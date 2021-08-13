Где тепло на море осенью ТОП-5 комфортных стран для отдыха

Планируете отпуск осенью-2021? Мы с экспертом расскажем о 5 направлениях для комфортного пляжного отдыха

Где тепло на море осенью: ТОП-5 самых комфортных стран для отдыха

Пообщались со специалистом в вопросах туризма Ковтун Анной, которая рассказала о ТОП-курортах, их ценах и условиях въезда. Спойлер: вспомнили не только мейнстримный Египет, но и направления, которые обожают мировые звезды.

Специалист по вопросам туризма Ковтун Анна / Фото: пресс-служба

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Начнем с традиционной Турции!

Какие курорты выбрать: для молодежи – Мармарис и Бодрум, где отдых комфортный лишь в сентябре, ведь потом начинается период дождей. Популярными остаются Кемер и Белек, которые являются курортами премиум-класса для семей и компаний друзей. Там влажность меньше в начале осени, а с середины октября там начинаются дожди, поэтому туристы в данный период едут в Аланию и Сиде, где любят отдыхать с детьми. Там комфортная погода для пляжного отдыха до начала ноября.

Погода: воздух ориентировочно 25 градусов, а температура воды до 20.

Отдых в Бодруме, Турция / Фото: Pexels

Цены: стартуют от 9800 гривен за двоих с перелетом из Киева, проживанием на 7 дней и услугой all inclusive. Учтите: в Кемере и Белеке цены выше, чем в Алании и Сиде.

Требования въезда: нужно заполнить онлайн-форму на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия для получения HES-кода.

А также предоставьте один из COVID-пунктов на выбор:

Справку о вакцинации, выданную минимум 14 дней назад. Турция принимает все вакцины, которыми прививают в Украине.

Сделанный ПЦР-тест перед выездом, который действителен в течение 72 часов. Он должен быть распечатан и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи.

Экспресс-тестирование на антиген (Rapid test) на COVID-19 сроком не ранее, чем за 48 часов до прибытия. Справка с результатам экспресс-теста должна быть с аккредитованной лаборатории и с указанием паспортных данных пассажира.

Посетите Грецию, которая стала мейнстримом в 2021-м!

Какой остров выбрать: езжайте на Родос, где есть Средиземное и Эгейское море, если вы за отдых с семьей. И самый большой остров Греции Крит посетите. А Корфу понравится туристам, которые больше за спокойный релакс.

Если вы романтик, то посетите Санторини, где есть пляжи с черным песком, но отдых там не из бюджетных. И, конечно, тусовочный и премиальный Миконос, где любят отдыхать селебы. Среди ценителей острова – Кендал Дженнер, Деми Мур, Лайонел Ричи и другие звезды.

Погода: с сентября по октябрь идеальное время для отдыха в Греции. Температура воздуха в начале октября 29 градусов, а с конца октября +21-22 градуса. Температура воды ориентировочно 24-25 градусов весь осенний сезон.

Отдых на острове Крит, Греция / Фото: Depositphotos

Цены: за проживание на 7 дней за двоих в 3-звездочном отеле и перелетом из Киева заплатите от 23 тыс. гривен. В цену входят завтраки и ужины. Самый дорогой отдых стоит на Миконосе, о котором мы рассказывали ранее, где любят гостить звезды, а самые бюджетные прайсы найдете на острове Крит.

Требования въезда: обязательным есть заполнение формы PLF за 24 часа до въезда (подтверждение электронной формы придет на почту туристу).

А также предоставьте один из COVID-пунктов на выбор:

Справку о вакцинации, выданную минимум 14 дней назад. Пропускают туристов, которые привиты Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson & Johnson / Janssen, CoronaVac (Sinovac), Gamaleya (Sputnik) или Cansino Biologics, Sinopharm).

Сделанный ПЦР-тест перед выездом, который действителен в течение 72 часов. Он должен быть распечатан и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи.

Экспресс-тестирование на антиген (Rapid test) на COVID-19 сроком не ранее, чем за 48 часов до прибытия в Грецию. Справка результата экспресс-теста должна быть с аккредитованной лаборатории и с указанием паспортных данных пассажира.

Документы принимаются на английском, французском, немецком, итальянском, испанском и русском языках.

