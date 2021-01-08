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Как прийти в форму после праздников: пять простых правил

Сегодня, 11:03

Самое время брать себя в руки и приводить тело и организм в порядок

Новогодние и рождественские праздники позади, а чувство неудовлетворенности своим телом после многочисленных застолий усилилось – знакомая для многих ситуация. Но, кроме изменений фигуры, не забывайте и о состоянии ваших внутренних органов, которые перерабатывали все эти объемы пищи, а также о состоянии волос и кожи. Поэтому самое время брать себя в руки и приводить тело и организм в порядок. Вместе с нутрициологом, консультантом по вопросам диетологии и управления здоровьем Верой Паламарь поговорим об этом подробней.

Фото: Вера Паламарь, диетолог, нутрициолог

"Начинайте свой день с полноценного белкового завтрака, например омлета с овощами. Ешьте каждые 3-5 часов, равномерно распределив приемы пищи. Это поможет регулировать уровень сахара и инсулина в крови и выровняет аппетит. Исключите из пищи быстрые углеводы: кондитерские изделия, каши быстрого приготовления, сладкие напитки, хлебобулочные изделия из белой муки. В качестве источников углеводов используйте в своем рационе овощи, фрукты и цельнозерновые продукты", – советует диетолог Вера Паламарь.

5 простых правил, которые помогут прийти в форму после праздников

Фото: freepik.com

1. Пейте много воды

Установите себе специальное приложение, напоминание, оставьте себе записку на холодильнике или просто носите за собой бутылку с водой, чтобы не забывать ее употреблять. Пить много простой и чистой воды – это очень важное действие, которое помогает восстановить водный баланс, а также нейтрализовать и вывести из организма остатки алкоголя.

Кроме того, вода заполняет желудок и тем самым частично заменяет вам приемы пищи, что особенно важно в вечернее время. Старайтесь выпивать не менее 1,5 литра воды в день.

2. Режим питания

Старайтесь есть каждые 3-4 часа и небольшими порциями. Это будет стимулировать обмен веществ и не допустит появления сильного чувства голода. Ни в коем случае не пропускайте завтрак, ведь именно он запускает сложный механизм метаболизма.

При этом ужин планируйте не позже 19.00 и он не должным состоять из тяжелой пищи.

3. Полезный перекус

Заготовьте себе заранее полезные снеки для перекусов, используя для них сочетание белков и сложных углеводов. В качестве перекуса также подойдут орехи и фрукты.

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4. Ежедневный спорт

Это не значит, что вы теперь не должны выходить из спортзала. Просто нужно чередовать тренировки в зале с физическими нагрузками, которые вы можете совершать ежедневно – прогулка в парке, отказ от лифта, общественного транспорта, активные виды отдыха и подобные простые шаги станут эффективными помощниками в борьбе за желанные формы.

5. Отрегулируйте температуру в доме

Старайтесь регулировать температуру в квартире так, чтобы она была выше 20 градусов. Помните, что холод повышает аппетит, ведь организм за счет еды пытается восполнить тепло. А если вам все же нужно согреться, то делайте это с помощью чаев, без сахара и конфет, конечно, а также с помощью супов.

Здесь собраны 6 простых шагов на пути к правильному питанию.

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