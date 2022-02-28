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Как получить бесплатную консультацию врача – 45 экспертов, которые готовы помочь онлайн

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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28 февраля, 17:16
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Врачи Регионального медицинского центра "Экомет" бесплатно консультируют
/ Фото: Pexels

В период войны в Украине, которая началась 24 февраля, не все люди имеют возможность посещать медицинские учреждения офлайн для консультации и лечения. Мы поделимся контактами 45 врачей-профессионалов из Регионального медицинского центра "Экомет", которые помогут украинцам бесплатно на онлайн-консультациях. Сохраняйте список и оставайтесь здоровыми.

Список квалифицированных врачей, которые готовы помочь:

  1. Гастроэнтеролог Екатерина Картавцева – 063-327-20-95.
  2. Гастроэнтеролог Светлана Тарасенко – 093-991-14-02.
  3. Детский гастроэнтеролог Елена Емельянцева – 068-606-95-91.
  4. Гинеколог Лейла Байрамова – 068-795-55-52.
  5. Гинеколог Елена Белан – 093-643-83-73.
  6. Гинеколог Наталья Сотник – 099-370-13-14.
  7. Гинеколог Юлия Ермакова – 050-555-23-12.
  8. Гинеколог для детей и подростков Татьяна Шимбарева – 095-318-79-21.
  9. Дерматовенеролог – Маргарита Пенская – 095-086-77-65.
  10. Дерматовенеролог Александр Родоманченко-066-222-92-22.
  11. Детский дерматовенеролог Виктория Чирва – 050-109-42-94.
  12. Детский эндокринолог Галина Веселова – 050-300-42-17.
  13. Эндоскопист Кирилл Дубров – 050-946-60-92.
  14. Кардиолог Елена Кан – 050-833-30-95.
  15. Кардиолог Диана Переверзева – 066-709-31-03.
  16. Кардиолог и терапевт Татьяна Юрченко – 066-486-34-70.
  17. Невропатолог Анна Золотарева – 067-881-95-00.
  18. Невропатолог Мария Спицына – 067-789-96-03.
  19. Детский нефролог Наталья Хмара – 099-044-52-92.
  20. Детский ортопед-травматолог Анна Чикрыжова – 067-949-22-31.
  21. Отоларинголог Елена Голобородько – 066-765-12-38.
  22. Детский отоларинголог Наталья Дудык – 050-644-87-18.
  23. Терапевт Светлана Довгаль – 096-405-87-89.
  24. Терапевт Анна Конотоп – 066-956-33-07.
  25. Терапевт (+УЗИ) Надежда Апар – 095-150-41-11.
  26. Уролог Владимир Борзов – 099-940-57-69.
  27. Уролог Ольга Ототюк – 050-192-54-26.
  28. Хирург Александр Бычков – 050-325-88-29.
  29. Хирург Александр Чеботарев – 050-300-22-73.
  30. Хирург и маммолог Дарья Мельник – 066-002-91-56.
  31. Хирург и проктолог Александр Штонда – 096-964-92-38.
  32. Офтальмолог Юлия Боева – 097-320-19-91.
  33. Офтальмолог Шехла Ахмедова – 063-243-85-56.
  34. Педиатр Валентина Дика – 099-069-33-57.
  35. Педиатр Людмила Лихо – 095-359-72-57.
  36. Педиатр Татьяна Третяк – 050-867-33-94.
  37. Пульмонолог и терапевт Наталья Горленко – 050-749-84-94.
  38. Пульмонолог и терапевт Екатерина Смолянык – 066-412-12-83.
  39. Рентгенолог Анна Бобловская – 097-832-76-12.
  40. Рентгенолог Наталья Лысенко – 067-514-25-80, 099-417-83-72.
  41. Рентгенолог Николай Ковалев – 066-113-83-90.
  42. Сердечно-сосудистый хирург Александр Арцыбушев – 050-252-49-93.
  43. Стоматолог-терапевт Наталья Кирилова – 099-629-29-14.
  44. Детский стоматолог Оксана Плетнева – 096-297-35-31.
  45. Терапевт и кардиолог Андрей Шевченко – 095-389-76-47.

Напомним, что психологи будут бесплатно консультировать семьи военных.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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