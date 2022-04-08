Мини-аптечка для ребенка – что положить и какие препараты лучше для малышей

Если у вас малыш возрастом до года, то препараты должны быть в сиропах, каплях или растворах. Как правильно собрать детскую аптечку – в статье

В мини-аптечка для ребенка возрастом до года лучше положить препараты в сиропах и каплях, а также перевязочный материал / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Каждый родитель должен знать, как своевременно оказать помощь своему малышу: сейчас, во время войны с Россией, в детскую аптечку обязательно нужно положить еще и перевязочные материалы. Как собрать детскую аптечку, в каком виде лучше иметь препараты для малышей и каких ошибок избегать – рассказали в Минздраве Украины.

Как собрать детскую аптечку первой необходимости

Аптечка обязательно должна быть переносной, то есть лекарства и препараты следует положить в отдельную коробку, чемодан, сумочку или контейнер. Корпус аптечки должен защищать содержимое от ударов, света и влаги.

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Любые препараты в таблетках, капсулах или драже не предназначены для маленьких детей. Также детям до года нельзя использовать спреи для горла и носа. Обычно лекарства для маленьких детей – это жидкости (растворы, сиропы, капли) и свечи.

Любые препараты в таблетках, капсулах или драже не предназначены для маленьких детей / Фото: freepik.com

Обратите внимание и на дозировку: например, при применении сосудосуживающих капель для носа она должно быть ниже, чем для взрослых. Заметьте также, что такое популярное средство, как йод, категорически нельзя применять детям до одного года.

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В детской аптечке обязательно должны быть антисептики без спирта и жаропонижающие на основе ибупрофена/парацетамола / Фото: moz.gov.ua

Во время перемещений вместе с малышом у вас обязательно в мини-аптечке должны быть:

жаропонижающие/обезболивающие на основе ибупрофена или парацетамола;

антисептики без спирта;

капли для носа (сосудосуживающие);

средство для регидратации, которое разводится в воде и дается малышу выпить;

средства против аллергии.

Также положите перевязочный материал, пластырь, пинцет, ножницы, одноразовые перчатки, электронный или бесконтактный термометр, стерильные шприцы разных размеров, жидкое мыло.

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Напомним, ранее популярный педиатр Евгений Комаровский рассказал, как правильно общаться с детьми в условиях войны.

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