И куда же без Кипра!

Какие курорты выбрать: езжайте на Лимасол и Айя-Напу за тусовочным отдыхом. И в Протарас, чтобы увидеть воочию знаменитый пляж Konnos с бирюзовой водой и белым песком. Бюджетную Ларнаку рекомендуем посетить семьям с детьми, ведь там песчаные пляжи с пологим входом.

Погода: осенняя температура не отличается от летней – воздух от +25 до +27 градусов, а вода в море ориентировочно 26 градусов.

Осенний отдых в Айя-Напе, Кипр / Фото: Pexels

Цены: стартуют от 29 тыс. гривен на двоих с перелетом из Киева, проживанием на 7 дней в 3-х звездочном отеле и услугой all inclusive.

Требования въезда: зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass за 48 часов до вылета, чтобы получить личную карточку доступа к вылету (CyprusFlightPass).

А также выполнить один из COVID-пунктов:

Сделать ПЦР-тест перед выездом, который будет действителен в течение 72 часов. Он должен быть распечатан на английском языке и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи.

Показать справку о вакцинации, выданную минимум 14 дней назад. Пропускают туристов, которые привиты Janssen / Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzevria Vaccine (AstraZeneca), AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Sputnik V (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Sinopharm и Sinovac (CoronaVac).

Внимание! По прилету не вакцинированный турист должен сделать повторный ПЦР-тест (стоимость: 15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 евро в аэропорту Пафоса). Результат будет отправлен в формате SMS в течение 3 часов. До его получения гражданин должен оставаться на самоизоляции.

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Какие курорты выбрать: если вы за семейный отдых с детьми, то Хургаду, где есть пологий вход в море, а Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам рекомендуем любителям подводного мира.

Погода: в сентябре и октябре температура воздуха ориентировочно 28 градусов, в ноябре – 32 градуса, а температура воды – 26 градусов.

Отдых в Египте осенью-2021 / Фото: Depositphotos

Цены: за перелет из Киева на двух с проживанием в 3-звездочном отеле на 7 дней с услугой all inclusive заплатите от 16 тыс. гривен.

Требования въезда: туристы должны выполнить один из COVID-пунктов на выбор.

Сделать ПЦР-тест перед выездом, который действителен в течение 72 часов. Он должен быть распечатан на английском языке и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи.

Показать справку о вакцинации, выданную минимум 14 дней назад. Египет разрешил въезд туристам после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, "Спутник V"), или через 14 дней после получения первой дозы однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson.

И в завершение – ОАЭ!

Какой эмират выбрать: за лучшим пляжным отдыхом езжайте в Эль-Фуджейру, которая находится на побережье Индийского океана в 2 часах езды от Дубая (все остальные эмираты расположены на Арабском заливе). Но учтите, что гостиницы и море – это единственные "развлечения" эмирата, поэтому любителям вечеринок рекомендуем все же выбрать Дубай. В Рас-эль-Хайму, которую называют аналогом Египта и Турции, рекомендуем отправиться семьями с детьми, ведь там аналогичная история с развлечениями.

И не обходите пляжи Шарджи, которую называют культурной столицей ОАЭ. К слову, она находится в 15 минутах езды от Дубая. Туристический эксперт рекомендует в течение отдыха посетить несколько эмиратов.

Погода: в ОАЭ езжайте в октябре, ведь погода благоприятная для пляжного отдыха. Температура воздуха в Шардже, Рас-эль-Хайме и Дубае +30 градусов, а в Эль-Фуджейре +28. А температуре моря от 23 до 25 градусов.

Осенний отдых в Дубае-2021, ОАЭ / Фото: Pexels

Цены: за перелет из Киева и проживание в 3-х звездочном отеле с завтраками на двоих заплатите от 20 тыс. гривен.

Требования въезда: сделайте ПЦР-тест перед выездом, который будет действителен в течение 72 часов. Он должен быть распечатан на английском языке и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи. А также полис международного медицинского страхования, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ.

По прибытии в Дубай необходимо пройти еще один тест на COVID-19, который делают в аэропорту бесплатно. Результат придет в формате SMS сообщения в течение 24 часов на телефон. К моменту его получения нужно находиться на самоизоляции.

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