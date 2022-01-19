Правда ли, что замороженные овощи и фрукты полезнее свежих – 3 факта, о которых вы могли не знать

Заморозка продуктов, в том числе фруктов, ягод и овощей, помогает сохранить в них большую часть витаминов. Но и у замороженных продуктов есть свой срок хранения

Замороженные овощи, ягоды и фрукты могут быть полезнее свежих / Фото: Коллаж: Сегодня

Не у всех есть возможность круглый год есть свежие овощи и фрукты: поэтому замороженный вариант таких продуктов – полноценная им альтернатива. В чем польза замороженных плодов и сколько вообще можно хранить такие продукты, рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.

В чем польза замороженных продуктов

Чем дольше хранится сорванный плод, тем меньше в нем остается полезных веществ. Например, особенно нужный нам зимой витамин С очень неустойчив во внешней среде, а при нагревании вообще быстро разрушается.

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Замороженные овощи, ягоды и фрукты тоже теряют часть витаминов и микроэлементов. Однако показатель составляет всего 20—30%. Для сравнения: при консервировании плодов в них разрушается более 50% полезных веществ.

Также замораживание, в отличие от других способов хранения, минимально влияет на цвет, текстуру и пищевые ценности продуктов.

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При заморозке плодов в них полностью сохраняются пищевые волокна, то есть клетчатка. Именно клетчатка – это главная ценность растительной пищи.

Растительная пища полезна в любом виде, важно постоянно включать овощи, фрукты, ягоды в рацион. Ведь именно дефицит пищевых волокон в питании современных людей связан с риском заболеваний.

Как долго можно хранить замороженные продукты?

Замораживание также продлевает срок хранения других скоропортящихся пищевых продуктов. Но даже при заморозке у разных продуктов – разные сроки хранения.

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Даже при заморозке у разных продуктов – разные сроки хранения / Фото: unsplash.com

А именно :

зелень, фрукты и овощи можно хранить замороженными до 6 месяцев

рыбу, мясо, птицу – тоже до 6 месяцев

фарш – 3 месяца

приготовленную целую птицу или кусок мяса – 9 месяцев

приготовленные кусочки птицы – 1 месяц

хлеб – 3 месяца

мороженое – до 2 месяцев.

А как правильно размораживать продукты?

Размораживать продукты тоже нужно правильно, это делается медленно в холодильной камере, переложив из морозилки в другой отдел холодильника. А не класть в тепло, также нужно следить, чтобы талая жидкость не загрязнила другие продукты.

Размораживать продукты тоже нужно правильно, для начала переложить из морозилки в другой отдел холодильника / Фото: unsplash.com

При комнатной температуре запускаются процессы размножения микробов. В случае замораживания бактерии становятся неактивными, но мнение о том, что холод делает продукт безопасным, ошибочно.

Иными словами, если пища попала в морозильную камеру с любыми бактериями на поверхности, то после оттаивания она по-прежнему будет содержать те же вредные бактерии. Единственный надежный способ избавиться от них – соблюдать правила пищевой безопасности, в частности тщательно прожаривать или отваривать пищевые продукты после разморозки.

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