Як вижити під час довгого перельоту та що покласти в аптечку — 7 правил

Багатогодинну подорож замість муки можна перетворити на спокійний відпочинок

Тривалий переліт вимотує серйозно: ноги, що "затекли", перерваний сон , біль у спині та шиї, крики дітей на сусідніх місцях, постійна сухість у роті ... Як врятувати ситуацію і перетворити незручності в відпочинок, розповіла тревел-експертка Надя Линник.

Виснажливий переліт можна перетворити на приємний відпочинок Фото: Depositphotos

"Летіти 10 годин на Домінікану або 11 – в Таїланд, випробування ще те, – каже Надя Линник, – але воно того варте. Далі відпочинок, розслаблюючі процедури, сонце, море або океан допоможуть розслабитися, поправити фізичне і моральне здоров'я. Перші мої перельоти були серйозним випробуванням для організму, потім я навчилася розслаблятися і відпочивати в польоті, цими лайфхаками ділюся з вами".

У статті ми відповіли на питання:

Які незручності найбільше стомлюють і що робити. Як вибрати зручний одяг. Як спати під час довгого перельоту. Що краще їсти і пити. Як зволожувати шкіру, слизові оболонки і навіщо. Що покласти в аптечку. Як розумно використовувати час у дорозі.

Під час польоту, навіть нетривалого, найбільше нервує неможливість прилягти, розправити ноги, що "затекли", знайти зручне положення. Але міняти позу важливо і потрібно, оскільки тривале перебування в положенні зі "скорченими" ногами може серйозно нашкодити здоров'ю.

Як уникнути болю і проблем із самопочуттям в польоті

Тривале перебування в незручному положенні порушує кровообіг. Це недобре і для здорових людей, а при проблемах з судинами особливо важливо подбати про себе. Через довге перебування в одному положенні – сидячи, із зігнутими в колінах ногами, може відбутися утворення тромбу в судинах. Для такого стану навіть є медичний термін – "тромбоз мандрівника". Тому не соромтеся, хто і що про вас подумає – подбайте про своє здоров'я насамперед:

якщо у вас порушений кровообіг, є варикозна хвороба, то надіньте в політ компресійні панчохи або гольфи;

розстібніть ремені, зніміть гольфи, туфлі, шкарпетки з гумками, що тиснуть;

запасіться теплими шкарпетками: підлога в салоні літака холодна, а летіти взутим – випробування ще те. Теплі вільні шкарпетки без еластичних гумок допоможуть ногам не замерзати і відчувати себе комфортніше;

не соромтеся вставати, ходити по салону, робити легку зарядку, розминати ноги і руки, що "затекли";

спеціальна шийна подушка допоможе менше напружувати шию, зберегти її здоров'я, а значить м'язи після перельоту будуть менше боліти;

якщо закладає вуха, то можна потримати рот відкритим, зробити кілька невеликих ковтків води, з'їсти "довгограючий" льодяник.

Взагалі правильно підібраний одяг зробить ваш довгий переліт набагато легшим і комфортнішим.

Що надіти в політ

Якщо ви хочете поспати в літаку, надягайте в дорогу щось типу піжами або м'якого спортивного костюма з натуральних тканин: без блискавок, жорстких деталей, товстої шнурівки. Синтетичний одяг, що облягає, не підходить, він не тільки обмежує рухи.

Наденьте в полет удобную, просторную одежду Фото: Depositphotos

Перебуваючи в дорозі більше 10 годин, ви потієте, а синтетика погано вбирає вологу, може виникнути подразнення шкіри. Також краще не взувати вузьке взуття, тим паче на каблуках, навіть якщо ви роззуєтеся у польоті. Після посадки ногам буде важко, тому обирайте легке зручне спортивне взуття.

Як заснути в літаку

Спати сидячи досить незручно, особливо коли відволікають шум або плач дітей, розмови. Ситуацію врятують спеціальні звукопоглинаючі навушники або якісні беруші. Також візьміть спеціальну маску для сну. Одягнувши її на очі легше розслабитися, навіть якщо ви не можете заснути. Якщо ви людина без комплексів – то можна піти і лягти в проході біля виходу.

