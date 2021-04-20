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6 фактов о пользе бега, про которые вы не знали

Сегодня, 14:17

Длительные пробежки отлично помогают похудеть. Но даже 5 минут бега в день не только уменьшат вес, а продлят жизнь, улучшат сон и снизят уровень холестерина

Представляете, что даже 5-10 минут легкого бега в день значительно могут улучшить ваше здоровье? Многим из нас тяжело бегать длительные дистанции, чтобы похудеть: но даже очень короткие пробежки влияют на метаболизм, что уже помогает худеть, а также значительно улучшают ваше самочувствие, сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Различные беговые марафоны стают все более популярны во всем мире не просто так. В процессе пробежки в организме происходят физиологические и метаболические изменения, увеличивается частота дыхания, происходят "колебания" различных гормонов в крови. Медики в очередной раз обращают внимание на то, что бегать полезно не только тем, кто имеет лишний вес и хочет похудеть. В чем же целительная сила бега?

1. Бег продлевает жизнь и снижает риск смерти

Те люди, которые бегают даже небольшие дистанции, снижают риски смерти от разных состояний и заболеваний на 27%. Также пробежки помогают снизить риск смертности от заболеваний сердца и сосудов на 30% , а от рака – на 23%.

2. Пробежки ускоряют метаболизм, то есть обмен веществ

Поэтому бег – отличное средство профилактики не только ожирения или сердечно-сосудистых заболеваний. А также способ ускорить обменные процессы, которые с возрастом замедляются.

3. Бег – залог здоровья наших костей и мышц.

С помощью пробежек можно укрепить мышцы, которые в свою очередь служат опорой нашему скелету. Бег укрепит поясницу, спину, пресс, бедра, подтянет ягодицы и икры.

Бегать полезно не только тем, кто имеет лишний вес
Бегать полезно не только тем, кто имеет лишний вес
Фото: pixabay.com

Естественно бегать нужно в специальной спортивной обуви и желательно по специальным беговым дорожкам, особенно если вы – новичок.

4. С помощью бега можно снизить артериальное давление и холестерин

Пробежки хорошо помогают при гипертонии, снижая давление и уровень холестерина в сосудах. Бег – это по своей сути аэробные упражнения, то есть они тренируют общую выносливость при низком уровне подготовки. А значит, подходят людям, которые не дружили раньше со спортом.

5. Бег помогает снизить тревожность и улучшить психическое здоровье

Поэтому медики советуют бегать для снятия стресса, улучшения настроения и избавления от апатии. Даже короткая пробежка увеличит количество эндорфина – гормона радости в крови, а значит, сделает нас счастливее.

6. Пробежки помогают быстрее засыпать и лучше спать

Именно с помощью бега можно сделать фазу глубокого сна более качественной. А значит, человек лучше выспится и обновится за ночь.

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Если вы давно хотите бегать, но не знаете, с чего начать – просто начинайте с легкого бега или даже ходьбы в удобном для вас темпе. Чтобы избежать травм, не нагружайтесь резко и разогревайте мышцы, делая легкую разминку.

Важно! Когда проблемы со здоровьем уже есть или вы никогда раньше не тренировались, то проконсультируйтесь со своим семейным врачом.

Это необходимо, чтобы не навредить себе, подобрать подходящий для вас темп и длительность пробежек.

Также ранее мы писали, почему так модно стало бегать и как начать.

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