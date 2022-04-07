Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Мемы о россиянах

Бейонсе на Оскаре

Весенняя аллергия

Платья на Грэмми

Украинцы в Польше

Зеленская о страхе
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Бережем здоровье – как наладить питание и сохранять спокойствие в военное время

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 апреля, 18:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Агрессия, стресс, отсутствие аппетита бьют не только по ментальному, а и физическому здоровью. Важно найти силы, чтобы "не загнать" самого себя, как – в материале
Наладить питание и сохранять спокойствие в военное время очень важно, иначе страдает ментальное и психическое здоровье
Наладить питание и сохранять спокойствие в военное время очень важно, иначе страдает ментальное и психическое здоровье / Фото: freepik.com, unsplash.com

Выстоять и победить в войне с Россией, продолжать жить – поэтому мы должны сделать над собой усилия, чтобы чувствовать себя лучше. Да, постоянное пролистывание новостной ленты, апатия, депрессивное состояние, плохой аппетит или наоборот, "заедание" стресса – сейчас наши постоянные спутники.

Но нужно быть сильными и суметь позаботиться о себе и близких, поэтому сегодня, 7 апреля, во Всемирный день здоровья разбираемся с нашими экспертами – как наладить свое питание и суметь справиться с разрушающей нашу стабильность ума агрессией.

Реклама

Как в условиях войны наладить свой рацион

Важно не только стараться есть разнообразные продукты, но и придерживаться временного режима питания, напоминает гастроэнтеролог Евгения Белинская. То есть, как минимум три-четы ре раза в день вы обязательно должны полноценно поесть, а не просто перекусить бутербродом или выпить чай.

Евгения Белинская
Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

Полезные жиры можно получить из рыбы, орехов, растительных масел, твердого сыра, сливочного масла. Медленные углеводы, которые помогут сохранять чувство насыщения, содержатся в любых крупах и хлебе.

Реклама

Если есть возможность, кушайте фрукты, овощи, но переедать их тоже не стоит. Иначе может возникнуть вздутие, также плоды с осторожностью следует есть тем, у кого хронические гастриты, колиты, панкреатиты и т. д. В таких случаях лучше овощи и фрукты термически обрабатывать – тушить, запекать, готовить на пару, варить.

А как на счет сладкого и кофе, их можно?

Сладости есть можно, даже немного увеличить их количество в рационе, они позволят поднять настроение и уровень глюкозы, но без фанатизма. А вот кофе не злоупотребляйте, больше трех чашек в день повысят уровень стресса, которого сейчас и так достаточно, пейте воду или травяные чаи.

Если у вас нет возможности свободно приобрести или получить продукты, готовить, тогда ешьте хоть что-то, уже с правильным питанием потом разберетесь, главное – иметь силы, а для этого нужна еда.

Реклама

Кофе не злоупотребляйте, не более 3-4 чашек в день, чтобы не рос уровень стресса: в остальном пейте воду или травяные чаи
Кофе не злоупотребляйте, не более 3-4 чашек в день, чтобы не рос уровень стресса: в остальном пейте воду или травяные чаи

И помните, если у вас метеоризм – то не налегайте на продукты с сахарозаменителями, протеиновые батончики, бобовые, молоко, фрукты и овощи. Иначе состояние может ухудшиться. А в состоянии постоянного стресса, такие моменты обостряются еще больше.

Помимо плохого аппетита многие из нас наоборот, начинают заедать стресс. Тогда наша пищеварительная система страдает от дополнительной нагрузки. Помните, что наши пищеварительные органы и так не в восторге от избытка гормонов стресса.

Будьте внимательны к
Будьте внимательны к / Фото: Depositphotos

Поэтому будьте внимательны к тому, что вы едите и в каком количестве – то есть следите за своим пищевым поведением. Особенно, если уже есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

Как успокоить агрессию и снизить стресс

Агрессия, которую сейчас чувствует большинство из нас – это нормально. Когда нарушаются наши границы, когда каждый день мы сталкиваемся со смертью, когда враги разрушают наши дома и растаптывают привычную мирную жизнь, психика настроена отнюдь не на любовь и покой, отмечает кандидат психологических наук, психотерапевт Марина Диденко.

Марина Диденко
Марина Диденко / Фото: пресс-служба

Злость, лежащая в основе агрессии, фокусирует наше внимание на угрозах, мобилизует тело и психику к борьбе или же бегству от "врага", оповещает "противника", что мы будем отвоевывать свое.

Важно осознать свою злобу и выражать это вербально или визуально: проговаривать ее с близкими, писать посты в соцсетях, создавать мемы, рисовать картины, шаржи, карикатуры, – говорит Марина Диденко. – Смех, ирония и даже сарказм – это "действенное лекарство" от многих недугов. И здесь это тоже пригодится.

В основе злобы много энергии, которую сейчас можно перенаправить на что-нибудь полезное, например, на волонтерство, уборку, работу. Также:

  • поищите безопасные формы проявления своей агрессии. Часто проблемы создает не сама злоба, а способ ее выражения. Старайтесь больше гулять или, если есть возможность, занимайтесь спортом или какими-либо физическими нагрузками;
  • если вы в безопасном городе и рядом никого нет, попробуйте поорать, избить подушку и т. д. На прогулке можно швырять камешки в водоем, представляя, как вы "проживаете эмоцию", и с каждым разом сила агрессии будет снижаться;
  • если чувствуете, что агрессия/злость зашкаливает, попробуйте уменьшить круг людей вокруг себя, или вообще побудьте в одиночестве, чтобы собрать мысли вместе.

И помните: любые эмоции в ненормальной ситуации, какой является война, допустимы и нормальны, если, конечно, они в рамках закона.

Также успокоить свои эмоции и привести нервы в порядок помогут природные успокоительные средства, читайте "Как успокоиться без таблеток – ТОП-10 седативных средств от самой природы".

Если вы в стрессе и постоянно его заедаете, то узнайте больше об эмоциональном переедании и его вреде, читайте "Как перестать заедать стресс, 8 советов гастроэнтеролога".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Когда лучше покинуть свой дом
Советы экспертов
Стоит знать
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Должен знать каждый
История спасения
Читать
Мода и война
Показ Jean Gritsfeldt в Берлине
Смотреть!
Бесплатно
Онлайн-консультация врача
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять