Как противостоять стрессу – упражнения на каждый день, которые действительно помогут

Стресс, слезы после переезда или травмирующих событий – нормальная реакция организма. Чтобы развить стрессоустойчивость, попробуйте несколько простых упражнений

Противостоять стрессу помогут упражнения на каждый день, можно начать с дыхательных практик / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Вынужденное переселение из-за войны с Россией, потеря близких людей – такому стрессу подверглись миллионы украинцев. Но не смотря на трудности, важно постараться сохранить спокойствие, чтобы позаботиться о себе, детях, близких людях. В этом помогут простые антистресс-упражнения, собранные онлайн платформой "Розкажи мені".

Развить стрессоустойчивость помогут 3 упражнения: на дыхание, телесная практика и ориентация в пространстве / Фото: vogue.ua

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Так, хорошо справляться со стрессом помогают дыхательные упражнения: начинаем с выдоха, не акцентируемся на вдохе, повторяем 2-3 раза. Затем выдохните, вдохните, задержав дыхание на 3-4 секунды – и нова выдохните. Повторите упражнение тоже 2-3 раза.

Упражнения для тела помогут скинуть напряжение, выполняя такую гимнастику, хорошо отслеживать, как изменяются ваши телесные ощущения. А сами упражнения выполняются по схеме: напряжение – затем расслабление. Например, попробуйте себя обнять, затем со вдохом напрягайте по очереди лицо, руки, плечи, грудную летку, опустите напряжение на живот, ноги. Надо, чтобы все тело было напряжено до максимума, выдохом – отпускайте.

Следующий шаг – растяжение: вытяните руки по диагонали с ногами, как "звезда", и максимально тянитесь за пальцами рук, макушкой, копчиком и ногами, при этом оставайтесь ровными, не наклоняйтесь. Растягиваться нужно до напряжения, затем – расслабление.

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Снижает уровень тревожности ориентация в пространстве: сосредоточьте внимание на небе, облаках, земле, деревьях и т.д. / Фото: unsplash.com

Хорошо снижает уровень тревожности ориентация в пространстве, для этого нужно по очереди сосредоточить внимание на окружающем – что вокруг вас, стены, потолок, окна; на улице – небо, деревья, земля и т.д. Также можно найти 5 самых больших предметов вокруг вас и озвучить их названия вслух.

Как еще развить свою стрессоустойчивость, какие дыхательные и телесные упражнения еще помогут противостоять стрессу – памятку, как сохранить свое эмоциональное здоровье, читайте на vogue.ua.

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