6 фактов о пользе бега, про которые вы не знали
Длительные пробежки отлично помогают похудеть. Но даже 5 минут бега в день не только уменьшат вес, а продлят жизнь, улучшат сон и снизят уровень холестерина
Представляете, что даже 5-10 минут легкого бега в день значительно могут улучшить ваше здоровье? Многим из нас тяжело бегать длительные дистанции, чтобы похудеть: но даже очень короткие пробежки влияют на метаболизм, что уже помогает худеть, а также значительно улучшают ваше самочувствие, сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
Различные беговые марафоны стают все более популярны во всем мире не просто так. В процессе пробежки в организме происходят физиологические и метаболические изменения, увеличивается частота дыхания, происходят "колебания" различных гормонов в крови. Медики в очередной раз обращают внимание на то, что бегать полезно не только тем, кто имеет лишний вес и хочет похудеть. В чем же целительная сила бега?
Те люди, которые бегают даже небольшие дистанции, снижают риски смерти от разных состояний и заболеваний на 27%. Также пробежки помогают снизить риск смертности от заболеваний сердца и сосудов на 30% , а от рака – на 23%.
Поэтому бег – отличное средство профилактики не только ожирения или сердечно-сосудистых заболеваний. А также способ ускорить обменные процессы, которые с возрастом замедляются.
С помощью пробежек можно укрепить мышцы, которые в свою очередь служат опорой нашему скелету. Бег укрепит поясницу, спину, пресс, бедра, подтянет ягодицы и икры.
Естественно бегать нужно в специальной спортивной обуви и желательно по специальным беговым дорожкам, особенно если вы – новичок.
Пробежки хорошо помогают при гипертонии, снижая давление и уровень холестерина в сосудах. Бег – это по своей сути аэробные упражнения, то есть они тренируют общую выносливость при низком уровне подготовки. А значит, подходят людям, которые не дружили раньше со спортом.
Поэтому медики советуют бегать для снятия стресса, улучшения настроения и избавления от апатии. Даже короткая пробежка увеличит количество эндорфина – гормона радости в крови, а значит, сделает нас счастливее.
Именно с помощью бега можно сделать фазу глубокого сна более качественной. А значит, человек лучше выспится и обновится за ночь.
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Если вы давно хотите бегать, но не знаете, с чего начать – просто начинайте с легкого бега или даже ходьбы в удобном для вас темпе. Чтобы избежать травм, не нагружайтесь резко и разогревайте мышцы, делая легкую разминку.
Это необходимо, чтобы не навредить себе, подобрать подходящий для вас темп и длительность пробежек.
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