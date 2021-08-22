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Сколько белковой пищи нужно ребенку – ответил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
22 августа, 08:00
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Евгений Комаровский напомнил о важности белков в продуктах: это нужный компонент именно для детей. Сколько белковой пищи нужно детям и взрослым – в материале
Белковая пища очень важна для детей, особенно активных
Белковая пища очень важна для детей, особенно активных / Фото: Коллаж: Сегодня

Недостаток белка может возникать в питании малышей, если они нерационально едят: особенно возрастает потребность в белках у активных детей или тех ребят, кто активно занимается спортом. Как рассчитать, сколько белковой пищи нужно употребят ежедневно, чем опасен дефицит белка в организме детей и взрослых и в каких продуктах искать белки – рассказал популярный педиатр Евгений Комаровский на своем ютуб-канале.

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В чем важность именно белка для здоровья ребенка

Белок – строительный материал для наших мышц, особенно в белковой пище нуждаются дети и подростки. Если белка в организме недостаточно, то организм будет брать его из мышечных тканей. Но если есть переизбыток белка в организме – то это негативно отобразится на здоровье почек.

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Особенно важно, чтобы полноценно получали необходимое количество белка слишком активные дети, подростки, которые занимаются спортом. Поскольку при активных физических нагрузках происходит усиленный расход белка.

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Да и взрослым, которые много физически трудятся или тренируются тоже важно дополнительно получать белок – поэтому спортивное питание так и актуально для тех, кто дружит со спортом.

Сколько же белков необходимо детям и взрослым?

В любом возрасте нормы потребления белка определяются по формуле 0,75-1 грамм белка на 1 кг веса человека. Например, взрослому весом 70 кг понадобится 55-50 кг белка в день: это 250 граммов мяса. Соответственно, ребенку весом 35 кг – 25-30 грамм белка или 125 граммов мяса.

Активным, спортивным детям и подросткам нужно больше белковых продуктов в рационе
Активным, спортивным детям и подросткам нужно больше белковых продуктов в рационе / Фото: unsplash.com

При усиленных физических нагрузках или активном образе жизни, в том числе и у детей, норма белка рассчитывается по формуле: 1,2-2 грамма белка на 1 кг веса. Конечно, белком богато не только мясо.

Какие продукты богаты белками

Для ребенка лучшим источником белка станут молочные продукты, причем любые, в том числе и молоко, а не только творог или сыр, мясо, рыба, яйца. Из растительных – бобовые, соя.

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Важно! Обеспечить нормальное количество белка только с помощью растительной пищи очень трудно. Особенно это касается родителей-вегетарианцев, вы можете делать что угодно со своим питанием, но не ограничивайте детей в белке.

Если ребенок ест мало белковой пищи или в семье придерживаются вегетарианского питания, при этом еще и активно занимаются спортом, то советуйтесь с врачами.

Также ранее мы писали, что делать, если ребенок заболел перед отпуском.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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