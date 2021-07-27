Які продукти шкідливі, а вітаміни – корисні при проблемах з щитовидкою

При зниженні функцій щитовидки особливо важливі вітамін D, селен, магній, цинк та інші речовини. Також важливо обмежити в раціоні солодке, лактозу і глютен

При дисфункціях щитовидки не можна молочку на основі коров'ячого молока і солодощі / Фото: Сьогодні

На жаль, але досі існує думка, що підтримувати щитовидку при порушенні її функцій вітамінами і правильним раціоном не потрібно. Це не так: при проблемах з щитовидною залозою часто організм відчуває дефіцит мікроелементів і вітамінів. Також варто відмовитися від деяких продуктів.

Які захворювання щитовидної залози зараз зустрічаються найчастіше і як правильно підтримати щитовидку – розповіла ендокринолог, терапевт вищої категорії Інна Кохановська .

Інна Кохановська / Фото: пресслужба

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Які проблеми з щитовидкою зараз відбуваються найчастіше?

Самі поширені захворювання щитовидної залози в наш час – це аутоімунний тиреоїдит (АІТ) і гіпотиреоз . АІТ відноситься до хронічних ендокринних захворювань: при такому стані клітини власної імунної системи починають руйнувати щитовидну залозу .

Тобто відбувається аутоімунний запальний процес. Підсумок такого не леченного стану – гіпотиреоз (зниження роботи щитовидної залози). Дуже поширена проблема: при АІТ багато хто вважає, що поки функція щитовидної залози не порушена, то і підтримувати орган нема чого.

Але якщо щитовидка працює, хоч і з проблемами, то навіщо щось міняти?

Це не так, не слід чекати, коли настане гіпотиреоз або інші проблеми. Тому що при порушеннях функції щитовидки часто розвивається недокрів'я (залізодефіцитна анемія) , Навіть при нормальному показнику гемоглобіну в крові.

В результаті сповільнюється метаболізм, з'являється зайва вага, випадає волосся, псується шкіра, відчувається постійна втома.

Яких же вітамінів не вистачає при проблемах з щитовидкою?

При АІТ організм відчуває нестача вітаміну D , його дефіцит тягне за собою вимивання кальцію з кісток (розвивається остеопороз, зниження кісткової щільності). А ще підвищуються ризики утворення каменів в нирках і жовчному міхурі, сповільнюється метаболізм. І в такому випадку, як би ви не старалися, скинути вагу не вийде – потрібно лікуватися.

Вітаміну D часто нахапає організму саме при намовою в роботі щитовидки / Фото: unsplash.com

Крім того, дефіцит вітаміну D веде до зниження імунітету – як в боротьбі з інфекціями, так і в плані протистояння онкології.

Тому так важливо регулярно перевіряти рівень вітаміну D (25 (ОН) D) в організмі (норма> 75 нмоль / л або 40 нг / мл) і не допускати його нестачі.

Приймати ж імуностимулятори при проблемах з щитовидкою, щоб зміцнити імунну систему – небезпечно. Вони замість того, щоб зміцнити імунітет, можуть ще більше загострити реакцію імунної системи проти функцій щитовидки.

А ще при порушеннях функції щитовидної залози відбувається неправильне розщеплення вітаміну В12 і фолієвої кислоти. Тому важливо додатково приймати вітамінні комплекси і ряд макроелементів. А також обов'язково здавати аналізи, слідкувати за гормональним фоном і притримуватися дієти.

Які ж продукти шкідливі при дисфункції щитовидки?

При АІТ починаються проблеми з підшлунковою залозою і виробленням інсуліну. Тому харчування повинно бути помірно-вуглеводним, зведіть до мінімуму споживання солодкого . Також при порушеннях функцій щитовидки варто відмовитися від підсолоджувачів, обмежити соєві продукти, а з круп – просо. Тому що просо і соя містять фітоестрогени, які перешкоджають перекладу гормону щитовидної залози Т4 в Т3.

При недостатній функції щитовидки краще їсти безглютеновий хліб / Фото: unsplash.com

Також обмежте лактозу – тобто молочні продукти з коров'ячого молока, глютен (клейковину): він міститься в пшениці, жита, вівсі, ячмені та інших злаках. І обов'язково приймайте вітаміни і мікроелементи в якості добавок, а не тільки з продуктами.

Які добавки потрібно приймати при проблемах з щитовидкою?

Для правильної роботи щитовидної залози дуже важливі:

Селен – він запобігає розвитку аутоімунних реакцій. Цинк – покращує вироблення гормонів щитовидної залози, а дефіцит цього елемента посилює прояви йодної недостатності. Магній – без нього ферменти щитовидка не зможуть функціонувати правильно. Вітамін А – захищає щитовидну залозу, знижуючи аутоімунне запалення. Фолати – важливо приймати біодоступність форму фолієвої кислоти і вітаміну В12, метілфолат (метафолін) і метил-B12. Оскільки при АІТ і гіпотиреоз організм відчуває їх дефіцит.

Важливо: навіть якщо у вас є перераховані вище симптоми, щоб жінка почала приймати препарати потрібно тільки після консультації з ендокринологом!

Лікар допоможе поставити правильний діагноз і визначить, що за добавки, вітаміни або мікроелементи і в якій кількості необхідні саме у вашому випадку.

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