Бережем здоровье – как наладить питание и сохранять спокойствие в военное время

Агрессия, стресс, отсутствие аппетита бьют не только по ментальному, а и физическому здоровью. Важно найти силы, чтобы "не загнать" самого себя, как – в материале

Наладить питание и сохранять спокойствие в военное время очень важно, иначе страдает ментальное и психическое здоровье / Фото: freepik.com, unsplash.com

Выстоять и победить в войне с Россией, продолжать жить – поэтому мы должны сделать над собой усилия, чтобы чувствовать себя лучше. Да, постоянное пролистывание новостной ленты, апатия, депрессивное состояние, плохой аппетит или наоборот, "заедание" стресса – сейчас наши постоянные спутники.

Но нужно быть сильными и суметь позаботиться о себе и близких, поэтому сегодня, 7 апреля, во Всемирный день здоровья разбираемся с нашими экспертами – как наладить свое питание и суметь справиться с разрушающей нашу стабильность ума агрессией.

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Как в условиях войны наладить свой рацион

Важно не только стараться есть разнообразные продукты, но и придерживаться временного режима питания, напоминает гастроэнтеролог Евгения Белинская. То есть, как минимум три-четы ре раза в день вы обязательно должны полноценно поесть, а не просто перекусить бутербродом или выпить чай.

Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

Полезные жиры можно получить из рыбы, орехов, растительных масел, твердого сыра, сливочного масла. Медленные углеводы, которые помогут сохранять чувство насыщения, содержатся в любых крупах и хлебе.

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Если есть возможность, кушайте фрукты, овощи, но переедать их тоже не стоит. Иначе может возникнуть вздутие, также плоды с осторожностью следует есть тем, у кого хронические гастриты, колиты, панкреатиты и т. д. В таких случаях лучше овощи и фрукты термически обрабатывать – тушить, запекать, готовить на пару, варить.

А как на счет сладкого и кофе, их можно?

Сладости есть можно, даже немного увеличить их количество в рационе, они позволят поднять настроение и уровень глюкозы, но без фанатизма. А вот кофе не злоупотребляйте, больше трех чашек в день повысят уровень стресса, которого сейчас и так достаточно, пейте воду или травяные чаи.

Если у вас нет возможности свободно приобрести или получить продукты, готовить, тогда ешьте хоть что-то, уже с правильным питанием потом разберетесь, главное – иметь силы, а для этого нужна еда.

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Кофе не злоупотребляйте, не более 3-4 чашек в день, чтобы не рос уровень стресса: в остальном пейте воду или травяные чаи

И помните, если у вас метеоризм – то не налегайте на продукты с сахарозаменителями, протеиновые батончики, бобовые, молоко, фрукты и овощи. Иначе состояние может ухудшиться. А в состоянии постоянного стресса, такие моменты обостряются еще больше.

Помимо плохого аппетита многие из нас наоборот, начинают заедать стресс. Тогда наша пищеварительная система страдает от дополнительной нагрузки. Помните, что наши пищеварительные органы и так не в восторге от избытка гормонов стресса.

Будьте внимательны к / Фото: Depositphotos

Поэтому будьте внимательны к тому, что вы едите и в каком количестве – то есть следите за своим пищевым поведением. Особенно, если уже есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

Как успокоить агрессию и снизить стресс

Агрессия, которую сейчас чувствует большинство из нас – это нормально. Когда нарушаются наши границы, когда каждый день мы сталкиваемся со смертью, когда враги разрушают наши дома и растаптывают привычную мирную жизнь, психика настроена отнюдь не на любовь и покой, отмечает кандидат психологических наук, психотерапевт Марина Диденко.

Марина Диденко / Фото: пресс-служба

Злость, лежащая в основе агрессии, фокусирует наше внимание на угрозах, мобилизует тело и психику к борьбе или же бегству от "врага", оповещает "противника", что мы будем отвоевывать свое.

Важно осознать свою злобу и выражать это вербально или визуально: проговаривать ее с близкими, писать посты в соцсетях, создавать мемы, рисовать картины, шаржи, карикатуры, – говорит Марина Диденко. – Смех, ирония и даже сарказм – это "действенное лекарство" от многих недугов. И здесь это тоже пригодится.

В основе злобы много энергии, которую сейчас можно перенаправить на что-нибудь полезное, например, на волонтерство, уборку, работу. Также:

поищите безопасные формы проявления своей агрессии. Часто проблемы создает не сама злоба, а способ ее выражения. Старайтесь больше гулять или, если есть возможность, занимайтесь спортом или какими-либо физическими нагрузками;

если вы в безопасном городе и рядом никого нет, попробуйте поорать, избить подушку и т. д. На прогулке можно швырять камешки в водоем, представляя, как вы "проживаете эмоцию", и с каждым разом сила агрессии будет снижаться;

если чувствуете, что агрессия/злость зашкаливает, попробуйте уменьшить круг людей вокруг себя, или вообще побудьте в одиночестве, чтобы собрать мысли вместе.

И помните: любые эмоции в ненормальной ситуации, какой является война, допустимы и нормальны, если, конечно, они в рамках закона.

Также успокоить свои эмоции и привести нервы в порядок помогут природные успокоительные средства, читайте "Как успокоиться без таблеток – ТОП-10 седативных средств от самой природы".

Если вы в стрессе и постоянно его заедаете, то узнайте больше об эмоциональном переедании и его вреде, читайте "Как перестать заедать стресс, 8 советов гастроэнтеролога".