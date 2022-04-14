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Инфекция во время войны – 7 случаев, когда срочно нужна медицинская помощь

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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14 апреля, 20:00
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Грязные руки, несвежая пища, воспалившиеся раны могут привести к серьезным инфекционным заболеваниям. Поэтому соблюдайте гигиену и знайте, когда срочно нужен врач
Инфекция во время войны, к сожалению не редкость: берегите здоровье и знайте, при каких симптомах срочно нужен врач
Инфекция во время войны, к сожалению не редкость: берегите здоровье и знайте, при каких симптомах срочно нужен врач / Фото: unsplash.com, freepik.com

Риски инфекционных заболеваний с началом войны в Украине резко выросли, некоторые болезни могут быть очень опасны и даже привести к смерти. В каких случаях срочно нужна медицинская помощь, чтобы избежать осложнения, и как себя защитить от инфекции – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

Самый простой способ подхватить большинство инфекционных заболеваний – контактировать с инфицированным человеком или животным. Многие микробы могут долго жить на бытовых предметах, например, столешницах, ручках дверей или кранов.

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Дезинфицируйте царапины, контролируйте хронические заболевания, если они есть, соблюдайте гигиену, чтобы избежать осложнения
Дезинфицируйте царапины, контролируйте хронические заболевания, если они есть, соблюдайте гигиену, чтобы избежать осложнения / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторые микробы передаются через укусы насекомых – комаров, блох, вшей или клещей; могут быть в зараженной пище и воде. В условиях, когда нет возможности соблюдения личной гигиены, когда люди сутками находятся в бомбоубежищах и живут большими общинами, легко подцепить инфекцию.

Чаще всего при инфекционных болезнях появляется высокая температура тела, диарея, усталость, боли в мышцах, кашель. Поэтому срочно обратитесь за медицинской помощью, если:

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  • вас укусило животное;
  • у вас проблемы с дыханием;
  • кашель длится дольше недели;
  • сильная головная боль с лихорадкой;
  • появилась сыпь или отек;
  • непонятная или продолжительная лихорадка;
  • возникли внезапные проблемы со зрением.

Поговорите с врачом по поводу вашего риска относительно определенных инфекций, особенно если вы не вакцинированы или у вас ослаблена иммунная система. Чаще мойте руки, не делитесь средствами личной гигиены – бритвами, зубными щетками и т.д..

Следите за свежестью пищи, безопасно готовьте продукты, дезинфицируйте царапины и раны, а также контролируйте хронические заболевания, если они у вас есть.

Также читайте, как наладить питание и сохранять спокойствие в военное время.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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