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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Почему нужно есть фрукты и ягоды каждый день

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
29 июля, 14:00
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В сезон ягод и фруктов многие пытаются наесться впрок, в итоге вместо похудения получают лишние кило. Как правильно есть ягоды и фрукты – в материале
Есть фрукты и ягоды ежедневно полезно для здоровья
Есть фрукты и ягоды ежедневно полезно для здоровья / Фото: Сегодня

Съедать ежедневно горсть ягод или пару свежих фруктов – полезная и нужная привычка. Но не все фрукты одинаково полезны, к тому же – максимум витаминов мы получаем вовсе не со спелыми плодами. Зачем тогда есть фрукты и как это делать с максимальной пользой для организма?

Рассказали наши эксперты: врач-диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ и доктор тибетской медицины, консультант по здоровому питанию Елена Беляева.

А мы собрали для вас 10 лайфхаков, которые помогут провести остаток лета незабываемо.

Зачем ежедневно есть фрукты, ягоды и в каком количестве

Фрукты и ягоды – это природный источник клетчатки, макроэлементов и антиоксидантов: именно эти вещества помогают организму справляться с окислительным стрессом. Некоторые думают, что именно во фруктах и ягодах содержится более всего витаминов. Но на самом деле самые важные для организма человека витамины и микроэлементы нам дают продукты животного происхождения.

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Зачем тогда есть фрукты? Затем, что помимо защиты наших клеток от старения, они помогают нормально функционировать кишечнику, поскольку богаты клетчаткой. А также хороши в качестве перекусов, особенно если человек старается питаться рационально. Фрукты и ягоды – отличная альтернатива место печенья или конфет.

Бананы, а также груши для худеющих не годятся
Бананы, а также груши для худеющих не годятся / Фото: Unsplash

Только для перекусов, особенно если вы худеете, годятся несладкие фрукты и ягоды – яблоки, черника, голубика, вишня и так далее. Бананы или груши для перекусов худеющих не годятся – у них высокий гликемический индекс, то есть они содержат много сахара. Ягоды не менее полезны, отмечает Александр Кущ: в них много микроэлементов и биофлавоноидов, и кушать их лучше сырыми, чтобы полезные витамины не разрушались.

Если любите варить из ягод варенье и джемы, то помните, что это всего лишь десерт. Сейчас уже "пошли" первые арбузы – эти ягоды (а арбуз относится к ягодам) тоже хорошо подходят для похудения, хоть и достаточно сладкие. Потому что содержат много воды. А еще в арбузе много ликопеина – мощного антиоксиданта.

Поэтому есть фрукты каждый день – важно и нужно. Но кушать их следует порциями, а не за один раз и не более, чем 300-400 грамм в день.

А когда лучше есть фрукты или ягоды и в каком виде?

О том, что фрукты важно и нужно есть постоянно, говорит и Елена Беляева. С поправкой на то, что тибетская медицина (ТТМ) рекомендует термически обрабатывать фрукты и ягоды тем, у кого есть проблемы с пищеварением. Потому что все ягоды и фрукты холодные по своим свойствам и, соответственно, угнетают пищеварительный огонь. Если же человек абсолютно здоров, то можно съесть горсть ягод или один фрукт в середине дня (на полдник).

Как видите, рекомендации ТТМ и европейской диетологии отличаются: фрукт, который в ТТМ можно смело есть сырым и не нанести вред пищеварению – это манго. А вот любимого многими граната тибетская медицина советует избегать. Потому что гранат используется, как лекарственное средство для пищеварения и присутствует во многих лекарственных составах.

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Еще одно лекарственное средство с очки зрения тибетской медицины – это белый виноград. Его используют для лечения легких и бронхов, но для утоления жажды рекомендуют варить компот из белого винограда. Или добавлять в мясные блюда из говядины, свинины или птицы.

Также ранее мы писали, как понять, что в арбузе и дыне есть нитраты.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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