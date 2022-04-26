Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блинкен и Остин в Киеве: итоги ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua

История писанки

Учиться за границей

Селфи на войне?

Хлеб от Клопотенко

Что ждет украинцев

Все о Кабаевой
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Запор из-за стресса или переезда – 4 совета, как наладить работу кишечника

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 апреля, 15:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стресс, постоянные переезды, изменение питания, бессонница и даже прием антидепрессантов отражается на работе органов пищеварения. Что делать при запоре – в статье
Запор из-за стресса или переезда – не редкость, наладить работу кишечника поможет клетчатка, питьевой режим или препараты по совету врача
Запор из-за стресса или переезда – не редкость, наладить работу кишечника поможет клетчатка, питьевой режим или препараты по совету врача / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Нарушение привычного образа жизни и режима питания, постоянный стресс из-за войны с Россией привели к тому, что у многих начались проблемы с работой кишечника, а именно – запоры. Что можно сделать при запоре, если нет возможности попасть к врачу – рассказала гастроэнтеролог Евгения Белинская.

Евгения Белинская
Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

Реклама

В последнее время много обращений пациентов с жалобами на запоры. Методы борьбы у каждого разные и далеко не всегда успешные, отмечает Евгения Белинская.

Почему могут возникать запоры?

Причин, из-за которых начинаются проблемы с опорожнением кишечника, может быть несколько. Одна из основных на сегодняшнее время – это изменение наших пищевых привычек, поскольку в условиях войны питаться нормально возможности у большинства людей нет.

Возникновению запоров способствует недостаточное употребление клетчатки, увеличение в рационе продуктов, вызывающих запоры – это бананы, хлебобулочные изделия, картофель; нерегулярное питание в целом, дефицит жидкости.

Реклама

постоянные стрессы, прем некоторых лекарств – таких как успокаивающие, антидепрессанты, препараты железа тоже приводят к запорам
постоянные стрессы, прем некоторых лекарств – таких как успокаивающие, антидепрессанты, препараты железа тоже приводят к запорам / Фото: Pixabay

Также постоянные стрессы, прем некоторых лекарств – таких как успокаивающие, антидепрессанты, препараты железа, висмута и т.п. тоже приводят к запорам. Потому что происходит замедление моторно-эвакуаторной функции кишечника.

Если есть особенности в строении кишечника, из-за которых у человека и ранее возникали проблемы с опорожнением, то на фоне перечисленных причин запоры могут возникать еще чаще. Сюда же – воспалительные заболевания ЖКТ, новообразования, сужение просвета кишечника после проведенной операции.

Реклама

Что можно сделать самостоятельно при запоре

В первую очередь важно постараться наладить питание, насколько это возможно в ваших нынешних условиях, также:

  1. Постарайтесь включать в рацион кисломолочные продукты, орехи, свеклу, растительные масла, помидоры, тыкву, фасоль, шпинат, яблоки – эти продукты наиболее доступны из того, что сейчас можно найти. Также послаблению стула способствует кофе за счет желчегонного эффекта этого напитка.
  2. Постарайтесь восстановить питьевой режим, пейте именно чистую питьевую воду, а не чай или другие напитки
  3. Если уверены, что в рационе не хватает клетчатки (растительных волокон) и это является причиной запора, можно добавить псилиум или обычную клетчатку, которую можно приобрести в супермаркете или аптеке.
  4. Можете однократно сделать микроклизму: подойдет энема-села, микролакс или глицериновую свечу. Только однократно!

Если не получается справиться с запорами, следует обратиться к врачу, чтобы он посоветовал препараты исходя именно из вашего случая
Если не получается справиться с запорами, следует обратиться к врачу, чтобы он посоветовал препараты исходя именно из вашего случая / Фото: Depositphotos

Если эти методы не эффективны, следует обратиться к врачу, чтобы он посоветовал препараты на основе лактулозы, макрогола или другие (учитывая вашу конкретную ситуацию, а не руководствуясь советами соседки/подружки!!!).

Что нельзя делать при запоре

Если у вас запор, то не нужно покупать все свечи от запора в аптеке и использовать их пока не будет опорожнения. Также ни в коем случае не надо:

  • применять куски мыла, клизмы с маслом и другие подручные средства. Если сейчас трудно найти врача, чтобы подобрать лекарство, то что уж говорить о срочном визите к хирургу или проктологу, если возникнут проблемы после такого "лечения"?
  • пить масло, магнезию и т.д. Во-первых – можно наделать беды, во-вторых – потом наладить работу ЖКТ будет сложно
  • принимать самостоятельно стимулирующие слабительные (бисакодил, препараты сенны)

Также ни в коем случае при запоре не надо голодать. Тогда просто не из чего будет формироваться каловым массам.

Помните, что эффект от слабительных на основе макрогола может наступить только через 24-48 часов, – подводит итог Евгения Белинская, – И, если сразу нет опорожнения кишечника, то паниковать не нужно.

Напомним, что ранее мы писали, кому особенно нужна клетчатка и почему важно кушать овощи и фрукты.

Также узнайте про 5 причин, почему стоит есть орехи каждый день, особенно женщинам.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Как распознать боеприпас
Инструкция
Читать рекомендации
Вас хотят уволить или сократить
Что делать
Стоит знать трудовой кодекс
Советы юриста
Сохранить в закладки
Цитата дня

Наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше

Цитата на segodnya.ua
Елена Зеленская
Читать интервью
Книга дня
Кто такой Путин
Читать
Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Education Ua
Важные контакты
Как вызвать скорую
Куда звонить
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Вопрос дня
Кто такие кацапы и хохлы
Происхождение слов
Узнать!
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять