Как выжить в длительном перелете и что положить в аптечку — 7 правил

Многочасовое путешествие вместо мучения можно превратить в спокойный отдых

Длительный перелет выматывает не на шутку: "затекшие" ноги, прерванный сон, боли в спине и шее, крики детей на соседних местах, постоянная сухость во рту… Как спасти ситуацию и превратить неудобства в отдых, рассказала тревел-эксперт Надя Линник.

Утомительный перелет можно превратить в приятный отдых Фото: Depositphotos

"Лететь 10 часов в Доминикану или 11 – в Таиланд, испытание еще то, – говорит Надя Линник, – но оно того стоит. Далее отдых, расслабляющие процедуры, солнце, море или океан помогут расслабиться, поправить физическое и моральное здоровье. Первые мои перелеты были серьезным испытанием для организма, в дальнейшем я научилась расслабляться и отдыхать в полете, этими лайфхаками делюсь с вами".

В статье мы ответили на вопросы:

Какие неудобства больше всего утомляют и что делать. Как выбрать удобную одежду. Как спать во время долгого перелета. Что лучше есть и пить. Как увлажнять кожу, слизистые оболочки и зачем. Что положить в аптечку. Как разумно использовать время в пути.

Во время полета, даже непродолжительного, больше всего нервирует невозможность прилечь, расправить "затекшие" ноги, найти удобное положение. Но менять позу важно и нужно, поскольку длительное пребывание в положении со "скрюченными" ногами может серьезно навредить здоровью.

Как избежать боли и проблем с самочувствием в полете

Длительное пребывание в неудобном положении нарушает кровообращение. Это нехорошо и для здоровых людей, а при проблемах с сосудами особенно важно позаботиться о себе. Из-за долгого однообразного положения — сидя, с согнутыми в коленях ногами, может произойти образование тромба в сосудах. Для такого состояния даже есть медицинский термин – "тромбоз путешественника". Поэтому не стесняйтесь, кто и что о вас подумает – позаботьтесь о своем здоровье в первую очередь:

если у вас нарушено кровообращение, есть варикозная болезнь, то наденьте в полет компрессионные чулки или гольфы;

расстегните ремни, снимите гольфы, туфли, носки с давящими резинками;

запаситесь теплыми носками: пол в салоне самолета холодный, а лететь обутым – испытание еще то. Теплые свободные носки без эластичных резинок помогут ногам не замерзать и чувствовать себя комфортнее;

не стесняйтесь вставать, ходить по салону, делать легкую зарядку, разминать "затекшие" ноги и руки;

специальная шейная подушка поможет меньше напрягать шею, сохранить ее здоровье, а значит мышцы после перелета будут меньше болеть;

если закладывает уши, то можно подержать рот открытым, сделать несколько небольших глотков воды, съесть "долгоиграющий" леденец.

Вообще правильно подобранная одежда сделает ваш долгий перелет намного легче и комфортнее.

Что надеть в полет

Если вы хотите поспать в самолёте, надевайте в дорогу что-то типа пижамы или мягкого спортивного костюма из натуральных тканей: без молний, жестких деталей, толстой шнуровки. Обтягивающая синтетическая одежда не подходит, она не только сковывает движения.

Наденьте в полет удобную, просторную одежду Фото: Depositphotos

Находясь в пути более 10 часов, вы потеете, а синтетика плохо впитывает влагу, может возникнуть раздражение кожи. Также лучше не обувать узкую обувь, тем более на каблуках, даже если вы разуетесь в полете. После посадки ногам будет тяжело, поэтому выбирайте легкую удобную спортивную обувь.

Как заснуть в самолете

Спать сидя довольно неудобно, особенно когда отвлекают шум или плач детей, разговоры. Ситуацию спасут специальные звукопоглащающие наушники или качественные беруши. Также возьмите специальную маску для сна. Надев ее на глаза легче расслабиться, даже если вы не можете заснуть. Если вы человек без комплексов – то можно пойти и лечь в проходе возле выхода.

