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Как правильно употреблять витамин D и чем грозит его передозировка

Сегодня, 15:08

С помощью этого витамина полноценно функционирует нервная система, щитовидная железа и половые органы

Как правильно употреблять витамин D
Как правильно употреблять витамин D
Фото: Pexels

Витамин D укрепляет кости, защищает зубы от порчи, мышцы – от спазмов, помогает заживлять все царапинки, снимает воспаление, укрепляет иммунитет. Мы получаем его от солнца, продуктов и в таблетках. Но именно неконтролируемое употребление медикаментов может привести к страшным последствиям. Диетологи Светлана Свичкар и Карина Дайнеко в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, как правильно употреблять этот чудо-витамин и как уберечься от передозировки.

Витамин D – один из главных факторов формирования здорового организма. С его помощью полноценно функционирует нервная система, щитовидная железа и половые органы.

"Он обладает способностью препятствовать развитию различных заболеваний, начиная с лишнего веса, инсультов, инфарктов и заканчивая простудами и гриппом", – отметила диетолог Светлана Свичкар.

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Как и сколько мы получаем витамина D с едой

Она пояснила, что с едой к нам поступает два вида витамина D, витамин D2 содержится в растительной пище – это темно-зеленые овощи и зелень, а витамин D3 – это более активная форма, которая поступает из продуктов животного происхождения, также относится к категории жирорастворимых витаминов.

Поэтому безопасное количество витамина D можно получить из пищи. Больше всего его в рыбьем жире: в одной чайной ложке – две нормы. Много витамина D в 150 граммах лосося, 300 мл молока, в 100 граммах белых грибов. Важно употреблять капусту, петрушку, мак и кунжут. Также важно разнообразить свое питание. Три раза в неделю принимать по 2 вареных яйца с жидким желтком, дважды в неделю – 200 граммов морской жирной рыбы, раз в неделю – 100 граммов печени трески.

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Чем грозит передозировка витамином D

Суточная доза – важнейший вопрос, ведь в соцсетях появляется все больше обсуждений о мегадозах этого витамина, которые якобы спасают от COVID-19. Однако не все знают, что этот витамин мы получаем еще и от солнечного света, и вместе с таблетками, продуктами это может привести к необратимым последствиям.

"Одним из симптомов избытка витамина D или побочным явлением больших его доз может быть тошнота, рвота, плохое самочувствие, нарушение сна и усиленное отложение кальция в организме, буквально во всех тканях, в том числе сосудах и почках", – рассказала диетолог Карина Дайнеко.

Интересным фактом является то, что солнцезащитные кремы с SPF блокируют образование витамина D, а накопить его в организме невозможно, поэтому всегда надо пополнять его запасы внутри с помощью правильного питания и контролируемого пребывания на солнце.

Как правильно употреблять витамины – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, сколько клубники полезно съедать и как понять, что ягоды без нитратов.

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Источник: Сегодня
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