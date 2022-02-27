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Как выйти из шокового состояния после увиденных взрывов – пошаговая инструкция

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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27 февраля, 12:24
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5 шагов помогут постепенно вернуться в нормальное состояние после стрессовой ситуации
Как выйти из шокового состояния после увиденных взрывов – пошаговая инструкция
Как выйти из шокового состояния после увиденных взрывов – пошаговая инструкция

Утро 26 февраля киевляне запомнят навсегда. На проспекте Лобановского, 6а оккупанты выпустили ракету в жилой дом. Каждый день горожане видят десятки взрывов, которые негативно влияют на их психологическое состояние и приводят в шок. Мы расскажем о 5 советах, которые помогут человеку во время шоковой психологической травмы (ШПТ). Ими поделился психолог-гештальт Дмитрий Карпачев на странице в Instagram.

Дезориентированность, беспомощность и "ступор" – первые признаки ШПТ.

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1. Установление контакта

Задача:

Убедиться, что на ваше присутствие как-то реагируют, вас видят и слышат. Для этого необходимо вовлечь человека во взаимодействие с вами.

Что делать:

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Обратитесь к нему, например: "Кивни, если ты меня слышишь", "Я Дима, как тебя зовут?", "Я сейчас сожму твою руку, сожми в ответ мою".

2. Поддержка

Задача:

Показать человеку, что он не один, что он справится и вы ему в этом поможете.

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Что делать:

Скажите ему: "Я здесь, я рядом", "Ты молодец", "Мы вместе".

3. Рационализация

Задача:

Переключить внимание с эмоциональных переживаний и активировать рациональное мышление.

Что делать:

Спросите у него, обратившись по имени, которое вы узнали на шаге №1:

  • Дату рождения.
  • Адрес проживания.
  • Фамилию.
  • Какой сегодня день.
  • Что произошло.
  • С кем он был.

4. Связь с реальностью

Задача:

Снизить дезориентацию и растерянность, обозначив реальное положение дел и действия, которые необходимо сделать.

Что делать:

Скажите ему, например: "Рядом взорвался снаряд", "Ты жив", "Сейчас нам надо встать и идти в укрытие".

5. Активация автономности

Задача:

Вернуть способность заботиться о себе самостоятельно.

Что делать:

Важно не делать то, что человек может сделать сам. Используйте вместо просьб повелительное наклонение, другими словами не просите, а приказывайте. Например:

"Налей себе воды и выпей", "Возьми ребенка за руку", "Застегни куртку".

Эти шаги помогут человеку постепенно вернуться к обычному состоянию.

Будьте осторожны, а также читайте, как отличить российского оккупанта от украинца – задайте эти вопросы подозрительным лицам.

Напомним, как отличить украинскую технику от российской – это важно!

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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