Похудеть, нарастить мышцы и дать фору на пробежке поможет оливковое масло – ученые

Оливковое масло сделает мышцы крепче и эластичнее, даже если вы не дружите со спортом

Чтобы улучшить состояние мышц, не обязательно изнурительно тренироваться: просто больше употребляйте оливкового масла. А если вы уже занимаетесь спортом, особенно бегом, то оливковое масло в рационе поможет достичь еще более потрясающих результатов. Ученые недавно обнаружили эти чудесные свойства масла из оливок – результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

Как оливковое масло поможет нарастить мышцы

Так, ученые доказали, что масло из оливок влияет на метаболизм и мышечную выносливость за счет увеличения накопления энергии. Если вы хотите укрепить мышцы в целом и нарастить мышечную массу, то в рационе должны быть не только белки, а также "правильные" углеводы и жиры.

Оливковое масло особенно эффективно для мышц при беге Фото: Pexels

Оливковое масло как раз содержит такие жиры, омега-кислоты, которые помогают клеточным мембранам стать прочнее и эластичнее. Например, омега-6 кислоты помогут уменьшить жировой слой, предотвратить воспаление в мышцах (что часто случается после интенсивных тренировок) и способствуют росту всех типов мышц.

Как масло оливок работает для похудения

При похудении важно питаться и активничать так, чтобы сжигалось побольше жира, который накопился в организме про запас. Жирные же омега-кислоты, которыми богато оливковое масло, наоборот способствуют выведению избытков жира из организма.

А омега-9 "подает" сигнал о насыщении в наш мозг, благодаря этому чувство голода наступает позже. Поэтому мы не спешим скорее чем-то перекусить и в итоге человек съедает меньше.

Как есть оливковое масло, чтобы похудеть и подтянуть мышцы?

Самый традиционный метод – добавлять масло оливок, как заправку для салатов, супов, основных блюд и гарниров. Например, хорошим питательным завтраком станут тосты из цельнозернового хлеба с ветчиной и томатами, политыми оливковым маслом.

Напомним также, как правильно выбрать оливковое масло.

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