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Ученые нашли эффективное средство для укрепления иммунитета всей семьи

Сегодня, 19:52

Натуральное средство на основе прополиса подойдет для взрослых и детей

Проблему укрепления иммунитета для всей семьи можно решить за счет чистого, не содержащего спирта экстракта прополиса. Медики доказали, что такой "эликсир здоровья" не менее эффективен: результаты исследования опубликованы в научном журнале Hindawi.

Настойку прополиса при простуде можно добавлять в напитки или использовать для ингаляций
Настойку прополиса при простуде можно добавлять в напитки или использовать для ингаляций
Фото: Depositphotos

Новый рецепт ученых поможет создать такой же доступный по цене препарат, но без спирта. Он не менее эффективен и успешно справляется:

  • с бактериями, вирусами, грибками,
  • обладает противовоспалительными свойствами,
  • эффективен не только для укрепления иммунной системы, лечения ОРВИ, но также астмы,
  • богат антиоксидантами, флавоноидами и фенольными кислотами.

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Альтернативная медицина также использует этот пчелиный продукт для лечения синуситов, отитов, болезней желудка и кишечника, заболеваний полости рта. А еще прополис оказывает омолаживающее действие, очищает сосуды от холестерина, выводит токсины. Единственным противопоказанием к лечению прополисом может быть индивидуальная непереносимость продукта. Поэтому аллергикам применять прополис надо с осторожностью, а еще лучше – консультироваться со своим семейным врачом.

Напомним, что ранее мы писали о вреде и пользе меда для здоровья.

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