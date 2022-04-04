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Как успокоиться без таблеток – ТОП-10 седативных средств от самой природы

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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4 апреля, 09:00
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Противостоять стрессу и успокоить нервную систему помогут природные успокоительные – валериана, женьшень, плоды, богатые витамином С. Что еще – читайте в статье
Успокоиться без таблеток поможет женьшень, валериана и другие седативные средства от самой природы
Успокоиться без таблеток поможет женьшень, валериана и другие седативные средства от самой природы / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Стресс от войны с Россией нарастает с каждым днем, а ментальной разрядки не наступает, что же делать? Если вы не хотите принимать синтетические успокоительные, но находитесь в стрессе, то воспользуйтесь списком природных седативных средств от эко активистки и основательницы экофонда Glossary Foundation Анастасии Цибуляк.

Итак, № 1 – корень маки. Древние инки использовали этот корень для уменьшения симптомов тревоги и депрессии. А современные натуропаты советуют добавлять корень маки (измельченный) в каши спортсменам и всем, у кого серьезные эмоциональные и физические нагрузки.

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Китайская медицина поделилась с нами знаниями о природном седативном средстве № 2 – радиоле или как его называют китайцы, "золотой корень". Радиола снижает усталость, состояние тревожности и гнева, а также улучшает настроение. Кроме того, это растение помогает оградить клетки мозга от окислительного повреждения и снижает артериальное давление.

В самые сложные периоды жизни стоит добавить в рацион продукты с витамином С или витаминный комплекс
В самые сложные периоды жизни стоит добавить в рацион продукты с витамином С или витаминный комплекс / Фото: Коллаж: Сегодня

Хотите что-то более привычное – используйте корень валерианы. Это эффективное природное средство помогает при депрессии, бессоннице, нервозности, тревожных состояниях. Можно заварить две чайные ложки корня валерианы горячей водой (80 градусов), оставить настояться и принимать перед сном.

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Также придет на помощь нервной системе в самые сложные периоды жизни, витамин С (в дозировке 500 мг), или добавьте в меню больше листовой зелени, болгарского перца, цитрусовых, чая из шиповника, квашеной капусты, грецких орехов, смородины, облепихи, киви, петрушки, укропа, брюссельской, цветной капусты, шпината. Все эти овощи и плоды богаты витамином С.

Какие еще природные успокоительные помогут бороться со стрессом и укрепить нервы? Правд ли, что укрепит нервную систему поможет Омега-3 и магний? Почему при стрессе также рекомендуют корень женьшеня? Памятку, которая поможет справиться с тревогой, стрессом и поддержать здоровье, читайте на Vogue.ua.

Также справиться с тревогой и беспомощностью помогут 5 лайфхаков от Евгения Клопотенко.

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А советами, как снизить уровень адреналина и привести нервы в порядок, поделилась психолога Елена Адамова.

Светлана Евсеева
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