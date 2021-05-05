Справиться с тревожностью и головной болью поможет овсянка: в каком виде ее полезнее есть

Улучшить физическое и эмоциональное здоровье поможет известная всем овсянка. Зачем нам клетчатка вообще и какую еще пользу овсянки нашли ученые – в материале

О пользе овсянки, как и о вреде этой зерновой культуры постоянно ведутся споры. Однако тот факт, что клетчатка, которой богата овсянка, необходима нашему организму, доказан учеными не единожды. В этот раз медики выяснили, какую пользу, помимо поддержания здоровой работы кишечника может принести овсянка и в каком виде – результаты опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Если вы привыкли завтракать хлопьями – полезнее заменить их цельнозерновым овсом Фото: unsplash.com

Для кишечника и не только полезнее именно цельнозерновая овсянка

Максимум пользы для организма представляет растворимое пищевое волокно – β-глюкан, которое содержится в цельнозерновом овсе. Если добавить в свой рацион цельнозерновую овсянку и овсяные отруби, то можно помочь кишечнику лучше работать, избавиться от запоров, а также увеличить рост в кишечнике полезных бактерий. А от полноценной работы кишечника зависит наш иммунитет. Медики отмечают полезные свойства именно цельнозернового овса, то есть необработанного, а не хлопьев.

Чем еще полезна овсянка для здоровья?

Также цельнозерновая овсянка снижает уровень холестерина в крови – а значит, является средством профилактики атеросклероза и других заболеваний сердца и сосудов. А еще овсяный β-глюкан помогает справиться с головной болью, неприятными болями в суставах, руках и ногах. У участников исследования, которые регулярно ели овсянку, снизилась тревожность, беспокойство и усталость. А еще цельнозерновая овсянка действует, как действует регулятор уровня глюкозы в крови — замедляет ее увеличение после принятия пищи и тормозит последующий спад.

Однако у людей с непереносимостью глютена или ужен имеющимися заболеваниями органов пищеварения овес, даже цельнозерновой, может вызвать вздутие живота, газообразование, боли и диарею. Существуют также пищевые добавки, содержащие β-глюкан – в некоторых случаях рекомендуется принимать клетчатку именно в таком виде. Что лучше подойдет именно вам, каша из цельнозерновой овсянки или пищевая добавка – подскажет семейный врач или диетолог.

Напомним, что ранее мы также писали о том, как сварить действительно вкусную овсянку.

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