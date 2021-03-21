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COVID-19 может ускорить процессы старения

Сегодня, 16:10

Болезнь уносит до 10 лет жизни, говорят врачи

Коронавирус может запустить в организме неизбежные процессы старения. Это заметили ученые по всему миру. Какие симптомы у переболевших могут появляться уже в сорок лет, рассказали врачи в сюжете "Сегодня" на телеканале "Украина".

Постковидных пациентов лечат в старом санатории, построенном еще в советское время, в 25 километрах от Киева. Специальную программу разработал врач, который сам на себе испытал преждевременное старение от COVID-19.

Виктория Дмитренко, Юрий Хоменко и Юрий Коваленко новости "Сегодня", телеканал "Украина"

"У меня появилась седина, много седины. Затем я в себе почувствовал, что у меня начались проблемы, например, потеря голоса, потеря памяти", – рассказал физиотерапевт Олег Кривохата.

Однако послековидных клиентов в таких реабилитационных заведениях сегодня немного. Ведь стоит это недешево. Один день комплексного лечения в среднем обойдется в тысячу гривень.

А вот бесплатный курс восстановления можно пройти дома. Врачи советуют хотя бы разрабатывать мышцы и заниматься дыхательной гимнастикой.

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Но главную рекомендацию для тех, кто переболел ковидом, дает Анча Баранова, ученый и исследователь коронавируса. По ее словам, после болезни необходимо поставить жизнь на паузу.

"Организовать свою жизнь таким образом, чтобы в течении следующего полугода после коронавируса, ну хотя бы 2-3 месяца находится не в режиме активной работы по 8 часов в день, которая часто не по 8, а больше, а перейти на пониженную передачу – отдыхать, по возможности находится в сельской местности, а не в городской", – говорит специалист.

Напомним, ранее мы рассказывали, как спорт помогает восстановиться после ковида.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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