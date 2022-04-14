Інфекція під час війни – 7 випадків, коли терміново потрібна медична допомога

Брудні руки, несвіжа їжа, рани, що запалилися, можуть призвести до серйозних інфекційних захворювань. Тому дотримуйтесь гігієни і знайте, коли терміново потрібен лікар

Інфекція під час війни, на жаль, не рідкість: бережіть здоров'я і знайте, за яких симптомів терміново потрібен лікар / Фото: unsplash.com, freepik.com

Ризики інфекційних захворювань з початком війни в Україні різко зросли, деякі хвороби можуть бути дуже небезпечними і навіть призвести до смерті. У яких випадках терміново потрібна медична допомога, щоб уникнути ускладнення, та як себе захистити від інфекції – розповіли в Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

Найпростіший спосіб підхопити більшість інфекційних захворювань – контактувати з інфікованою людиною чи твариною. Багато мікробів можуть довго жити на побутових предметах, наприклад, стільницях, ручках дверей або кранів.

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Дезінфікуйте подряпини, контролюйте хронічні захворювання, якщо вони є, дотримуйтесь гігієни, щоб уникнути ускладнення / Фото: Колаж: Сьогодні

Деякі мікроби передаються через укуси комах – комарів, бліх, вошей чи кліщів; можуть бути в зараженій їжі та воді. В умовах, коли немає можливості дотримання особистої гігієни, коли люди цілодобово перебувають у бомбосховищах і живуть великими громадами, легко підхопити інфекцію.

Найчастіше при інфекційних хворобах з'являється висока температура тіла, діарея, втома, біль у м'язах, кашель. Тому терміново зверніться за медичною допомогою, якщо:

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вас вкусила тварина;

у вас проблеми з диханням;

кашель триває довше тижня;

сильний головний біль з лихоманкою;

з'явився висип або набряк;

незрозуміла чи тривала лихоманка;

виникли раптові проблеми із зором.

Поговоріть з лікарем щодо вашого ризику щодо певних інфекцій, особливо якщо ви не вакциновані або у вас ослаблена імунна система. Частіше мийте руки, не діліться засобами особистої гігієни – бритвами, зубними щітками тощо.

Слідкуйте за свіжістю їжі, безпечно готуйте продукти, дезінфікуйте подряпини та рани, а також контролюйте хронічні захворювання, якщо вони у вас є.

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