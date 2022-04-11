Ротавирус у детей и взрослых – чем опасен для малышей и как избежать инфекции

Болезни грязных рук, особенно ротавирусная инфекция, часто возникают весной, а не только в жару, в этом коварность вируса. Как защитить ребенка – в материале

Ротавирус опасен для малышей, он приводит к обезвоживанию, поэтому важно тщательно следить за гигиеной / Фото: unsplash.com, freepik.com

Ротавирус чаще всего вызывает диарею у детей от 6 месяцев до 4-5 лет во всем мире, но заболеть могут и взрослые. Сейчас, в условиях войны с Россией, нет возможности тщательно соблюдать гигиену, соответственно риск подхватить болезни грязных рук– выше. Как распознать ротавирус, чем он опасен для детей и что делать – рассказали в центре общественного здоровья МОЗ.

Почему ротавирус опасен именно для детей

У взрослых заболевание обычно протекает в легкой форме с менее выраженными симптомами. К тому же, ротавирус может носить эпидемический характер, а при большом скоплении людей инфекция может распространяться молниеносно.

Реклама

Если малыш заболел ротавирусом и ничего не предпринять – ребенку грозит обезвоживание / Фото: unsplash.com

Ротавирус приводит к острому воспалению в желудке и кишечнике, в итоге живот болит, начинается сильный понос (диарея), поднимается температура. Если ничего не предпринять – ребенку грозит обезвоживание. Диарея может длиться до 7 дней, что особенно опасно для малышей.

Также ротавирус может проявляться как ОРВИ: насморк, покраснение в горле, боль при глотании, несмотря на то, что это исключительно кишечная инфекция и не имеет никакого отношения к вирусам респираторной группы. У ребенка, контактировавшего с ротавирусом, симптомы могут проявиться уже через 2 дня.

Реклама

Когда немедленно обратиться к врачу, если у ребенка ротавирус

Немедленно обратитесь к врачу, если у вашего ребенка:

чрезмерная сонливость или слишком продолжительный сон

частая рвота

он не хочет пить жидкость

стул черного цвета или в нем есть кровь

любое повышение температуры тела у ребенка младше 6 месяцев

высокая температура тела более 24 часов у ребенка старше 6 месяцев.

Из-за рвоты и диареи вашему ребенку может не хотеться есть или пить. Это может привести к обезвоживанию, что опасно для жизни.

Как понять, что у ребенка обезвоживание

Симптомы обезвоживания следующие:

Реклама

беспокойство

плач без слез

небольшое мочеиспускание или сухие подгузники

головокружение

сухость во рту и горле.

Также может наблюдаться сильная сонливость, бледная кожа, запавшие глаза.

Как лечат ротавирус у детей

Главное – это избежать обезвоживания, поэтому нужно давать малышам пить воду, а лучше солевые растворы небольшими порциями не более 50 мл каждые полчаса. Если у ребенка пониженный аппетит, то не стоит насильно заставлять их есть.

Чтобы не случилось обезвоживания при ротавирусе, давайте малышам пить воду или солевые растворы небольшими порциями / Фото: istockphoto.com

Еду необходимо давать небольшими порциями, чтобы не спровоцировать приступ рвоты. Нельзя употреблять молочные продукты, поскольку они восприимчивы для распространения болезнетворных бактерий. Избегайте сладкой или жирной пищи, а также сладких соков, поскольку они могут усилить диарею.

Как не заболеть ротавирусом – меры профилактики

Основные методы профилактики ротавирусной инфекции – вакцинация и соблюдение правил личной гигиены. В Украине прививки против ротавирусной инфекции относят к рекомендованным. То есть вакцинироваться можно за свой счет. Вакцинировать ребенка нужно в возрасте от 6 до 32 недель от рождения.

Основные методы профилактики ротавирусной инфекции – вакцинация и соблюдение правил личной гигиены / Фото: freepik.com

Первую дозу любой вакцины следует ввести до того, как ребенку исполнится 15 недель. Все дозы вакцины ротавирусной дети должны получить до того, как им исполнится 8 месяцев. Вакцины для детей постарше и взрослых нет. Именно поэтому прививки рекомендуют сделать в раннем возрасте.

Также помните, что у вам всегда должна быть под рукой детская аптечка – читайте "Мини-аптечка для ребенка – что положить и какие препараты лучше для малышей".

А пережить малышу стресс во время войны помогут советы доктора Комаровского..