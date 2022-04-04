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Что поможет ребенку пережить стресс во время войны – ответил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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4 апреля, 07:00
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Ребенок после стресса восстанавливается быстрее, чем взрослый. Но не давайте детям успокоительное, это не работает и ведет к травмам, отметил Евгений Комаровский
Как можно быстрее пережить стресс во время войны ребенку поможет спокойствие взрослых
Как можно быстрее пережить стресс во время войны ребенку поможет спокойствие взрослых / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Как в сегодняшних реалиях сохранить психику детей? Ведь они видят ужасы войны и прекрасно понимают, что происходит в нашей стране. Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский объяснил, что важно для эмоционального состояния ребенка.

Взрывы, сирены, бомбоубежища… За месяц войны украинские дети увидели то, что не всегда можно показать даже в фильмах ужасов. Однако, по словам Евгения Комаровского, детская психика намного более устойчива к эмоциональным стрессам, чем психика взрослых.

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По словам Евгения Комаровского, детская психика намного более устойчива к эмоциональным стрессам, чем психика взрослых.
По словам Евгения Комаровского, детская психика намного более устойчива к эмоциональным стрессам, чем психика взрослых. / Фото: Коллаж: Сегодня


Врач-педиатр высшей категории объяснил, что ребенок очень быстро заводится, впадает в непонятное психическое состояние, но когда проходит стрессовое воздействие и наступает тишина, то он восстанавливается намного быстрее, чем взрослый.

Главное – не пытайтесь лечить детей при помощи каких-то успокаивающих средств, – сказал Евгений Комаровский в интервью для канала "Украина". – Это не работает и многократно увеличивает риск травматизма

Кандидат медицинских наук объяснил, что дети принимают решение о наличии опасности, наблюдая за поведением взрослых. Это инстинкт всех млекопитающих. Именно поэтому как будет протекать посттравматический период стресса у ребенка, на 99% зависит от поведения взрослых.

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Если рядом перепуганная мама, которая все время плачет, ребенок будет вести себя точно так же. И никакая терапия в это случае не сработает, – объяснил доктор Комаровский. – Нельзя сказать ребенку: "Не плачь", и продолжать рыдать.

Также эксперт программы "Ранок з Україною" рассказал о главной ошибке большинства родителей. Находясь за рубежом в статусе беженцев, они очень часто не отдают в детский коллектив ребенка под предлогом: "Он не знает языка, пусть лучше будет рядом" или "Там все чужие, мой малыш никому не нужен".

Чем скорее ребенок оторвется от перепуганного родителя с избытком эмоций и погрузится в среду, где есть дети, которые не пережили похожий стресс, тем быстрее восстановится, – посоветовал доктор Комаровский. – Поэтому используйте любую возможность, чтобы малыш попал в руки аниматоров, педагогов, начал играть с детьми, которые не видели войну.

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт: актуальные новости здесь.

Также Евгений Комаровский рассказал, как поддерживать физическое и ментальное здоровье во время войны.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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