Какое растительное молоко самое полезное и низкокалорийное

Кокосовое молоко содержит больше всего калорий и жиров, а миндальное – наоборот. Чем еще полезно безлактозное растительное молоко – в исследовании

Растительное молоко не может полностью заменить коровье, говорят ученые / Фото: Сегодня

Большинство напитков на растительной основе не могут полностью заменить коровье молоко по его питательным свойствам. Какое же растительное молоко "ближе" к животному молоку – разбиралась международная группа ученых. Результаты исследования опубликовали в медицинском журнале Nutrients.

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От чего зависит питательность растительного молока

Питательная ценность напитков на растительной основе зависит от нескольких аспектов: это тип сырья, используемого для его производства, процесс и добавленные в молоко ингредиенты. Поскольку спрос на напитки на растительной основе, используемые в качестве заменителя коровьего молока, растет во всем мире, медики решили сравнить самые популярные.

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И, несмотря на некоторые сходства с коровьим молоком, питательные аспекты этих напитков сильно различаются. Например, соевое молоко с яблочным концентратом, водорослями Lithothamnium calcareum и солью) и напиток на основе ореха сапукая превышали количество белка и кальция по сравнению с коровьим молоком. И по данным параметрам эти два напитка – хорошая альтернатива коровьему молоку.

Но в соевом молоке, которое очень популярно, наиболее часто добавляемыми ингредиентами оказались соль и сахар.

А чем полезны и вредны другие виды растительного молока?

Самый калорийный напиток с самым высоким содержанием липидов, то есть жиров – это напиток на основе кокоса. То есть если вы пьете его, как менее калорийное, то это не лучший выбор в плане калорий.

Кокосовое молоко – самое калорийное и жирное / Фото: Depositphotos

Самым низкокалорийным, содержащим меньше всего жиров оказалось рисовое молоко. Но и рисовое, и кокосовое молоко бедно клетчаткой (растительными волокнами). А лидер по содержанию клетчатки – это овсяное молоко. Мало калорий, а также белка в миндальном молоке, экстрагируемом при температуре 55 ° C.

В плане содержания углеводов – лидером стало миндальное молоко, в котором содержится добавка мальтодекстрин. Это углевод, близкий по своим свойствам к крахмалу и глюкозе. Он производится из кукурузного, рисового, пшеничного или картофельного крахмала. И меньше всего углеводов оказалось в молоке из семян подсолнечника. По содержанию макро и микроэлементов – кальция, магния, железа, магния – лидируют миндальное молоко и молоко из ореха сапукая.

Важно:что большинство напитков на растительной основе не могут полностью заменить коровье молоко с точки зрения питательных качеств. Некоторые из них содержат ингредиенты (бобовые, миндаль, орехи, семена), которые вызывают аллергию.

Выбирая растительное молоко, отталкивайтесь от своей цели – вы ищете замену животному молоку по питательным качествам или вкусовым.

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