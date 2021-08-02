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Какое растительное молоко самое полезное и низкокалорийное

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
2 августа, 08:15
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Кокосовое молоко содержит больше всего калорий и жиров, а миндальное – наоборот. Чем еще полезно безлактозное растительное молоко – в исследовании
Растительное молоко не может полностью заменить коровье, говорят ученые
Растительное молоко не может полностью заменить коровье, говорят ученые / Фото: Сегодня

Большинство напитков на растительной основе не могут полностью заменить коровье молоко по его питательным свойствам. Какое же растительное молоко "ближе" к животному молоку – разбиралась международная группа ученых. Результаты исследования опубликовали в медицинском журнале Nutrients.

А мы собрали 10 лайфхаков, которые сделают оставшийся месяц лета особенным.

От чего зависит питательность растительного молока

Питательная ценность напитков на растительной основе зависит от нескольких аспектов: это тип сырья, используемого для его производства, процесс и добавленные в молоко ингредиенты. Поскольку спрос на напитки на растительной основе, используемые в качестве заменителя коровьего молока, растет во всем мире, медики решили сравнить самые популярные.

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И, несмотря на некоторые сходства с коровьим молоком, питательные аспекты этих напитков сильно различаются. Например, соевое молоко с яблочным концентратом, водорослями Lithothamnium calcareum и солью) и напиток на основе ореха сапукая превышали количество белка и кальция по сравнению с коровьим молоком. И по данным параметрам эти два напитка – хорошая альтернатива коровьему молоку.

Но в соевом молоке, которое очень популярно, наиболее часто добавляемыми ингредиентами оказались соль и сахар.

А чем полезны и вредны другие виды растительного молока?

Самый калорийный напиток с самым высоким содержанием липидов, то есть жиров – это напиток на основе кокоса. То есть если вы пьете его, как менее калорийное, то это не лучший выбор в плане калорий.

Кокосовое молоко – самое калорийное и жирное
Кокосовое молоко – самое калорийное и жирное / Фото: Depositphotos

Самым низкокалорийным, содержащим меньше всего жиров оказалось рисовое молоко. Но и рисовое, и кокосовое молоко бедно клетчаткой (растительными волокнами). А лидер по содержанию клетчатки – это овсяное молоко. Мало калорий, а также белка в миндальном молоке, экстрагируемом при температуре 55 ° C.

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В плане содержания углеводов – лидером стало миндальное молоко, в котором содержится добавка мальтодекстрин. Это углевод, близкий по своим свойствам к крахмалу и глюкозе. Он производится из кукурузного, рисового, пшеничного или картофельного крахмала. И меньше всего углеводов оказалось в молоке из семян подсолнечника. По содержанию макро и микроэлементов – кальция, магния, железа, магния – лидируют миндальное молоко и молоко из ореха сапукая.

Важно:что большинство напитков на растительной основе не могут полностью заменить коровье молоко с точки зрения питательных качеств. Некоторые из них содержат ингредиенты (бобовые, миндаль, орехи, семена), которые вызывают аллергию.

Выбирая растительное молоко, отталкивайтесь от своей цели – вы ищете замену животному молоку по питательным качествам или вкусовым.

Также мы писали, что приготовить из кокосового молока.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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