Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как успокоить другого человека во время войны – 5 шагов помощи

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 марта, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если перед вами человек в сильном шоке, стрессе или сдали нервы у родных, то вы можете сами оказать им психологическую помощь. Как это сделать – в статье
Успокоить человека во время войны и оказать ему психологическую помощь вы можете самостоятельно
Успокоить человека во время войны и оказать ему психологическую помощь вы можете самостоятельно / Фото: istockphoto.com, www.dw.com

Успокоить человека во время войны с Россией, который находится в состоянии шока или нервного срыва можно с помощью алгоритма из 5-ти действий. Как это сделать – рассказали в МОЗ Украины.

Алгоритм оказания первой психологической помощи состоит из пяти шагов, то есть действовать нужно по схеме "Узнать – Признать – Отреагировать – Отправить – Отследить".

Реклама

Шаг 1 – "Узнать". То есть понять и заметить, что у человека сильный стресс, ведь далеко на каждый человек будет плакать, кричать, ругаться. Ваш друг, родственник или незнакомый человек в бомбоубежище может выглядеть встревоженным, или погрузиться в себя.

Далеко на каждый человек, которому нужна психологическая помощь, будет плакать, кричать, ругаться, некоторые "уходят в себя"
Далеко на каждый человек, которому нужна психологическая помощь, будет плакать, кричать, ругаться, некоторые "уходят в себя" / Фото: istockphoto.com

Нужно подойти к человеку, предложить помощь, начать разговор, лучше без "свидетелей", чтобы вам никто не мешал. Не начинайте успокаивать или вести диалог с таким человеком, если рядом много людей, которые смогут вклиниться в разговор. Найдите место, где вы будете находиться один на один, и только тогда поговорите.

Реклама

Шаг 2 – "Признать". Выслушать без осуждения, расспросить, уточнить. То есть показать, что мы принимаем пережитый им опыт, не обесцениваем его, готовы быть рядом и слушать. Когда человек начал говорить или согласился на диалог, то спросите, что он чувствует, какие его тревожат симптомы и мысли.

Поинтересуйтесь, что человек чувствует и сколько времени это длится, что именно он заметил за собой и что об этом думает. Часто люди в таких ситуациях обвиняют себя в нервном расстройстве или неспособности преодолеть это состояние. На этом этапе следует заверить человека, что психические расстройства — это такие же заболевания, требующие лечения и коррекции, и человек не может быть в этом виновным.

Психические расстройства — это такие же заболевания, требующие лечения и коррекции, и человек не может быть в этом виновным
Психические расстройства — это такие же заболевания, требующие лечения и коррекции, и человек не может быть в этом виновным / Фото: Pexels

Реклама

Шаг 3 – "Отреагировать". Когда вы расспросили, выслушали, уточнили, установили более близкий контакт и доверие, предлагайте помощь, знакомьте с нужной информацией, побуждайте человека к методам самопомощи или обращениям за дополнительной помощью. При этих состояниях у него или нее типичным может быть чувство безнадежности. Поэтому следует быть готовыми к словам типа "мне ничего не поможет".

Спросите, знает ли человек, что с ним происходит и хотел ли узнать больше. Если да — предоставите эту информацию. Спросите, нужна ли человеку помощь от вас, хотел бы он получить какую-нибудь постороннюю помощь, возможно, специалистов. Предложите способы самопомощи, например, дыхательные упражнения.

Шаг 4 – "Отправить". Предложить человеку обратиться за профессиональной помощью. Если он говорит или вы заметили (у вашего друга, родственника и т.д., что неблагоприятное состояние длится более двух недель, если оно негативно влияет на повседневную жизнь, если человеку тяжело функционировать, возникают проблемы на работе и в общении с другими — очень важно направить человека на профессиональную помощь.

Если постоянные переживания и стресс негативно влияют на повседневную жизнь, то посоветуйте человеку обратиться за профессиональной помощью
Если постоянные переживания и стресс негативно влияют на повседневную жизнь, то посоветуйте человеку обратиться за профессиональной помощью / Фото: istockphoto.com

Шаг 5 – "Отследить". Обратить внимание на состояние человека, выяснить, обращался ли он к специалистам и каким был результат, оказать дополнительную поддержку в случае необходимости.

Также важно научиться справляться с шоком после обстрелов, читайте "Как выйти из шокового состояния после увиденных взрывов – пошаговая инструкция".

Если же вам нужна консультация врача, пока закрыты больницы, можно обратиться за онлайн-помощью, читайте "Как получить бесплатную консультацию врача – 45 экспертов, которые готовы помочь онлайн".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Keep Calm
Полезный совет на сегодня
Как восстановить силы в эти нелегкие времена
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Узнать!
Ukrainian Fashion Week
25 лет моды в Украине
Новый сезон
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Афиша
Концерты февраля
Посетить
Тогда и сейчас
Узнаете на этом фото 2006 года Олю Полякову?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
21 — 27 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять