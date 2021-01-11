Як доглядати за волоссям в домашніх умовах під час карантину

Пошкодити і припинити ріст волосся може навіть гребінець

Нестрижені і не голені. Ще під час першого карантину українці сміялися над собою через неможливість піти в перукарню. Особливо важко довелося власницям довгого волосся, коли воно з предмету гордості перетворилося в проблему. Як під час карантину зробити натуральну косметику, фарбуватися і стригтися в домашніх умовах, розповіли "Сьогодні" перукар Олена Горпенко і актор Кирило Гоз.

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Як правильно голитися в домашніх умовах: особистий досвід актора

Голитися доводиться три рази на тиждень, а іноді чотири – все залежить від ролі, розповідає Кирило Гоз. Замість салону, у нього ванна кімната, а електробритву він замінив на простий верстат. Актор сам собі перукар. У гарячій воді миє голову – так пом'якшує собі шкіру і тому є менше ран після гоління. За десять років звик і голить волосся за 15 хвилин.

"В першу чергу я голю вуха – це найм'якша, найніжніша шкіра. Спочатку йде рука, а потім – бритва, тому що рука повинна зрозуміти, де є ділянки відросшого волосся, а де вже все поголено і чисто", – розповідає актор.

Актор Кирило Гоз Фото: facebook/kirill.goz

У фільмах Кирило грає бандитів і кримінальних авторитетів. Розповідає, що об'єктив камери помітить будь-який волосок. Тому голиться начисто. Однак від цього шкіра сильно сохне.

Актор радить обробляти шкіру кожен раз лосьйоном і носити шапку.

Як доглядати за довгим волоссям в домашніх умовах

Метр і 15 сантиметрів – це довжина волосся у мешканки Києва Єви Заборської. Вона жодного разу їх не фарбувала і відмовилася від косметичних засобів, замінивши їх на натуральні.

Спеціально для новин "Сьогодні" ділиться секретом від бабусі, у якої теж було довге волосся.

У Єви Заборської довжина волосся 115 сантиметрів Фото: скриншот

Необхідно 2 столові ложки кори дуба кинути в окріп на 5 хвилин, а потім ще на 10 хвилин залишити настоюватися. А ще Єва назбирала бордові троянди, які спочатку потрібно сполоснути від пилу, залити окропом і дати настоятися. Через 15 хвилин в миску зціджувати воду від кори дуба і троянд. Поки настій охолоджується, Єва миє голову теплою водою, потім наливає настій.

Жінка не радить сушити волосся феном – він випарує все і не буде ніякого ефекту.

"Вони відновлюють виділення сальних залоз, що містять корисні кислоти, вітаміни, фарбують волосся, надають м'якість, зростання і густоту. Рекомендую блондинкам використовувати ромашку, лимон – це те, що категорично не можна брюнеткам. Зелений чай з молоком – це і для брюнеток, і блондинок", – радить киянка.

Масаж для волосся і правильний гребінець

Пошкодити і припинити ріст волосся може навіть гребінець. Від металевих і пластмасових волосся електризується і псується, тому бажано користуватися дерев'яними.

Мийте волосся по мірі необхідності, а не за рекомендаціями Фото: freepik.com

"5 хвилин в день масаж голови проводимо масажним гребінцем, циркуляція відновлюється кров'ю, цибулинки насичуються киснем – випадіння припиняється, ріст волосся збільшується", – пояснює перукар Олена Горпенко.

Тому взимку, коли волосся під шапкою, краще берегти їх і мати при собі спрей.

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