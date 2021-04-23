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Чем опасна привычка "поплевать семечек" – ответ диетолога

Сегодня, 10:10

В день можно съедать одну столовую ложку семян подсолнечника или тыквы и есть эти семена нужно сырыми – так они сохраняют полезные свойства

Подсолнечник – одна из самых популярных культур, выращиваемых в Украине. А в 2013 году Украина вообще стала самым крупным производителем семян подсолнечника в мире, обогнав Россию, Аргентину и Китай. Эти семена мы экспортируем по миру и сами охотно едим! Диетолог-иммунолог Людмила Гончарова в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, чем опасна привычка "поплевать семечек".

Употребление подсолнечных или тыквенных семечек для украинцев – как национальное хобби. А есть ли в этом польза или же наоборот – вред, разобрались журналисты "Ранку з Україною".

Жарить или не жарить: какие семечки полезны

"Первое, что следует запомнить – не нужно жарить семечки, если хотите получить от них максимум пользы! Жиры, которые подлежат термической обработке – биохимические, неактивные", – комментирует диетолог-иммунолог Людмила Гончарова.

Сырые подсолнечные семечки содержат много полезных веществ: белков, жиров и углеводов. Также в них собрано огромное количество витаминов A, B, ВЗ, E и K. Но несмотря на всю свою пользу, их можно есть далеко не всем. Ведь, например, семена подсолнечника дают большую нагрузку на печень. А это в свою очередь может спровоцировать сильную изжогу. К тому же, следует помнить о допустимом количестве семян на день.

Сколько семечек можно употреблять в день

"Если мы говорим о пользе, то скажу, что в день можно съедать одну столовую ложку семян подсолнечника или тыквы. Если съедать 200 граммов уже жареных семечек, конечно, никакой пользы вы не получите", – комментирует эксперт.

Тыква полезна для зрения
Тыква полезна для зрения
Фото: Depositphotos

Чем грозит лузгание семечек зубами – отвечает стоматолог

Еще одним врагом для организма человека при употреблении семечек является их шелуха, от которой мы привыкли избавляться, лузгая ее зубами.

"Мы жуем и лузгаем семечки передними зубами – потому что их назначение именно в этом. Если это делать один раз или по крайней мере в течение недели – однозначно никаких проблем с эмалью не будет, когда же это будет продолжаться в течение долгого срока – это заметно сразу", – комментирует стоматолог Мирослава Дрогомирецкая в программе "Ранок з Україною".

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"Профессиональных лузгальщиков" можно увидеть по характерным щербинкам. И что хуже всего, наши зубы и эмаль на них, к сожалению, не восстанавливаются. Что в итоге приведет к обнажению нервных окончаний и спровоцирует кариес.

Тем временем мы выяснили, сколько нужно спать и как правильно это делать.

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Источник: Сегодня
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