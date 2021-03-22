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Хлеб засох? Есть 5 способов вернуть ему свежесть

Сегодня, 13:06

Используйте фольгу, бумажное полотенце и сельдерей

Так иногда бывает: не доели вовремя, забыли и в результате – полбуханки, а то и почти вся буханка зачерствела. Конечно, можно включить фантазию и оживить хлеб, приготовив из него много вкусного и интересного. Но что делать, когда нужен просто хлеб и срочно? Давайте узнаем простые способы, которые помогут это осуществить. Все, что вам нужно, находиться на любой кухне. Забегая наперед – это микроволновка, кран с водой и бумажные полотенца.

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Как вернуть свежесть хлебу

Фото: Depositphotos

Способ №1. С помощью микроволновки

Этот метод на сегодняшний день является самым быстрым способом размягчить черствый хлеб. Смочите бумажное полотенце, которое должно полностью покрыть ваш хлеб (или ту часть, которую вы собираетесь съесть). Полотенце нужно намочить в холодной воде и отжать его. Плотно заверните порцию хлеба во влажное бумажное полотенце и положите в микроволновку на 10 секунд. Затем достаньте хлеб и снимите бумажное полотенце.

Способ №2. С помощью духовки

Разогрейте духовку до 180 градусов, оторвите лист алюминиевой фольги, чтобы завернуть хлеб полностью. Поместите покрытый фольгой хлеб в духовку. Если хлеб уже порезан, то ему понадобится не более 5 минут, если буханка целая, то нагревать ее нужно около 20 минут. После того, как вы достали хлеб из духовки, дайте ему остыть в фольге. Он должен увлажниться.

Способ №3. С помощью сельдерея

Этот метод можно использовать, если у вас есть мешки для хлеба или большие многоразовые пакеты для бутербродов. Нужно поместить в пакет хлеб с сельдереем (2-3 штуки), положить в холодильник и оставить на несколько часов. Еще лучше – на ночь. Сельдерей в этом случае должен немного подсохнуть, отдав влагу хлебу.

Способ №4. С помощью крана с водой

Это на первый взгляд может показаться странным, но эксперты советуют использовать и этот метод. Нужно взять засохшую буханку хлеба и поднести под теплую воду. Важно, чтобы вода не попадала на верхнюю часть хлеба, а на нижнюю корочку. Смоченный хлеб нужно выложить на пергаментную бумагу, чтобы смоченная часть была внизу. Затем – поместить в духовку, разогретую до 200 градусов на 8-10 минут. Вода начнет испаряться, пар – подниматься по всему периметру буханки и размягчит его.

Конечно, этот способ не подходит для разрезанного на ломтики хлеба.

Способ №5. С помощью дуршлага

Если хлеб засох, но его можно порезать, положите ломтики хлеба на дуршлаг. Под дуршлаг – кастрюлю с кипящей водой. Расстояние между конструкцией и водой должно быть более 10 см, чтобы ваш хлеб полностью не размяк.

По материалам: Іnstructables.com.

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