Я своими глазами видела людей, спящих в обнимку на полу самолета. Персонал многих авиаперевозчика лоялен к такому поведению: люди спали обнявшись прямо на полу

Я даже сама хотела прилечь рядом, но пол очень холодный, поэтому спать на полу самолета – только для закаленных. Либо берите с собой спальник, если есть возможность доплатить за ручную кладь.

Что пить и какие продукты есть в полете

Главное правило долгого перелета – пейте много чистой воды, чтобы избежать обезвоживания. Чай, кофе и алкоголь мешают заснуть и способствуют обезвоживанию. Немного алкоголя помогает заснуть и снять стресс, проверено. Если вы летите "дикарем" и напитки не входят в стоимость билета, то можно взять с собой пустую бутылку, после проверки багажа наполнить ее водой. Или купи в дьюти-фри перед посадкой воду, но лучше без газа. Хорошо освежает сок, фруктовый или овощной. А сладкая газировка вызовет еще большую жажду и сухость во рту.

Если продукты, которые входят обед на борту, вызывают у вас уныние, лучше больше пейте воды и соков. Не ешьте нелюбимую пищу только потому, что надо что-то впихнуть в себя, но нет аппетита. Положите хлеб и масло на контейнер с горячим блюдом, чтобы их разогреть и бутерброд станет вкуснее. В некоторых авиакомпаниях можно заказать меню задолго до перелета – воспользуйтесь этим.

Увлажняйте кожу и слизистые оболочки

Сухой воздух в салоне вреден для кожи, особенно для сухой и чувствительной. Не забывайте наносить увлажняющий крем на руки, лицо, губы. Если вы носите линзы, то в полет лучше надеть очки. Возьмите с собой увлажняющие капли для глаз, подойдут так называемые "искусственные слезы", которые используют при работе за компьютером. Также не забывайте орошать слизистую носа спреем, на основе морской воды или любым увлажняющим раствором. Это поможет улучшить дыхание, увлажнить слизистую, избежать появления в носовой полости корочек.

Нужна ли в полете аптечка

"Ковидные путешествия" научили меня тому, что самые необходимые лекарства лучше иметь под рукой. Особенно если вы летите в страны, где быстро найти аптеку проблематично

Естественно, оформлять медицинскую страховку обязательно. Но, например, на Мальдивах, далеко не на каждом острове есть круглосуточная аптека. Заранее узнайте, какая ситуация с аптеками в стране, куда вы летите отдыхать.

Например, в популярный Египет не нужно везти с собой кучу лекарств. Там очень качественные медикаменты, потому что за подделку лекарств в Египте карают смертной казнью. Аптеки есть, а цены на препараты гораздо ниже украинских. Но такая ситуация далеко не в каждой стране, поэтому возьмите в аптечку самое необходимое, предварительно ознакомившись с правилами ввоза медикаментов:

обезболивающие, спазмолитики;

пластырь, перевязочный материал;

спрей от ожогов, крем для загара;

атоксины, препараты для улучшения пищеварения, средства от отравления;

средства от простуды, противовоспалительный "чай" и т.д.

По прилету будьте готовы к головной боли, акклиматизации. Поэтому не спешите сразу активничать, отоспитесь, отдохните.

Сохраняйте в пути позитивный настрой

Стресс от длительного перелета испытывают как внутренние органы, тело, так и психика. Постарайтесь его не усугублять, не воспринимайте полет, как бессмысленно потраченное время.Займитесь тем, на что дома не хватает времени. Читайте, слушайте заранее скачанные аудиокниги, новый альбом любимого исполнителя и так далее. Если одолевают мысли – постарайтесь за них не цепляться, а переключить внимание.

Слушайте в полете музыку или аудиокниги

Если у вас какие-то фобии – боязнь летать, замкнутого пространства, не постесняйтесь перед полетом получить консультацию психолога. Если одолевает страх, то научитесь глубоко дышать, концентрировать внимание на кончике носа, медитировать. И время, проведенное над землей, не покажется вам столь ужасным.

Напомним, что ранее мы писали о том, что путешествия делают жизнь лучше.

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