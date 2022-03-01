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Як заспокоїти іншу людину під час війни – 5 кроків допомоги

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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1 березня, 06:00
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Якщо перед вами людина у сильному шоці, стресі чи здали нерви у рідних, то ви можете самі надати їм психологічну допомогу. Як це зробити – у статті
Заспокоїти людину під час війни та надати їй психологічну допомогу ви можете самостійно
Заспокоїти людину під час війни та надати їй психологічну допомогу ви можете самостійно / Фото: istockphoto.com, www.dw.com

Заспокоїти людину під час війни з Росією , що знаходиться в стані шоку або нервового зриву можна за допомогою алгоритму з 5-ти дій. Як це зробити – розповіли у МОЗ України .

Алгоритм надання першої психологічної допомоги складається з п'яти кроків, тобто діяти треба за схемою "Дізнатися – Визнати – Відреагувати – Відправити – Відстежити".

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Крок 1 – "Дізнатися". Тобто зрозуміти і помітити, що у людини сильний стрес, адже далеко на кожну людину плакатиме, кричатиме, лаятиметься. Ваш друг, родич або незнайома людина в бомбосховищі може виглядати стривоженим, або зануритися у себе.

Далеко на кожну людину, якій потрібна психологічна допомога, плакатиме, кричатиме, лаятиметься, деякі "йдуть у себе"
Далеко на кожну людину, якій потрібна психологічна допомога, плакатиме, кричатиме, лаятиметься, деякі "йдуть у себе" / Фото: istockphoto.com

Потрібно підійти до людини, запропонувати допомогу, розпочати розмову краще без "свідків", щоб вам ніхто не заважав. Не починайте заспокоювати чи вести діалог з такою людиною, якщо поруч багато людей, які зможуть вклинитися у розмову. Знайдіть місце, де ви будете знаходитися віч-на-віч, і тільки тоді поговоріть.

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Крок 2 – "Визнати" . Вислухати без осуду, розпитати, уточнити. Тобто показати, що ми приймаємо пережитий ним досвід, не знецінюємо його, готові бути поруч та слухати. Коли людина почала говорити або погодилася на діалог, то запитайте, що вона відчуває, які її турбують симптоми та думки.

Поцікавтеся, що людина відчуває і скільки часу це триває, що саме вона помітила за собою і що про це думає. Часто люди у таких ситуаціях звинувачують себе у нервовому розладі чи нездатності подолати цей стан. На цьому етапі слід запевнити людину, що психічні розлади – це такі ж захворювання, що вимагають лікування та корекції, та людина не може бути в цьому винною.

Психічні розлади – це такі ж захворювання, що вимагають лікування та корекції, і людина не може бути в цьому винною
Психічні розлади – це такі ж захворювання, що вимагають лікування та корекції, і людина не може бути в цьому винною / Фото: Pexels

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Крок 3 – "Відреагувати". Коли ви розпитали, вислухали, уточнили, встановили ближчий контакт та довіру, пропонуйте допомогу, знайомте з потрібною інформацією, спонукайте людину до методів самодопомоги або звернення за додатковою допомогою. При цих станах у нього чи її Типовим можливо почуття безнадійності. Тому слід бути готовими до слів типу "Мені нічого не допоможе".

Запитайте, чи знає людина, що з нею відбувається і чи хотіла дізнатися більше. Якщо так, надасте цю інформацію. Запитайте, чи потрібна людині допомога від вас, чи хоче вона отримати будь-яку сторонню допомогу, можливо, фахівців. Запропонуйте способи самодопомоги, наприклад, дихальні вправи.

Крок 4 – "Відправити". Запропонувати людині звернутися за професійною допомогою. Якщо він говорить або ви помітили (у вашого друга, родича тощо, що несприятливий стан триває більше двох тижнів, якщо він негативно впливає на повсякденне життя, якщо людині важко функціонувати, виникають проблеми на роботі та у спілкуванні з іншими – дуже важливо направити людину на професійну допомогу.

Якщо постійні переживання та стрес негативно впливають на повсякденне життя, то порадьте людині звернутися за професійною допомогою
Якщо постійні переживання та стрес негативно впливають на повсякденне життя, то порадьте людині звернутися за професійною допомогою / Фото: istockphoto.com

Крок 5 – "Відстежити". Звернути увагу на стан людини, з'ясувати, чи звертався він до фахівців і яким був результат, надати додаткову підтримку у разі потреби.

Також важливо навчитися справлятися із шоком після обстрілів, читайте "Як вийти із шокового стану після побачених вибухів – покрокова інструкція".

Якщо вам потрібна консультація лікаря, поки закриті лікарні, можна звернутися за онлайн-допомогою, читайте " Як отримати безкоштовну консультацію лікаря – 45 експертів, які готові допомогти онлайн.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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