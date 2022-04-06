Где получить медпомощь бесплатно, найти лекарства и не только – номера колл-центров

Найти лекарство или его аналог, узнать, где ближайшая к вам больница, записаться на прием к врачу – как все это сделать, подскажут в колл-центрах НСЗУ и "Дарница"

Чтобы узнать, где получить медпомощь бесплатно, найти лекарства и не только, звоните в колл-центры НСЗУ и "Дарница" / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Найти лекарства, ближайшую больницу в другом городе, если вы переехали из-за войны с Россией; узнать про изменения в предоставлении медицинской помощи – на эти и другие вопросы ответят в колл-центрах Национальной службы здоровья (НСЗУ). А подробную консультацию по поиску медикаментов и подбору лекарств вам предоставят на горячей линии фармкомпании "Дарница".

Куда звонить, чтобы найти больницу и лекарства в другом городе

Так, позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 (все звонки бесплатны), вы получите ответы на следующие вопросы:

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как меняются те или иные правила предоставления медпомощи во время военного положения

как не оказаться без медпомощи и куда обращаться, если вы сменили место проживания/переехали в другой город

какие медицинские услуги можно получить в ближайшей к вам больнице/амбулатории

как получить медикаменты по программе "Доступные лекарства"

где получить инсулин бесплатно.

когда для приема врача обязательно нужно направление от семейного доктора и как его получить.

Звонить в колл-центр можно с 9:00 до 18:00 по будням (в пятницу – до 16:45). На выходных по этому норму будет работать автоответчик, который тоже может дать ответы на большинство вопросов.

Куда звонить, чтобы найти лекарства в аптеках и узнать, чем заменить препарат

Помочь найти нужное лекарство или получить другую консультацию относительно медицинских препаратов помогут на горячей линии фармкомпании "Дарница". Звонить с вопросами можно по поводу лекарства любого производителя, не только "Дарницы", потому что во время войны нет места конкуренции и наша сила только в единстве.

Звонить на горячую линию с вопросами можно по поводу лекарства любого производителя, не только "Дарницы" / Фото: пресс-служба

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Какие вопросы решает колл-центр:

консультация по поиску лекарств любого производителя по всем открытым аптекам

консультация по возможной замене вашего препарат на аналог по его активному действующему веществу

оформление оптовых заказов на продукцию компании "Дарница" от юридических лиц.

Телефон горячей линии "Дарница": 0800407877 – все звонки бесплатны, режим работы: понедельник-воскресенье с 8:00 до 20:00.

Также узнайте, чем заменить ваш препарат для лечения заболеваний щитовидной железы, если медикамента нет в аптеке. .

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Где еще найти врача бесплатно, можно узнать здесь.