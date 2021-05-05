Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Справиться с тревожностью и головной болью поможет овсянка: в каком виде ее полезнее есть

Сегодня, 10:10

Улучшить физическое и эмоциональное здоровье поможет известная всем овсянка. Зачем нам клетчатка вообще и какую еще пользу овсянки нашли ученые – в материале

О пользе овсянки, как и о вреде этой зерновой культуры постоянно ведутся споры. Однако тот факт, что клетчатка, которой богата овсянка, необходима нашему организму, доказан учеными не единожды. В этот раз медики выяснили, какую пользу, помимо поддержания здоровой работы кишечника может принести овсянка и в каком виде – результаты опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Если вы привыкли завтракать хлопьями – полезнее заменить их цельнозерновым овсом
Если вы привыкли завтракать хлопьями – полезнее заменить их цельнозерновым овсом
Фото: unsplash.com

Для кишечника и не только полезнее именно цельнозерновая овсянка

Максимум пользы для организма представляет растворимое пищевое волокно – β-глюкан, которое содержится в цельнозерновом овсе. Если добавить в свой рацион цельнозерновую овсянку и овсяные отруби, то можно помочь кишечнику лучше работать, избавиться от запоров, а также увеличить рост в кишечнике полезных бактерий. А от полноценной работы кишечника зависит наш иммунитет. Медики отмечают полезные свойства именно цельнозернового овса, то есть необработанного, а не хлопьев.

Чем еще полезна овсянка для здоровья?

Также цельнозерновая овсянка снижает уровень холестерина в крови – а значит, является средством профилактики атеросклероза и других заболеваний сердца и сосудов. А еще овсяный β-глюкан помогает справиться с головной болью, неприятными болями в суставах, руках и ногах. У участников исследования, которые регулярно ели овсянку, снизилась тревожность, беспокойство и усталость. А еще цельнозерновая овсянка действует, как действует регулятор уровня глюкозы в крови — замедляет ее увеличение после принятия пищи и тормозит последующий спад.

Читайте также:
Рецепт полезного завтрака: овсянка на кокосовом молоке с фруктами

Однако у людей с непереносимостью глютена или ужен имеющимися заболеваниями органов пищеварения овес, даже цельнозерновой, может вызвать вздутие живота, газообразование, боли и диарею. Существуют также пищевые добавки, содержащие β-глюкан – в некоторых случаях рекомендуется принимать клетчатку именно в таком виде. Что лучше подойдет именно вам, каша из цельнозерновой овсянки или пищевая добавка – подскажет семейный врач или диетолог.

Напомним, что ранее мы также писали о том, как сварить действительно вкусную овсянку.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Чем полезна черемша и что из нее приготовить Как выйти из поста без вреда для здоровья — 5 правил от диетолога Булгур универсальный - 10 вкусных рецептов с этой восточной крупой Тусклая кожа, целлюлит и головная боль – к чему приводит застой лимфы и как спасти ситуацию Чем опасна привычка «поплевать семечек» - ответ диетолога
здоровье исследование овсянка каша клетчатка
Реклама

Новости партнеров

Простой рецепт сырников от Аниты Луценко
Простой рецепт сырников от Аниты Луценко
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х

Популярные статьи

Вчера, 13:04Звездно

Надя Мейхер защитила Меладзе в истории о домогательствах, а слова Поляковой назвала шуткой

Вчера, 11:32Звездно

Я вам не фея! Анна Богдан из Холостяка-11 резко отреагировала на критику хейтеров

Вчера, 09:00Вкусно

10 рецептов самых легких овощных салатов, которые вы будете готовить всегда

Вчера, 07:20Events

4 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

3 маяЗвездно

Холостячка Мишина провела вечер с Рыбаком, который бросил ее ради другой

3 маяЗвездно

Секс-скандал вокруг Меладзе, или Почему слухи о харассменте могут быть правдой

3 маяВкусно

Бисквит "Виктория" – рецепт королевского десерта, которому больше 200 лет

3 маяЗвездно

Киркоров на вечеринке в честь 54-летия целовался с Бузовой и ползал под MARUV

3 маяФаново

Неделя после Пасхи-2021: что можно, а что категорически нельзя делать

3 маяЗвездно

Холостячка Злата Огневич кардинально сменила имидж. Мы в восторге!

3 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 3 мая для всех знаков зодиака: Водолеи, будьте терпимее!

3 маяEvents

3 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

3 маяФаново

Поливальный понедельник-2021: приметы, обычаи и что нельзя делать

2 маяЗвездно

Лазарев впервые прокомментировал ссору с Лободой и обвинил в ней других людей

2 маяЗвездно

Надя Дорофеева отпраздновала Пасху в селе с победителем Голосу країни

2 маяПсихо

Гороскоп на неделю 2-8 мая: все знаки зодиака

Новости партнеров

Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Сумська насмішила перевтіленням з "білочки" в "бабусю"
Сумська насмішила перевтіленням з "білочки" в "бабусю"
Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Тина Кароль раскрыла секреты своего питания
Тина Кароль раскрыла секреты своего питания

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять