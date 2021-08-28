Когда сбивать температуру у ребенка – ответил доктор Комаровский

Евгений Комаровский объяснил, что не всегда нужно ждать, когда температура у ребенка поднимется выше 38 °С. Когда детям нужны жаропонижающее – в статье

Сбивать температуру у ребенка, даже небольшую, надо если он плохо ее переносит / Фото: Коллаж: Сегодня

Даже при температуре тела у ребенка 39 °С может не быть необходимости давать ему лекарства и сбивать температуру. На что ориентироваться и как сбивать температуру у детей, когда жаропонижающие нужны срочно – популярный педиатр Евгений Комаровский рассказал в своем инстаграм-журнале.

Когда даже невысокая температура опасна для ребенка

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Сбивать ребенку высокую температуру, даже в 39 °С, если он веселый, улыбается, играет и пьет достаточно воды – не обязательно. Но при этом в помещении должно быть не жарко, не слишком влажно, тогда жаропонижающие не нужны.

Вообще главное следить за состоянием малыша – даже при температуре 37,5 °С могут понадобиться жаропонижающие, если ребенок чувствует себя плохо, вялый, отказывается от воды. А в его комнате жарко и сухо: тогда жаропонижающие нужны срочно, поскольку при описанных условиях повышенная даже незначительно температура очень опасна.

Но в каких именно случаях сбивать температуру детям обязательно?

Дайте ребенку жаропонижающее, если он плохо переносит любую повышенную температуру. Также детям следует дать жаропонижающие препараты, когда:

у ребенка затруднено дыхание, появилась одышка, то есть "на лицо" симптомы дыхательной недостаточности,

у ребенка рвота, понос, он находится в жаре,

малыш или более старший ребенок отказывается от питья,

у ребенка сопутствующее заболевание нервной системы,

ребенок был осмотрен педиатром, и врач сказал сбить температуру жаропонижающими средствами.

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Если малыш, а также его родственники, в окружении которых находится заболевший ребенок, даже при небольшой температуре у ребенка ведут себя неадекватно – то тоже лучше для всех будет дать ребенку жаропонижающее.

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