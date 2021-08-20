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Как реагировать, если ребенку скучно – совет доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
20 августа, 08:30
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Современные дети скучают чаще, и иногда действительно нужно отложить дела и помочь. Евгений Комаровский рассказал, как научить ребенка себя занять и не только
Если ребенку скучно, то не всегда нужно сразу реагировать и бежать на помощь
Если ребенку скучно, то не всегда нужно сразу реагировать и бежать на помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда сын или дочь требуют уделить им внимание немедленно и говорят, что им скучно – это не всегда на самом деле так. Когда не стоит идти на поводу у ребенка, как понять действительно ли он скучает или просто капризничает – рассказал популярный детский врач Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

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Стоит ли скорее развлекать ребенка, если ему скучно?

Иногда ребенку очень полезно поскучать, это поможет ему "включить" сообразительность. А также научит малыша умению занять самого себя. Не всегда стоит по первому зову ребенка бежать и скорее искать, чем его занять или развлечь.

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Так, если через 20 минут вся семья собирается обедать, вы заняты приготовлением и сервировкой стола – то ребенок вполне может подождать, а еще лучше – помочь. Если малышу скучно, пока вы одеваетесь для совместной прогулки – то не спешите включить ему мультики. Пусть подумает, какими подручными предметами можно поиграть и развлечь себя.

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Если ребенку скучно, то не всегда ему нужно включать компьютер или телевизор
Если ребенку скучно, то не всегда ему нужно включать компьютер или телевизор / Фото: Unsplash

Если вы постоянно стараетесь не дать ребенку скучать чтобы он не капризничал – то тем самым лишаете его важного навыка: уметь себя занять в ожидании кого-то или чего-то. И не всегда обилие игрушек, мультфильмов и гаджетов ребенку в плюс.

А какие игрушки для ребенка лучше выбирать?

Развить логику, креативность малышу помогут многофункциональные игрушки, к которым требуется творческий подход и изобретательность. Чем больше ребенок смотрит мультики или играет с гаджетами (компьютером, телефоном), то тем меньше он замечает реальный мир. Но иногда у детей время даже за самыми интересными творческими играми тянется долго.

Как помочь ребенку, если ему действительно скучно?

Уделите ребенку несколько минут, подумайте вместе, во что бы он поиграл с пользой и удовольствием, а не спешите включить очередной мультик или дать смартфон в руки.

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Можно построить домик из одеял и стульев или нарисовать и вырезать бумажную куклу – главное подсказать, научить, помочь и вовремя отойти в сторону. А дальше ребенок справится сам.

Напомним, что ранее мы писали, как развеселить малыша в дороге.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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