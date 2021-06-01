Зачем нам йод плюс тирозин: как заподозрить дефицит и в каких продуктах искать

Достаточное количество йода и тирозина в организме – залог здоровой щитовидки. А при их дефиците происходит сбой в работе органа, набор веса и одолевает тревожность

Йодом и тиразином богаты морепродукты, авокадо, молочка Фото: unsplash.com

О том, что организму нужен йод, нас учат со школьной скамьи. Но далеко не все знают зачем: этот микроэлемент совместно с аминокислотой L-тирозином необходим для выработки гормонов щитовидной железы. Почему важно знать, как работает щитовидка, как заподозрить дефицит йода и чем он опасен, зачем нам тирозин и в каких продуктах искать эти элементы – рассказала акушер-гинеколог Анна Осьмак.

Анна Осьмак Фото: пресс-служба

В чем связь между щитовидкой, йодом, тирозином и зачем нам это знать?

Нашей щитовидной железой вырабатываются гормоны, которые оказывают влияние на весь организм, начиная от частоты биения сердца и заканчивая скоростью сжигания калорий. За все это отвечает щитовидка. Если выработка гормонов щитовидной железы происходит некорректно, то есть в большем или меньшем количестве, чем необходимо, наступает "сбой программы". Это чувство усталости, внезапная тревожность и беспокойство, потеря или набор веса без видимых причин.

В итоге нарушаются также репродуктивные функции, работа половых и молочных желез, обменные процессы, меняется настроение, нарушается работа мозга, человек чувствует, что энергии мало, а выносливость резко падает. Если потребление йода снижено, функционирование важнейшего эндокринного органа – щитовидной железы – нарушается.

При подозрении проблем с щитовидкой стоит пройти УЗИ и сдать кровь Фото: Depositphotos

Относительно тирозина – эта аминокислота, кроме синтеза гормонов щитовидной железы, отвечает за выработку других важнейших для человека веществ. При ее недостатке снижается противостояние стрессу, ухудшается память, "скачет" настроение, портится вид кожи и волос. Тирозин избавляет нас от чувства тревожности, нервозности, апатии, помогает избежать профессионального выгорания. Важен тирозин и для похудения, поскольку способен регулировать аппетит, что способствует снижению накопленного жира.

Поэтому важно не допускать дефицита этих веществ, но, увы, дефицит тирозина наблюдается часто, а еще чаще – недостаток йода.

Кто в группе риска по йододефициту и кому больше всех нужен тирозин?

В первую очередь йододефицит встречается у беременных, а йод очень важен как при планировании беременности, во время нее, так и после, в период кормления малыша грудью. Также важно не допускать дефицита йода у подростков, в период полового созревания.

Часто недостаток йода встречается у веганов и вегетарианцев, людей, которые избегают йодированной соли в рационе, а также у жителей Европы, Новой Зеландии и Азии. Недостаток как йода, так и тирозина ведет к развитию гипотиреоза. А дефицит тирозина приводит к недостатку веществ, отвечающих за работу нервной системы, память, скорость реакции, борьбу со стрессом, пигментацию кожи, волос и глаз.

В каких продуктах искать йод и тирозин?

Больше всего йода содержится в морепродуктах, также можно использовать йодированную соль вместо обычной (если вы употребляете соль вообще). А тирозин наш организм получает больше всего с белками животного происхождения. Тирозином богаты мясо, в том числе мясо птицы, рыба, морепродукты, натуральные молочные продукты. Из растительных продуктов – тирозин есть в семечках кунжута, тыквы, бананах, миндальных орехах, авокадо.

Как наверняка понять, что щитовидке нужна поддержка?

Для точного определения достаточности гормонов щитовидной железы можно сделать анализ крови на несколько показателей. Это ТТГ, Т4 свободный, АТПО, АТТГ, ферритин, общий анализ крови, кальций ионизированный (активный), витамин D. Почему их так много? Потому что часто недостаток в организме йода и тирозина влияет на снижение в организме уровня железа и витамина Д, что влияет на состояние кальциевого обмена. Поэтому врачи рекомендуют рассматривать этот вопрос комплексно.

Если дефицит обнаружен, то важно получить консультацию гинеколога-эндокринолога, который подробно распишет схему коррекции.

Напомним, что ранее мы писали, как понять, что щитовидка не в порядке.

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