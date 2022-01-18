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Как перестать постоянно заглядывать в холодильник и почему мы переедаем

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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18 января, 16:10
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Далеко не всегда мы заедаем стресс – причиной постоянного переедания может быть наш несбалансированный рацион. А еще жажда, постоянное недосыпание и даже скука
Мы переедаем по разным причинам и их нужно понять, чтобы перестать постоянно заглядывать в холодильник
Мы переедаем по разным причинам и их нужно понять, чтобы перестать постоянно заглядывать в холодильник / Фото: Коллаж: Сегодня

"Походы" к холодильнику у многих и так участились в связи с удаленной работой и карантином, а тут еще новогодние застолья внесли свою лепту в постоянное переедание. В чем же основные причины переедания и как себе помочь не есть лишнего разбираемся с экспертами.

Когда переедание действительно опасно?

Иногда все люди переедают, не только в праздники (как раз по этому поводу особенно грызть себя и не стоит). Как отмечает диетолог Олеся Добрянская, можно переесть, потому что очень вкусно или вы весь день нормально не ели.

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Мы все можем иногда заедать эмоции, но проблема возникает тогда, когда переедание становится систематическим и приводит к негативным последствиям – лишнему весу, способствует развитию заболеваний и так далее. Но прежде чем искать психологические (эмоциональные) причины переедания, исключите сначала диетологические.

Почему мы переедаем, даже если не в стрессе и не голодны?

Расстройства пищевого поведения и ожирение возникает в большинстве случаев не только на фоне стресса и его заедания, а еще из-за дефицита в рационе питательных веществ (белка, клетчатки, сложных углеводов, воды). Поэтому диетологи постоянно говорят о важности рационального питания и баланса полезных нутриентов в вашем рационе.

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Иногда заедать эмоции не страшно, но проблема возникает тогда, когда переедание становится систематическим
Иногда заедать эмоции не страшно, но проблема возникает тогда, когда переедание становится систематическим / Фото: unsplash.com

Часто чувство голода взывает … жажда, ведь дефицит воды в организме вызывает ощущения, подобные недоеданию. Поэтому так важно следить и за водным балансом. Диетолог, психолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн отмечает, что чистая вода также снижает аппетит и потребление лишних калорий.

Жажда – первый симптом обезвоживания, поэтому пейте до того, как почувствуете сухость во рту. Лучше всего в перерывах между едой, утром натощак и в течении дня. Также постоянно заглядывать в холодильник нас толкает недосыпание, потому что хронический недосып нарушает выработку гормонов грелина и лептина. А они отвечают за чувство насыщения и аппетит.

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А еще перееданию способствует скука, монотонная или неинтересная работа. Как? Если не каждый из нас, то довольно многие практикуют ставить рядом с собой тарелку с едой во время работы за компьютером. И даже за телевизором.

Привычка есть за компьютером или во время просмотра фильма – пусковой механизм для употребления лишних калорий
Привычка есть за компьютером или во время просмотра фильма – пусковой механизм для употребления лишних калорий / Фото: unsplash.com

Желание "подсластить" серые будни таким образом – пусковой механизм для употребления лишних калорий. Поэтому пищу лучше принимать на кухне, в столовой (если вы работаете в офисе), а не на рабочем месте. И тем более не в постели.

Как начать меньше есть и перестать переедать

После перееданий люди склонны думать о принципе "все или ничего". Но к этому нужно подходить взвешенно. То есть резкое ограничение в еде или жесткая диета после переедания – только навредят.

Такие компенсирующие действия не только наносят физический вред, но и "подливают масла в огонь", усиливая беспокойство по весу и желанию сесть на диету. Что еще больше повышает вероятность снова переесть. Килограммы снова вернутся, а ограничение в питании полезных продуктов приведет к проблемам с внутренними органами.

Перекусывать стараетесь не конфетами или печеньем, а яблоками, ягодами, орешками
Перекусывать стараетесь не конфетами или печеньем, а яблоками, ягодами, орешками / Фото: freepik.com

Если у вас сложные взаимоотношения с едой, то поможет структурированное питание. Например, запланировано 3 основных приема пищи и при необходимости 1-2 перекуса в день. Важно закрыть базовую тарелку здорового питания, то есть соблюдать баланс: половина овощи (клетчатка), четверть белки, еще четверть – сложные углеводы.

Беспокойтесь о себе и не терпите голод, даже если думаете, что другие дела более необходимы в данный момент. Это важная профилактика ожирения и пищевых расстройств.

Перекусывать стараетесь не конфетами или печеньем, а яблоками, ягодами, цитрусовыми, орешками, съешьте вместо эклера несладкий йогурт и т.д. Хороший фрукт для перекуса – киви. Растительные волокна, из которых состоит плод, утоляют голод, при этом очищают кишечник от шлаков. А в мякоти киви содержится кератин, уничтожающий подкожный жир.

А сколько воды пить в день и как лучше?

Помните, что кофе, соки и алкоголь – это не вода, а диуретики, после них нужно принять дополнительную порцию жидкости. Лучше всего пить природную очищенную воду, температуры тела.

Не обязательно выпивать именно 2 литра в день, следите за ощущениями и главное – старайтесь не забывать пить. Поставьте бутылку с водой или чашку с водой на видном месте. Или используйте приложение с напоминанием пить воду.

Как побороть психологическое переедание

Причиной переедания и как результат – набора веса часто становятся травмы детства, неудачи личных отношений, нереализованность. Поэтому не решив их на корню, вы будете постоянно возвращаться в отправную точку.

Важно не только проработать старые травмы, но и регулярно сбрасывать накопившейся стресс – в этом помогут прогулки, массаж медитация, йога. Если сегодня у вас в голове мелькают мысли – "Я слишком часто ем, набираю вес и может пора худеть?", значит начинать что-то делать нужно… вчера!

Если не справляетесь сами с перееданием – то не нужно стесняться, справиться с проблемой помогут специалисты
Если не справляетесь сами с перееданием – то не нужно стесняться, справиться с проблемой помогут специалисты / Фото: freepik.com

Привычка заедать стресс или "лечить" душевные раны вкусностями сильна. И справиться с ней сложно, пока переедание не приведет к изменениям критичным, необратимым или проблемы со здоровьем и лишний вес реально начнут мешать жить. Поэтому если не справляетесь сами – то не нужно стесняться, справиться с проблемой помогут психологи и диетологи.

Также мы писали "Обязательно ли завтракать для здоровья и похудения".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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