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Первая клубника: кому ее нельзя есть и как сделать более безопасной

Сегодня, 15:50

Цена на клубнику стартует от 200 гривен за килограмм, но нутрициолог ее есть не рекомендует из-за высокого содержания нитратов

"Золотая" клубника. Свежая ягода уже начала появляться на полках магазинов и на рынках. Но цены на нее – кусаются. Продавцы объясняют это тем, что пока не сезон. Нутрициолог Оксана Соколова в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, безопасна ли ранняя клубника, даже за высокую цену.

Как выбрать и сколько стоит первая клубника – смотрите видео:

Нитраты и химикаты: чем опасна ранняя клубника

На полках базаров и магазинов теперь можно встретить отечественную тепличную клубнику или ту, которую импортировали из других стран: турецкую, испанскую и греческую. Цена на нее стартует от 200 гривен за килограмм. Однако главный вопрос даже не в цене, а в том – безопасна ли она.

"В Украине нет норм, регулирующих количество нитратов в клубнике. К тому же, чтобы ягоды не испортились во время транспортировки, перевозчики хитрят и обрабатывают ее химикатами", – комментирует нутрициолог Оксана Соколова.

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Кому строго запрещено есть слишком раннюю клубнику

Журналисты "Ранку з Україною" решили собственноручно проверить наличие нитратов в ранних ягодах, помог в чем специальный тест, стоит который около 100 гривен. А результат не заставил ждать.

"Эта клубника содержит нитраты. Поэтому людям со слабым иммунитетом, со слабым здоровьем, а также кормящим мамам, пожилым людям и детям такой продукт употреблять нельзя, – объясняет нутрициолог. – Нитраты загрязняют кровь, печень и мы получаем отравление".

Как выбрать и сколько стоит первая клубника
Как выбрать и сколько стоит первая клубника
Фото: freepik.com

Как сделать раннюю клубнику более безопасной

Если очень хочется посмаковать любимой ягодой, то по крайней мере сделайте ее более безопасной.

"Следует вымочить клубнику или любую другую ягоду в течение 30 минут. В процессе вымачивания продуктов нитраты частично выходят. Для этого лучше использовать холодную фильтрованную воду, можно добавить немного соли, ведь соль на себя берет эти вредные вещества", – объяснила эксперт.

Но лучше подождать сезонный урожай. Эксперты уверяют: украинская клубника появится в продаже уже в конце мая.

Тем временем мы выяснили, чем опасна привычка "поплевать семечек" – ответ диетолога.

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Источник: Сегодня
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