Я на власні очі бачила людей, які спали в обнімку на підлозі літака. Персонал багатьох авіаперевізників лояльний до такої поведінки: люди спали обнявшись прямо на підлозі

Я навіть сама хотіла прилягти поруч, але підлога дуже холодна, тому спати на підлозі літака – лише для загартованих. Або беріть з собою спальник, якщо є можливість доплатити за ручну поклажу.

Що пити і які продукти їсти у польоті

Головне правило довгого перельоту – пийте багато чистої води, щоб уникнути зневоднення. Чай, кава і алкоголь заважають заснути і сприяють зневодненню. Трохи алкоголю допомагає заснути і зняти стрес, перевірено. Якщо ви летите "дикуном" і напої не включені у вартість квитка, то можна взяти з собою порожню пляшку, після перевірки багажу наповнити її водою. Або купи в дьюті-фрі перед посадкою воду, але краще без газу. Добре освіжає сік, фруктовий або овочевий. А солодка газована вода спричинить ще більшу спрагу і сухість у роті.

Фото: freepik.com

Якщо продукти, які входять до складу обіду на борту, викликають у вас сум, то краще більше пийте води і соків. Не їжте нецікаву їжу тільки тому, що треба щось впихнути в себе, але немає апетиту. Покладіть хліб і масло на контейнер з гарячою стравою, щоб їх розігріти і бутерброд стане смачнішим. У деяких авіакомпаніях можна замовити меню задовго до перельоту – скористайтеся цим.

Зволожуйте шкіру і слизові оболонки

Сухе повітря в салоні шкідливе для шкіри, особливо для сухої та чутливої. Не забувайте наносити зволожуючий крем на руки, обличчя, губи. Якщо ви носите лінзи, то в політ краще надіти окуляри. Візьміть з собою зволожуючі краплі для очей, підійдуть так звані "штучні сльози", які використовують під час роботи за комп'ютером. Також не забувайте зрошувати слизову носа спреєм, на основі морської води або будь-яким зволожуючим розчином. Це допоможе поліпшити дихання, зволожити слизову, уникнути появи в носовій порожнині шкурок.

Чи потрібна в польоті аптечка

"Ковідні подорожі" навчили мене тому, що найнеобхідніші ліки краще мати під рукою. Особливо якщо ви летите до країн, де швидко знайти аптеку проблематично

Природно, оформляти медичну страховку обов'язково. Але, наприклад, на Мальдівах, далеко не на кожному острові є цілодобова аптека. Заздалегідь дізнайтеся, яка ситуація з аптеками в країні, куди ви летите відпочивати.

Наприклад, до популярного Єгипету не потрібно везти з собою купу ліків. Там дуже якісні медикаменти, тому що за підробку ліків в Єгипті карають на смерть. Аптеки є, а ціни на препарати набагато нижчі за українські. Але така ситуація далеко не в кожній країні, тому візьміть в аптечку найнеобхідніше, попередньо ознайомившись з правилами ввезення медикаментів:

знеболюючі, спазмолітики;

пластир, перев'язувальний матеріал;

спрей від опіків, крем для засмаги;

атоксіни, препарати для поліпшення травлення, засоби від отруєння;

засоби від застуди, протизапальний "чай" і т.д.

По прильоту будьте готові до головного болю, акліматизації. Тому не поспішайте відразу проявляти активність, відіспіться, відпочиньте.

Зберігайте в дорозі позитивний настрій

Стрес від тривалого перельоту відчувають як внутрішні органи, тіло, так і психіка. Постарайтеся його не посилювати, не сприймайте політ, як безглуздо витрачений час. Займіться тим, на що вдома не вистачає часу. Читайте, слухайте заздалегідь викачані аудіокниги, новий альбом улюбленого виконавця і так далі. Якщо крутяться думки – постарайтеся за них не чіплятися, а переключити увагу.

Слухайте в польоті музику або аудіокниги

Якщо у вас якісь фобії – страх літати, замкнутого простору, то не посоромтеся перед польотом отримати консультацію психолога. Якщо страх сильний, то навчіться глибоко дихати, концентрувати увагу на кінчику носа, медитувати. І час, проведений над землею, буде не настільки жахливим.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що подорожі роблять життя кращим.

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