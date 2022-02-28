Как получить бесплатную консультацию врача – 45 экспертов, которые готовы помочь онлайн

В период войны в Украине, которая началась 24 февраля, не все люди имеют возможность посещать медицинские учреждения офлайн для консультации и лечения. Мы поделимся контактами 45 врачей-профессионалов из Регионального медицинского центра "Экомет", которые помогут украинцам бесплатно на онлайн-консультациях. Сохраняйте список и оставайтесь здоровыми.
Список квалифицированных врачей, которые готовы помочь:
- Гастроэнтеролог Екатерина Картавцева – 063-327-20-95.
- Гастроэнтеролог Светлана Тарасенко – 093-991-14-02.
- Детский гастроэнтеролог Елена Емельянцева – 068-606-95-91.
- Гинеколог Лейла Байрамова – 068-795-55-52.
- Гинеколог Елена Белан – 093-643-83-73.
- Гинеколог Наталья Сотник – 099-370-13-14.
- Гинеколог Юлия Ермакова – 050-555-23-12.
- Гинеколог для детей и подростков Татьяна Шимбарева – 095-318-79-21.
- Дерматовенеролог – Маргарита Пенская – 095-086-77-65.
- Дерматовенеролог Александр Родоманченко-066-222-92-22.
- Детский дерматовенеролог Виктория Чирва – 050-109-42-94.
- Детский эндокринолог Галина Веселова – 050-300-42-17.
- Эндоскопист Кирилл Дубров – 050-946-60-92.
- Кардиолог Елена Кан – 050-833-30-95.
- Кардиолог Диана Переверзева – 066-709-31-03.
- Кардиолог и терапевт Татьяна Юрченко – 066-486-34-70.
- Невропатолог Анна Золотарева – 067-881-95-00.
- Невропатолог Мария Спицына – 067-789-96-03.
- Детский нефролог Наталья Хмара – 099-044-52-92.
- Детский ортопед-травматолог Анна Чикрыжова – 067-949-22-31.
- Отоларинголог Елена Голобородько – 066-765-12-38.
- Детский отоларинголог Наталья Дудык – 050-644-87-18.
- Терапевт Светлана Довгаль – 096-405-87-89.
- Терапевт Анна Конотоп – 066-956-33-07.
- Терапевт (+УЗИ) Надежда Апар – 095-150-41-11.
- Уролог Владимир Борзов – 099-940-57-69.
- Уролог Ольга Ототюк – 050-192-54-26.
- Хирург Александр Бычков – 050-325-88-29.
- Хирург Александр Чеботарев – 050-300-22-73.
- Хирург и маммолог Дарья Мельник – 066-002-91-56.
- Хирург и проктолог Александр Штонда – 096-964-92-38.
- Офтальмолог Юлия Боева – 097-320-19-91.
- Офтальмолог Шехла Ахмедова – 063-243-85-56.
- Педиатр Валентина Дика – 099-069-33-57.
- Педиатр Людмила Лихо – 095-359-72-57.
- Педиатр Татьяна Третяк – 050-867-33-94.
- Пульмонолог и терапевт Наталья Горленко – 050-749-84-94.
- Пульмонолог и терапевт Екатерина Смолянык – 066-412-12-83.
- Рентгенолог Анна Бобловская – 097-832-76-12.
- Рентгенолог Наталья Лысенко – 067-514-25-80, 099-417-83-72.
- Рентгенолог Николай Ковалев – 066-113-83-90.
- Сердечно-сосудистый хирург Александр Арцыбушев – 050-252-49-93.
- Стоматолог-терапевт Наталья Кирилова – 099-629-29-14.
- Детский стоматолог Оксана Плетнева – 096-297-35-31.
- Терапевт и кардиолог Андрей Шевченко – 095-389-76-47.
Напомним, что психологи будут бесплатно консультировать семьи военных.
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