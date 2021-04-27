Тренуєтеся і не худнете? Чому не можна кидати і як себе змусити – вчені

Бігаєте, робите зарядку, а вага і нині там? Можливо, ви вибрали не той тип активності, але припиняти не слід, ви стаєте здоровішими – довели вчені

Навіть якщо ваші тренування в боротьбі із зайвою вазі поки не "нагородили" вас осиною талією – ви все одно на вірному шляху. Будь-яка фізична активність, навіть якщо схуднути поки не виходить , вже робить вас більш здоровими. А для більш кращих результатів слід переглянути тип активності, з'ясували вчені: результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients .

Навіть якщо ви не відразу худнете, ви стаєте здоровішими – не кидайте

Часто людям складно змусити себе почати худнути, а коли результати так собі, то і мотивація падає. Але саме важливо тут – не зупинятися, кажуть медики: навіть при відсутності відчутної втрати ваги, стан м'язової маси при заняттях фізкультурою поліпшується. А ще в організмі знижуються запальні процеси і поліпшується здоров'я опорно-рухової системи.

Стан м'язів при заняттях фізкультурою поліпшується в будь-якому випадку Фото: unsplash.com

Вчені відзначають, що дорослим людям боротися із зайвою вагою заважає ... зайнятість, а не тільки лінь . Деякі думають, що тренуватися особливо немає сенсу, оскільки виділити на регулярні тренування хоча б годину в день 3-4 рази в тиждень – складно. А ось і не потрібно, довели дослідники.

Так, короткочасні і нескладні вправи – теж ефективні

Навіть пробіжка в 30 хвилин хоча б пару разів на тиждень здатна посилити спалювання жиру. А вправи низької та середньої інтенсивності теж ефективні для спалювання жирів, просто діють повільніше. Тобто ваша ранкова зарядка чи легка розминка працює, не зупиняйтеся! Тільки робить її регулярно.

Якщо ж ви хочете підібрати ефективну і швидкодіючу систему для схуднення – то тут не обійтися без корекції харчування і індивідуальної системи тренувань: знадобиться допомога тренера і дієтолога.

І як же мотивувати себе займатися фізкультурою?

Ну а в разі, коли мотивація змусити себе рухатися і так не дуже сильна, спробуйте себе ... не змушувати! Подумайте про те, що ви любите. Може краще пробіжки піти на танці? І гарненько там "попітніти".

Лінуйтеся самі – знайдіть компаньйона: так легше один одного підтримувати, мотивувати, а коли погана погода – то можна просто робити розминку разом по скайпу або в зумі.

І пам'ятайте, що навіть 5-ти хвилинна зарядка робить вас здоровіше і стрункіше!

Нагадаємо, що раніше ми писали про те як зробити ноги стрункішими і худими .

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