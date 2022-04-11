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Ротавирус у детей и взрослых – чем опасен для малышей и как избежать инфекции

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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11 апреля, 13:00
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Болезни грязных рук, особенно ротавирусная инфекция, часто возникают весной, а не только в жару, в этом коварность вируса. Как защитить ребенка – в материале
Ротавирус опасен для малышей, он приводит к обезвоживанию, поэтому важно тщательно следить за гигиеной
Ротавирус опасен для малышей, он приводит к обезвоживанию, поэтому важно тщательно следить за гигиеной / Фото: unsplash.com, freepik.com

Ротавирус чаще всего вызывает диарею у детей от 6 месяцев до 4-5 лет во всем мире, но заболеть могут и взрослые. Сейчас, в условиях войны с Россией, нет возможности тщательно соблюдать гигиену, соответственно риск подхватить болезни грязных рук– выше. Как распознать ротавирус, чем он опасен для детей и что делать – рассказали в центре общественного здоровья МОЗ.

Почему ротавирус опасен именно для детей

У взрослых заболевание обычно протекает в легкой форме с менее выраженными симптомами. К тому же, ротавирус может носить эпидемический характер, а при большом скоплении людей инфекция может распространяться молниеносно.

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Если малыш заболел ротавирусом и ничего не предпринять – ребенку грозит обезвоживание
Если малыш заболел ротавирусом и ничего не предпринять – ребенку грозит обезвоживание / Фото: unsplash.com

Ротавирус приводит к острому воспалению в желудке и кишечнике, в итоге живот болит, начинается сильный понос (диарея), поднимается температура. Если ничего не предпринять – ребенку грозит обезвоживание. Диарея может длиться до 7 дней, что особенно опасно для малышей.

Также ротавирус может проявляться как ОРВИ: насморк, покраснение в горле, боль при глотании, несмотря на то, что это исключительно кишечная инфекция и не имеет никакого отношения к вирусам респираторной группы. У ребенка, контактировавшего с ротавирусом, симптомы могут проявиться уже через 2 дня.

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Когда немедленно обратиться к врачу, если у ребенка ротавирус

Немедленно обратитесь к врачу, если у вашего ребенка:

  • чрезмерная сонливость или слишком продолжительный сон
  • частая рвота
  • он не хочет пить жидкость
  • стул черного цвета или в нем есть кровь
  • любое повышение температуры тела у ребенка младше 6 месяцев
  • высокая температура тела более 24 часов у ребенка старше 6 месяцев.

Из-за рвоты и диареи вашему ребенку может не хотеться есть или пить. Это может привести к обезвоживанию, что опасно для жизни.

Как понять, что у ребенка обезвоживание

Симптомы обезвоживания следующие:

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  • беспокойство
  • плач без слез
  • небольшое мочеиспускание или сухие подгузники
  • головокружение
  • сухость во рту и горле.

Также может наблюдаться сильная сонливость, бледная кожа, запавшие глаза.

Как лечат ротавирус у детей

Главное – это избежать обезвоживания, поэтому нужно давать малышам пить воду, а лучше солевые растворы небольшими порциями не более 50 мл каждые полчаса. Если у ребенка пониженный аппетит, то не стоит насильно заставлять их есть.

Чтобы не случилось обезвоживания при ротавирусе, давайте малышам пить воду или солевые растворы небольшими порциями
Чтобы не случилось обезвоживания при ротавирусе, давайте малышам пить воду или солевые растворы небольшими порциями / Фото: istockphoto.com

Еду необходимо давать небольшими порциями, чтобы не спровоцировать приступ рвоты. Нельзя употреблять молочные продукты, поскольку они восприимчивы для распространения болезнетворных бактерий. Избегайте сладкой или жирной пищи, а также сладких соков, поскольку они могут усилить диарею.

Как не заболеть ротавирусом – меры профилактики

Основные методы профилактики ротавирусной инфекции – вакцинация и соблюдение правил личной гигиены. В Украине прививки против ротавирусной инфекции относят к рекомендованным. То есть вакцинироваться можно за свой счет. Вакцинировать ребенка нужно в возрасте от 6 до 32 недель от рождения.

Основные методы профилактики ротавирусной инфекции – вакцинация и соблюдение правил личной гигиены
Основные методы профилактики ротавирусной инфекции – вакцинация и соблюдение правил личной гигиены / Фото: freepik.com

Первую дозу любой вакцины следует ввести до того, как ребенку исполнится 15 недель. Все дозы вакцины ротавирусной дети должны получить до того, как им исполнится 8 месяцев. Вакцины для детей постарше и взрослых нет. Именно поэтому прививки рекомендуют сделать в раннем возрасте.

Также помните, что у вам всегда должна быть под рукой детская аптечка – читайте "Мини-аптечка для ребенка – что положить и какие препараты лучше для малышей".

А пережить малышу стресс во время войны помогут советы доктора Комаровского..

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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