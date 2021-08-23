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Чем опасна уличная еда и стоит ли отказаться от фастфуда

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
23 августа, 08:00
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Перекусывая шаурмой из уличного ларька, вы рискуете заработать как лишние кило, так и пищевое отравление. Почему даже один гамбургер вреден – рассказал диетолог
Лучше отказаться от фастфуда и уличной еды - они опасны для здоровья
Лучше отказаться от фастфуда и уличной еды - они опасны для здоровья / Фото: unsplash.com

Если вы следите за фигурой и тем более – худеете, то от перекусов фастфудом, даже если такая еда из дорогого ресторана, лучше отказаться. Чем опасна уличная еда, какой именно фастфуд наиболее вреден и каких сочетаний продуктов стоит избегать – рассказал врач-диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ.

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Александр Кущ
Александр Кущ / Фото: пресс-служба

Почему опасно покупать фастфуд и другую уличную еду?

Во-первых, уличная еда опасна с точки зрения гигиены: далеко не всегда в таких палатках или торговых ларьках соблюдаются санитарные нормы. К тому же жара, уличная пыль, насекомые контактируют с продуктами и могут повлиять на их качество, даже если пища была приготовлена с соблюдением всех норм гигиены.

Во-вторых, покупая еду и не понимая, что в ее составе, не имея возможности изучить маркировку, мы ориентируемся на свой вкус, а не на количество калорий в этом блюде. Конечно же, гамбургеры, картошка фри, холодное мороженое, купленное в жаркий день прямо на улице из палатки, кажутся нам чрезвычайно вкусными.

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Это объясняется сочетанием в таких продуктах определенных веществ. Но для тех, кто хочет похудеть и удержать вес – плохие новости. Даже один такой гамбургер в неделю перекроет все ваши нормы по потреблению жиров, и избавиться от лишнего веса, даже изредка поедая такую пищу, не получится.

Из-за чего фастфуд такой вкусный и почему его не стоит есть

Вкус продукта или блюда определяется количеством в нем жиров – если их убрать, то пища становится безвкусной. Уличная еда – гамбургеры, хот-доги и так далее жирные, соответственно – вкусные, поэтому часто после одного хочется съесть следующий. Но важны не только жиры сами по себе (ведь жиры – необходимый в нашем рационе элемент), а сочетание таких веществ в продуктах.

Рол с овощами, нежирной курицей и без соуса более "безобиден", чем гамбургер
Рол с овощами, нежирной курицей и без соуса более "безобиден", чем гамбургер / Фото: freepik.com

Есть комбинации продуктов, которые способствуют быстрому набору веса – это жиры и быстрые углеводы. Как говорят диетологи – жиры усваиваются в пламени углеводов. Например, если есть много просто растительного масла, то резкой прибавки в весе не будет.

А если есть и жирную, и сладкую пищу (а сахар есть не только в конфетах, его добавляют в соусы, майонез, кетчуп), то начнут появляться лишние килограммы.

Сочетания каких продуктов следует избегать?

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Если вы хотите похудеть или изначально не поправляться, то не стоит есть различные шейки, мороженое, поскольку в них много и сахара, и жиров. То же касается шавермы или гамбургеров, в которых жирное мясо щедро заправляют майонезом или соусом (в который при производстве добавлен сахар и крахмал).

А вот рол с нежирной курицей, овощами и без майонеза будет более "безобидным" перекусом, если очень хочется съесть какой-нибудь фастфуд.

Также раньше мы писали, как перестать есть жирную и вредную пищу.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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