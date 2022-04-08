Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Мемы о россиянах

Бейонсе на Оскаре

Весенняя аллергия

Платья на Грэмми

Украинцы в Польше

Зеленская о страхе
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Мини-аптечка для ребенка – что положить и какие препараты лучше для малышей

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 апреля, 15:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если у вас малыш возрастом до года, то препараты должны быть в сиропах, каплях или растворах. Как правильно собрать детскую аптечку – в статье
В мини-аптечка для ребенка возрастом до года лучше положить препараты в сиропах и каплях, а также перевязочный материал
В мини-аптечка для ребенка возрастом до года лучше положить препараты в сиропах и каплях, а также перевязочный материал / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Каждый родитель должен знать, как своевременно оказать помощь своему малышу: сейчас, во время войны с Россией, в детскую аптечку обязательно нужно положить еще и перевязочные материалы. Как собрать детскую аптечку, в каком виде лучше иметь препараты для малышей и каких ошибок избегать – рассказали в Минздраве Украины.

Как собрать детскую аптечку первой необходимости

Аптечка обязательно должна быть переносной, то есть лекарства и препараты следует положить в отдельную коробку, чемодан, сумочку или контейнер. Корпус аптечки должен защищать содержимое от ударов, света и влаги.

Реклама

Любые препараты в таблетках, капсулах или драже не предназначены для маленьких детей. Также детям до года нельзя использовать спреи для горла и носа. Обычно лекарства для маленьких детей – это жидкости (растворы, сиропы, капли) и свечи.

Любые препараты в таблетках, капсулах или драже не предназначены для маленьких детей
Любые препараты в таблетках, капсулах или драже не предназначены для маленьких детей / Фото: freepik.com

Обратите внимание и на дозировку: например, при применении сосудосуживающих капель для носа она должно быть ниже, чем для взрослых. Заметьте также, что такое популярное средство, как йод, категорически нельзя применять детям до одного года.

Реклама

В детской аптечке обязательно должны быть антисептики без спирта и жаропонижающие на основе ибупрофена/парацетамола
В детской аптечке обязательно должны быть антисептики без спирта и жаропонижающие на основе ибупрофена/парацетамола / Фото: moz.gov.ua

Во время перемещений вместе с малышом у вас обязательно в мини-аптечке должны быть:

  • жаропонижающие/обезболивающие на основе ибупрофена или парацетамола;
  • антисептики без спирта;
  • капли для носа (сосудосуживающие);
  • средство для регидратации, которое разводится в воде и дается малышу выпить;
  • средства против аллергии.

Также положите перевязочный материал, пластырь, пинцет, ножницы, одноразовые перчатки, электронный или бесконтактный термометр, стерильные шприцы разных размеров, жидкое мыло.

Реклама

Напомним, ранее популярный педиатр Евгений Комаровский рассказал, как правильно общаться с детьми в условиях войны.

Также узнайте, как сделать памперс из пеленки и можно ли плакать при детях.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Когда лучше покинуть свой дом
Советы экспертов
Стоит знать
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Должен знать каждый
История спасения
Читать
Мода и война
Показ Jean Gritsfeldt в Берлине
Смотреть!
Бесплатно
Онлайн-консультация врача
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять