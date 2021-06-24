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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

4 раскрученных, но крайне вредных продукта

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
24 июня, 14:41
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Знали ли вы, что фитнес-батончик – это обычна конфета, которая не имеет никакой пользы, в мюсли содержится уйма сахара, а среди всего растительного молока диетологи рекомендуют разве что кокосовое
Раскрученные продукты, от которых нужно отказаться
Раскрученные продукты, от которых нужно отказаться

Питаться здорово – то, к чему мы стремимся, включая в рацион полезные продукты. Речь пойдет не об овощах и фруктах, хотя с фруктами тоже нужно быть осторожными, а о раскрученных маркетологами фитнес-батончиках, мюсли и граноле, растительном молоке. Диетолог Валентина Яковлева считает, что здоровый образ жизни превратился сегодня не просто в модный тренд, но и в прибыльный бизнес. Реклама делает из весьма заурядных и не особо полезных изделий настоящую супереду. Разберем, какие раскрученные продукты на самом деле совсем не полезны и даже наоборот.

И чтобы с пользой провести лето, ознакомьтесь с лайфхаками из нашего календаря.

Диетические батончики

Фитнес-батончики – это обычная конфета
Фитнес-батончики – это обычная конфета / Фото: freepik.com

На упаковке можно увидеть надписи "здоровый", "фитнес", "низкокалорийный" и т.д., но на деле в составе – сахар и химия. Например: ароматизаторы, глюкозный сироп, патока, фруктоза. Похоже, ничего общего с правильным питанием тут нет. Нам открыто врут, называя этот продукт диетическим.

Два таких батончика по калорийности равны целому обеду и наличие цельных зерен ситуацию не спасает. Фактически – это обычная вкусная конфета, не несущая практически никакой пользы для организма, а один только вред.

Немного лучше ситуация с протеиновыми батончиками, но с одной поправкой – они рекомендованы только людям, которые занимаются интенсивными физическими тренировками. Для тех людей, которые просто хотят похудеть, они не очень подходят, поскольку содержат углеводы, количество которых нужно тщательно подсчитывать, да и этикетки стоит тщательно изучать перед покупкой. Очень не советую заменять батончиками обычную пищу. Лучше съесть полноценный обед, чем перекусить батончиком.

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"Полезные" мюсли и хлопья

Хлопья провоцируют переедание
Хлопья провоцируют переедание / Фото: freepik.com


Кажется, что может быть полезнее и вкуснее с утра, чем хлопья с молоком? Но на самом деле они не такие здоровые и полезные. Хлопья высушивают при высокой температуре. Такой метод разрушает полезные свойства злаков. Чтобы они хрустели еще сильнее, их покрывают сахаром или сиропом. Фруктовые добавки также содержат сахар и химию. Например: в некоторых содержится двуокись серы.

Такие завтраки вызывают практически мгновенный выброс инсулина – и ваша талия стремительно увеличивается. За высоким скачком сахара крови, а затем и скачком инсулина, следует такое же стремительное его снижение, и вы вновь испытываете голод.

Такие продукты не насыщают, а провоцируют переедания. С тем же успехом начинать утро можно с торта или пирожных.

Гранола

Гранола – крайне калорийный продукт
Гранола – крайне калорийный продукт / Фото: Depositphotos


Гранолу готовят из цельной овсяной крупы и меда. Чтобы обогатить вкус, добавляют орехи, семена и сухофрукты. Ингредиенты запекают в духовке до хруста. Даже если не принимать во внимание тот факт, что мед при нагревании может выделять токсичные соединения, важно помнить: в граноле слишком велико содержание сахара и она намного калорийнее цельнозерновых каш.

По сути, гранола – это быстрый углевод, питательная ценность которого – весьма сомнительна.

Если изучить этикетки магазинной гранолы, то там можно встретить цистеин, целлюлозу, ионол и многие другие добавки. Многие производители для улучшения вкуса продукта не брезгуют разными наполнителями, ароматизаторами, а иногда вместо меда в граноле можно найти сахарный сироп. Эти и прочие добавки разнообразят вкус продукта, но повышают калорийность и без того достаточно калорийной гранолы.

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Растительное молоко

Растительное молоко нужно пить в умеренных количествах
Растительное молоко нужно пить в умеренных количествах / Фото: freepik.com


Овсяное, миндальное, соевое молоко – эти напитки преподносятся как прекрасная замена "вредному" коровьему молоку. Но на самом деле все не так просто, и каждый вид такого растительного молока обладает своими минусами, которые могут принести здоровью определенный вред. Растительное молоко – это не молоко, а вытяжка из семян, орехов или злаков, которую смешивают с водой и процеживают.

По-настоящему полезным можно назвать только кокосовое молоко. В нем содержится достаточное количество полезных жиров и углеводов, а также веществ, ценных для нашего пищеварения. К остальным видам есть много вопросов.

Соевое молоко уже исключается из диетического питания в США, поскольку соя – сильнейший аллерген. Совсем не полезны продукты из сои для людей с некоторыми гормональными нарушениями. Например, такое увлечение соевым молоком для женщины может закончиться риском роста новообразований.

В миндальном молоке содержится большое количество омега-6 кислот, которые могут спровоцировать различные воспаления в организме.

Проблема же рисового и овсяного молока в том, что в классическом варианте они практически безвкусны. Чтобы их можно было пить, в них добавляют сахар и усилители вкуса. Такие добавки могут убить практически всю пользу от основных продуктов.

Все варианты такого молока лучше пить в достаточно умеренном количестве. Итак, все вышеназванные продукты для здорового питания точно не подходят!

Постарайтесь изменить свой подход к выбору продуктов и вы тут же заметите, что вполне возможно выстроить правильный рацион, который будет способствовать не только похудению, но и не навредит вашему здоровью. Читайте составы и выбирайте простые и понятные продукты. На завтрак лучше сварить кашу из цельных злаков, посыпьте ее свежими фруктами или ягодами – и получите полезный завтрак без лишних калорий и химии. Хотите быстро перекусить? Выпейте стакан кефира или съешьте фрукт.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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