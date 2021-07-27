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Какие продукты вредны, а витамины – полезны при проблемах с щитовидкой

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
27 июля, 18:10
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При снижении функций щитовидки особенно важны витамин D, селен, магний, цинк и другие вещества. Также важно ограничить в рационе сладкое, лактозу и глютен
При дисфункциях щитовидки нельзя молочку на основе коровьего молока и сладости
При дисфункциях щитовидки нельзя молочку на основе коровьего молока и сладости / Фото: Сегодня

Увы, но до сих пор бытует мнение, что поддерживать щитовидку при нарушении ее функций витаминами и правильным рационом не нужно. Это не так: при проблемах с щитовидной железой часто организм испытывает дефицит микроэлементов и витаминов. Также стоит отказаться от некоторых продуктов.

Какие заболевания щитовидной железы сейчас встречаются чаще всего и как правильно поддержать щитовидку – рассказала эндокринолог, терапевт высшей категории Инна Кохановская.

Инна Кохановская
Инна Кохановская / Фото: пресс-служба

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Какие проблемы с щитовидкой сейчас происходят чаще всего?

Самые распространенные заболевания щитовидной железы в наше время – это аутоиммунный тиреоидит (АИТ) и гипотиреоз. АИТ относится к хроническим эндокринным заболеваниям: при таком состоянии клетки собственной иммунной системы начинают разрушать щитовидную железу.

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То есть происходит аутоиммунный воспалительный процесс. Итог такого не леченного состояния – гипотиреоз (снижение работы щитовидной железы). Очень распространенная проблема, что при АИТ многие считают, что пока функция щитовидной железы не нарушена, то и поддерживать орган незачем.

Но если щитовидка работает, хоть и с проблемами, то зачем что-то менять?

Это не так, не следует ждать, когда наступит гипотиреоз или другие проблемы. Потому что при нарушениях функции щитовидки часто развивается малокровие (железодефицитная анемия), даже при нормальном показателе гемоглобина в крови.

В итоге замедляется метаболизм, появляется лишний вес, выпадают волосы, портится кожа, чувствуется постоянная усталость.

Каких же витаминов не хватает при проблемах с щитовидкой?

При АИТ организм испытывает недостаток витамина D, а его дефицит влечет за собой вымывание кальция из костей (развивается остеопороз, снижение костной плотности). А еще повышаются риски образования камней в почках и желчном пузыре, замедляется метаболизм. И в таком случае, как бы вы не старались, сбросить вес не получится – нужно лечиться.

Витамина D часто нахватает организму именно при наущениях в работе щитовидки
Витамина D часто нахватает организму именно при наущениях в работе щитовидки / Фото: unsplash.com

Кроме того, дефицит витамина D ведет к снижению иммунитета – как в борьбе с инфекциями, так и в плане противостояния онкологии.

Поэтому так важно регулярно проверять уровень витамина D (25 (ОН)D) в организме (норма > 75 нмоль/л или 40 нг/мл) и не допускать его недостатка.

Принимать же иммуностимуляторы при проблемах с щитовидкой, чтобы укрепить иммунную систему – опасно. Они вместо того, чтобы укрепить иммунитет, могут еще больше обострить реакцию иммунной системы против функций щитовидки.

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А еще при нарушениях функции щитовидной железы происходит неправильное расщепление витамина В12 и фолиевой кислоты. Поэтому важно дополнительно принимать витаминные комплексы и ряд макроэлементов. А также обязательно сдавать анализы, следить за гормональным фоном и придерживаться диеты.

Какие же продукты вредны при дисфункции щитовидки?

При АИТ начинаются проблемы с поджелудочной железой и выработкой инсулина. Поэтому питание должно быть умеренно-углеводным, сведите к минимуму потребление сладкого. Также при нарушениях функций щитовидки стоит отказаться от подсластителей, ограничить соевые продукты, а из круп – просо. Потому что просо и соя содержат фитоэстрогены, которые препятствуют переводу гормона щитовидной железы Т4 в Т3.

При недостаточной функции щитовидки лучше есть безглютеновый хлеб
При недостаточной функции щитовидки лучше есть безглютеновый хлеб / Фото: unsplash.com

Также ограничьте лактозу – то есть молочные продукты из коровьего молока, глютен (клейковину): он содержится в пшенице, ржи, овсе, ячмене и других злаках. И обязательно принимайте витамины и микроэлементы в качестве добавок, а не только с продуктами.

Какие добавки нужно принимать при проблемах с щитовидкой?

Для правильной работы щитовидной железы очень важны:

  1. Селен – он предотвращает развитие аутоиммунных реакций.
  2. Цинк – улучшает выработку гормонов щитовидной железы, а дефицит этого элемента усугубляет проявления йодной недостаточности.
  3. Магний – без него ферменты щитовидки не смогут функционировать правильно.
  4. Витамин А – защищает щитовидную железу, снижая аутоимунное воспаление.
  5. Фолаты – важно принимать биодоступную форму фолиевой кислоты и витамина В12, метилфолат (метафолин) и метил-B12. Поскольку при АИТ и гипотиреоз организм испытывает их дефицит.

Важно: даже если у вас есть вышеперечисленные симптомы, начинать принимать препараты нужно только после консультации с эндокринологом!

Врач поможет поставить верный диагноз и определит, что за добавки, витамины или микроэлементы и в каком количестве необходимы именно в вашем случае.

Также мы писали, как понять, что витамина D не хватает.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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