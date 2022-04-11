Ротавірус у дітей та дорослих – чим небезпечний для малюків та як уникнути інфекції

Хвороби брудних рук, особливо ротавірусна інфекція, часто виникають навесні, а не лише у спеку, у цьому підступність вірусу. Як захистити дитину – у матеріалі

Ротавірус небезпечний для малюків, він призводить до зневоднення, тому важливо ретельно стежити за гігієною / Фото: unsplash.com, freepik.com

Ротавірус найчастіше викликає діарею у дітей від 6 місяців до 4-5 років у всьому світі, але захворіти можуть і дорослі. Зараз, в умовах війни з Росією, немає можливості ретельно дотримуватися гігієни, відповідно ризик підхопити хвороби брудних рук – вище. Як розпізнати ротавірус, чим він небезпечний для дітей і що робити – розповіли у центрі громадського здоров'я МОЗ.

Чому ротавірус небезпечний саме для дітей

У дорослих захворювання зазвичай протікає у легкій формі з менш вираженими симптомами. До того ж, ротавірус може мати епідемічний характер, а при великому скупченні людей інфекція може поширюватися блискавично.

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Якщо малюк захворів на ротавірус і нічого не зробити – дитині загрожує зневоднення / Фото: unsplash.com

Ротавірус призводить до гострого запалення у шлунку і кишківнику, в результаті живіт болить, починається сильний пронос (діарея), піднімається температура. Якщо нічого не зробити – дитині загрожує зневоднення. Діарея може тривати до 7 днів, що є особливо небезпечним для малюків.

Також ротавірус може виявлятися як ГРВІ: нежить, почервоніння у горлі, біль при ковтанні, незважаючи на те, що це виключно кишкова інфекція і не має жодного стосунку до вірусів респіраторної групи. У дитини, яка контактувала з ротавірусом, симптоми можуть проявитися вже через 2 дні .

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Коли негайно звернутися до лікаря, якщо у дитини ротавірус

Негайно зверніться до лікаря, якщо у вашої дитини:

надмірна сонливість або надто тривалий сон

часті блювання

вона не хоче пити рідину

випорожнення чорного кольору або у них є кров

будь-яке підвищення температури тіла у дитини молодше 6 місяців

висока температура тіла більше 24 годин у дитини старше 6 місяців.

Через блювоту та діарею вашій дитині може не хотітися їсти або пити. Це може призвести до зневоднення, що є небезпечним для життя малюка.

Як зрозуміти, що у дитини зневоднення

Симптоми зневоднення такі:

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занепокоєння

плач без сліз

невеличке сечовипускання або сухі підгузки

запаморочення

сухість у роті та горлі.

Також може спостерігатися сильна сонливість, бліда шкіра, запалі очі.

Як лікують ротавірус у дітей

Головне – це уникнути зневоднення, тому потрібно давати малюкам пити воду, а краще сольові розчини невеликими порціями не більше 50 мл кожні півгодини. Якщо у дитини знижений апетит, то не варто силоміць змушувати її їсти.

Щоб не сталося зневоднення при ротавірусі, давайте малюкам пити воду або сольові розчини невеликими порціями. / Фото: istockphoto.com

Їжу необхідно давати невеликими порціями, щоби не спровокувати напад блювоти. Не можна вживати молочні продукти, оскільки вони сприяють поширенню хвороботворних бактерій. Уникайте солодкої або жирної їжі, а також солодких соків, оскільки вони можуть посилити діарею.

Як не захворіти на ротавірус – заходи профілактики

Основні методи профілактики ротавірусної інфекції – вакцинація та дотримання правил особистої гігієни . В Україні щеплення проти ротавірусної інфекції належать до рекомендованих. Тобто вакцинуватися можна власним коштом. Вакцинувати дитину потрібно віком від 6 до 32 тижнів від народження.

Основні методи профілактики ротавірусної інфекції – вакцинація та дотримання правил особистої гігієни / Фото: freepik.com

Першу дозу будь-якої вакцини слід ввести до того, як дитині виповниться 15 тижнів. Усі дози ротавірусної вакцини діти мають отримати до того, як їм виповниться 8 місяців. Вакцини для старших дітей і дорослих немає. Саме тому щеплення рекомендують зробити у ранньому віці .

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