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Как успокоиться во время войны с Россией – упражнения от стресса и панической атаки

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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1 марта, 08:00
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Неистовый стресс и страх за свою жизнь в связи с войной – это нормальна реакция организма. Что делать, если "накрывает" или начались панические атаки – в статье
Когда вы чувствуете, что больше не можете справляться, попробуйте упражнения на дыхание
Когда вы чувствуете, что больше не можете справляться, попробуйте упражнения на дыхание / Фото: istockphoto.com

Стресс, слезы, паническая атака из-за войны с Россией сегодня происходит практически с каждым украинцем или украинкой. Справляться и контролировать уровень стресса в таких ситуациях помогут упражнения, какие – рассказали в центре общественного здоровья МОЗ Украины.

Стресс, слезы, паническая атака из-за войны с Россией сегодня происходит практически с каждым украинцем или украинкой
Стресс, слезы, паническая атака из-за войны с Россией сегодня происходит практически с каждым украинцем или украинкой / Фото: istockphoto.com

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Когда мы чувствуем вызов и угрозу, нервная система реагирует на выброс гормонов, которые готовят тело к принятию чрезвычайных мер. Так есть эустресс ("хороший" стресс, который мобилизует наш организм и помогает выжить в опасной ситуации) и дистресс ("плохой" и длительный стресс, который истощает организм и срывает механизмы адаптации).

Как успокоиться, если вот-вот сорветесь

Когда вы чувствуете, что больше не можете справляться, что вот-вот разрыдаетесь и т.д., то попробуйте следующие упражнения:

Упражнение тайный таппинг

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Нажимайте большими палацами рук на фаланги и подушечки пальцев на правой и левой руках. Нажимая большим пальцем на фаланги, мы стимулируем нервные окончания. Эти импульсы угнетают активность мозгового центра, отвечающего за тревожность. Так что поочередно нажимайте на фаланги и подушечки каждого пальца, пока не почувствуете, что успокоились.

Нажатие на фаланги и подушечки пальцев поможет снять тревожность: делайте упражнение, пока не успокоитесь
Нажатие на фаланги и подушечки пальцев поможет снять тревожность: делайте упражнение, пока не успокоитесь / Фото: istockphoto.com

Упражнение бабочка

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Нужно сложить ладони на груди "бабочкой", то есть зацепившись большими пальцами, приложив ладони к груди и поочередно легонько и ритмично пристукивая ими по ключицам. Через внутренние вибрации вы будете слышать эти звуки как громкое сердцебиение, и это будет успокаивать вас. Продолжайте это упражнение, пока не почувствуете, что ваше дыхание выровнялось.

Как продышать стресс и тревогу

"Зацепитесь" взглядом за любой квадратный предмет: дверь, стену, дом и т.д. "Водите" взглядом с первого угла предмета ко второму (на счет "1"), со второго к третьему (на счет "2"), с третьего к четвертому (на счет "3") и с четвертого назад к первому (на счет "4") ) — и так по кругу.

На счет "1" начните вдох, продолжайте вдыхать воздух через нос до счета "4". После этого снова на счет "1" начните выдохнуть до "4". За счет искусственного замедления вашего дыхания вы даете мозгу понять, что вы в безопасности и сейчас можно расслабиться.

Во время сильной тревоги поможет упражнение "бабочка", также можно использовать дыхательные практики
Во время сильной тревоги поможет упражнение "бабочка", также можно использовать дыхательные практики / Фото: freepik.com

Это упражнение следует делать во время сильной тревоги. При умеренной тревоге его следует делать два-три раза в день – в таком случае противотревожная защита возникает благодаря накопительному эффекту.

Как отвлечься от тревоги и страха и расслабить мышцы

Упражнение безопасное место

Это упражнение на воображение, которое позволяет вам отвлечься от происходящего сейчас и представить себя в безопасном месте, где вы чувствуете себя комфортно и уютно. Закройте глаза и представьте это место во всех деталях, попробуйте услышать звуки, которые звучат оттуда, запахи и т.д.

Важно выполнять это упражнение, когда вы находитесь в относительной безопасности, ведь вам необходимо будет закрыть глаза и максимально отвлечься от всего, что происходит вокруг вас. Убедитесь, что рядом есть человек, которому можно доверять.

Техника сканирования тела

Сосредоточьтесь на каждой клеточке своего тела начиная от макушки и заканчивая пятками. Закройте глаза, прежде убедившись в собственной безопасности. Попытайтесь почувствовать свой лоб, глаза, нос, губы, подбородок, шею. Почувствуйте свои плечи и сильные руки, наблюдайте за тем, как ваши легкие самостоятельно дышат, и грудная клетка поднимается и опускается. Продолжайте так до самого низа.

Мышечная релаксация

Техника, направленная на работу мускулов. Трудно расслабиться, когда мускулы практически напряжены. Это мешает и дышать свободно, и иметь свежую голову. Лучше делать упражнение перед сном. Напрягите все мышцы и продержите это состояние как можно дольше, затем резко расслабьте все тело.

Обратитесь к специалистам, которые сейчас оперативно оказывают первую психологическую помощь онлайн
Обратитесь к специалистам, которые сейчас оперативно оказывают первую психологическую помощь онлайн / Фото: Depositphotos

По инерции мускулы расслабляются еще больше. Когда в крови много стрессовых гормонов, вегетативная система включается и начинает их перерабатывать. Мышцы также вовлечены в этот процесс, поэтому иногда у нас болит спина, зажимает шею, появляется чувство дискомфорта и т.д.

Эти упражнения помогают справиться со стрессом здесь и сейчас. Однако если вы чувствуете, что не можете самостоятельно преодолеть волну страха и беспомощности, поговорите с близким человеком или обратитесь к специалистам, которые сейчас оперативно оказывают первую психологическую помощь онлайн.

Как пережить паническую атаку

Переживание панической атаки сродни ужасу. Многие думают, что смогут справиться, но все происходит быстро и стремительно. Р. Бейкер, психиатр из Оксфордской клиники, имеющий большой опыт работы с тревожными клиентами, сравнивает паническую атаку с торнадо.

Оно длится недолго, но разрушения от него имеют долгие последствия. Это состояние часто требует психологической помощи, поэтому обратитесь вонлйн-поддержку.

Паническая атака часто требует психологической помощи, поэтому сейчас лучше обратитесь в онлйн-поддержку
Паническая атака часто требует психологической помощи, поэтому сейчас лучше обратитесь в онлйн-поддержку / Фото: Depositphotos

Чтобы вам рассказали, как справиться, пока пойти к врачу невозможно. Когда атака прошла, исползайте вышеперечисленные практики для снижения уровня стресса. Симптомы панической атаки могут также напоминать симптомы других серьезных проблем со здоровьем, например сердечный приступ, поэтому важно связаться с вашим или любым семейным врачом, чтобы исключить такие риски.

Также важно уметь оказать помощь, если прихватило сердце или человек упал в обморок, читайте "Как оказать первую помощь при сердечном приступе или обмороке,

Если же вы в шоке после обстрела, помочь могут советы психолога, читайте "Как выйти из шокового состояния после увиденных взрывов – пошаговая инструкция".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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