Как отстирать красное вино: проверенные лайфхаки

Не стоит запивать горе из-за испорченной одежды – все поправимо

Бокал рубиновой жидкости пролился на любимую блузку или светлый ковер, и потому праздник объявлен испорченным? Не спешите расстраиваться, лучше поторопитесь поскорее исправить ситуацию. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов убрать пятно совершенно бесследно. Читайте в нашей статье лайфхаки, как отстирать следы от красного вина доступными средствами.

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Лайфхак 1. Чем быстрее – тем лучше

Как отстирать красное вино Фото: Depositphotos

Не секрет, что красное вино вывести сложнее, чем белое, тем более если вам повезло пить натуральный напиток, а не порошковый суррогат. В этом случае придется быстренько протрезветь, потому что время работает против вас. Так что застирайте пятно сразу же, как только вы его сделали.

Лайфхак 2. Застирайте пятно хозяйственным мылом

Как отстирать красное вино Фото: Depositphotos

Хозяйственное мыло – самый надежный и проверенный способ борьбы со многими пятнами, в том числе винными. Если вы испортили белую вещь, то мыло лучше брать с отбеливающим эффектом. Хорошенько намыльте пятно и оставьте на 5 минут. Затем потрите вещь и тщательно прополощите в воде. При необходимости повторите.

Лайфхак 3. Воспользуйтесь поваренной солью

Как отстирать красное вино Фото: Depositphotos

Свежее пятно от вина на одежде или ковре щедро посыпьте поваренной солью. Для надежности можете соединить соль с каплей раствора лимонной кислоты и нанести кашицу на запачканное место. Но будьте осторожны, потому что сильная концентрация вещества может оставить свое пятно на ткани. Через 10-15 минут сотрите соль влажной салфеткой.

Лайфхак 4. Обработайте пятно кислотой

Как отстирать красное вино Фото: Depositphotos

Способ подойдет, если вино пролилось на ковер. В борьбе с пигментами хорошо использовать кислоты. Но будьте осторожнее, потому что кислота достаточно агрессивная, и есть риск испортить вещь. На загрязнение нанесите уксусную или лимонную кислоту. Через 5-10 минут протрите и замойте мокрой губкой.

Лайфхак 5. Уберите пятно от вина спиртом

Как отстирать красное вино Фото: Depositphotos

Еще один народный метод, как избавиться от пятна – обработать его этиловым или нашатырным спиртом. Ненадолго оставьте, а затем хорошенько потрите жесткой губкой и постирайте.

Лайфхак 6. Стиральная машина не будет лишней

Как отстирать красное вино Фото: Depositphotos

Для надежности после всех обработок одежду лучше всего простирать обычным способом – в стиральной машине. Поставьте ее на обычный для конкретного типа ткани режим. Можете к порошку добавить сухой пятновыводитель – он усилит его действие. Так вы лучше выполощете все нанесенные средства, сведете на нет шанс того, что пятно со временем вновь проявится.

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