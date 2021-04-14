Каким должен быть здоровый завтрак: 5 секретов, о которых вы не знали

Мюсли с холодным молоком или бутерброд всухомятку – худшие продукты на завтрак. Чтобы утренний прием пищи был максимально полезным, завтрак должен быть теплым

Чтобы наполнить организм с утра энергией на весь день и "включить" нашу пищеварительную систему, завтрак обязательно должен быть теплым. В чем польза утреннего приема пищи, почему важно готовить именно теплые и свежие завтраки, какие продукты подходят для утреннего завтрака, а какие лучше утром не есть – рассказала физиотерапевт, консультант по здоровому питанию, доктор тибетской медицины Елена Беляева.

Почему нам нужно и важно завтракать

Первый прием пищи после ночного сна очень важен. Но завтракать нужно правильно, чтобы не навредить себе, а получить максимум пользы и удовольствия от утреннего приема пищи. Ваша пищеварительная система просыпается вместе с вами и тоже начинает работать, особенно с 7 до 11 часов. Завтрак в это время поможет сохранить энергию в течение всего дня, запустить "пищеварительный огонь" и поддержать иммунную систему. Если работа пищеварительной системы нарушается, то со временем "посыпятся" другие органы и системы.

Правильный завтрак зарядит энергией на весь день Фото: unsplash.com

Здоровый и правильный завтрак поможет организму функционировать естественно, нормализует метаболизм, а это важно для поддержания постоянного индекса массы тела. А еще утренний прием здоровой пищи поможет сбалансировать уровень сахара в крови, тем самым предупреждая развитие сахарного диабета. Но какой завтрак можно считать правильным и полезным?

Пять составляющих здорового и полезного завтрака

Завтрак обязательно должен быть теплым. Запомните, что сухой бутерброд или мюсли с холодным молоком – плохая идея для утреннего приема пищи. Именно теплый завтрак поможет желудку успешно "воевать" с соляной кислотой и вырабатывать ферменты. Но кофе с сигаретой натощак – это не завтрак, а издевательство над своим здоровьем. Завтрак должен быть свежим. Не стоит подогревать на завтрак вчерашние борщ, суп или кашу, варить сосиски, чтобы потом щедро сдобрить их майонезом – тоже так себе вариант. Сварить новую кашу из замоченной на ночь крупы или сделать горячий бутерброд будет не намного дольше, но зато в разы полезнее. Здоровый завтрак – путь к похудению. Если есть здоровую еду по утрам, то получится наконец начать терять лишние килограммы. То есть это фактически стратегия, которая поможет вам начать терять вес. Благодаря правильному завтраку вы не будете чувствовать жуткий голод, когда придет пора обеда. Следовательно, не станете переедать и перехватывать на ходу печеньки, сладости и прочую нездоровую еду. Насыщенный витаминами завтрак – путь к успеху. Минералы, витамины, Омега-3 кислоты, которыми богаты полезные продукты для завтрака, улучшат работу мозга. Если надеетесь на хорошее начало дня и выполнение всей запланированной работы, то выбирайте только полезные продукты для завтрака. И, конечно, правильный завтрак – залог хорошего настроения. Если ваш организм работает без сбоев, не набирается лишний вес, вы меньше устаете и справляетесь, то и, конечно же, поводов для плохого настроения будет меньше.

Какие же продукты лучше есть на завтрак?

Для полезного завтрака подходят легкие по свойствам продукты: крупы, тушеные овощи или запеченные на гриле или в духовке фрукты, яйца, можно сварить или сделать омлет. Используйте для приготовления каш замоченную на ночь крупу: так она быстрее сварится, но не растеряет своих полезных свойств.

Если без утреннего бутерброда вы не представляете свой завтрак, то, как уже сказано, сделайте горячий тост из цельнозернового хлеба. Если бросить хлеб в тостер или запечь пару яблок, пока вы наводите утренний марафет, то не придется тратить уйму времени на завтрак.

Можно ли пить чай или воду на завтрак и как это лучше делать?

Чтобы "запустить желудок", выпейте натощак стакан кипятка (охлажденного до приятной вам температуры).

После того, как позавтракаете, кофе, чай, а особенно холодную воду сразу не пейте. Если очень хочется, то сделайте пару глотков, а сам напиток выпейте через 15-20 минут.

Представьте, что вы только что "разожгли очаг" с помощью теплого завтрака, набросав топлива. А выпив кофе или воду сразу после еды, вы просто потушите весь огонь "в печи".

А что делать, если с утра не хочется есть?

Так часто бывает, если ужин был поздним и между ужином и завтраком прошло недостаточно времени. Старайтесь, чтобы между ужином и завтраком был интервал не менее 12 часов. Если очень хочется есть, а до сна еще час или больше, то сделайте легкий перекус. Со временем вы привыкнете, почувствуете разницу и будете получать истинное удовольствие от свежих, теплых завтраков.

Понятно, а можно привести пример быстрого, вкусного и полезного завтрака?

Если горячий бутерброд или слегка притушенные на сковороде овощи вас не вдохновляют, то сделайте яичницу с уже "готовыми" помидорами. Это блюдо также известно, как одна из разновидностей шакшуки. Вам понадобятся:

2 яйца;

топленое масло – 1 чайная ложка;

половинка репчатой луковицы;

половинка болгарского перца;

помидоры в собственном соку (треть 400-граммовой банки).

Шакшука, блюдо из яиц и томатов – отличный завтрак Фото: пресс-служба

Как приготовить: разогреваем на небольшой сковороде масло, кладем туда нарезанный лук, добавляем перец и обжариваем минуту. Затем нужно добавить помидоры (целые разрезать пополам), посолить, вбить яйца. Закрываем крышкой, ждем 2-3 минуты. Белок "сварится", а желток останется теплым и жидким. Вкусно макать в желток хлеб, для большей пользы возьмите грубого помола или цельнозерновой.

А мы напоминаем, что себя и родных можно порадовать не только вкусными и полезными завтраками, а также приятными сюрпризами: смотрите идеи интересных презентов в нашем календаре подарков на главные праздники апреля.

Напомним, что ранее мы писали о том, что приготовить на завтрак в выходной.

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