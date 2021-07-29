Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Куда поехать в отпуск

На кого оставить питомца

Как укрепить иммунитет

Модные джинсы

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Где спать младенцу – в кроватке или с родителями: мнение доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
29 июля, 08:40
Копировать ссылку
Евгений Комаровский считает, что младенец должен спать в своей отдельной кроватке. Как отучить ребенка спать в постели с родителями – в материале
Младенец, по мнению доктора Комаровского, должен спать в отдельной кроватке
Младенец, по мнению доктора Комаровского, должен спать в отдельной кроватке / Фото: Сегодня

Родители, особенно уставшая мама, берут малыша спать с собой в кровать, чтобы он не плакал. Но, по мнению Евгения Комаровского, этого допускать нельзя изначально: если ребенок спит с вами, то следует его от этого отучить. Как – популярный детский врач рассказал в интервью Василию Голованову, ведущему цикла программ "Перші" телеканала "Украина 24".

А мы собрали 10 лайфхаков, которые помогут сделать ваше лето незабываемым

Почему ребенок не может спать с родителями?

Евгений Комаровский отмечает, что ребенок в постели родителей будет им мешать, кроме того, у малыша должно быть собственное пространство. Родители, в основном мама, берут малыша к себе в кровать, потому что он плачет и никак не засыпает в отдельной своей кроватке.

Родители, в основном мама, берут малыша к себе в кровать, потому что он плачет
Родители, в основном мама, берут малыша к себе в кровать, потому что он плачет / Фото: unsplash.com

В итоге мама какое-то время ждет, терпит, а потом берет малыша к себе, и они вместе засыпают. Евгений Комаровский задает вопрос – а где в это время папа: то есть врач отмечает, что заниматься ребенком, в том числе и укладыванием его спать, должны оба родителя.

Читайте также:

В итоге, когда ребенок, привыкший спать с родителями, чуть подрастет, он уже не хочет спать отдельно в своей кроватке. У малыша уже сформировался рефлекс, что если плакать, то он получит то, чего хочет. И здесь, как отмечает Комаровский, "включайте" законы педагогики: младенец не должен формировать образ жизни всей семьи. Если ребенок не хочет спать в своей кроватке, то оба родителя должны запастись терпением и приучить его там спать.

Как же приучить ребенка спать в своей кровати?

Сначала детская кровать ставиться впритык к родительской, а задача мамы и папы – отвлекать и развлекать ребенка, пока он там не заснет. Но не в коем случае не поддаваться на его плач и не брать к себе. Через месяц кровать отодвигается на метр, и так далее, пока ребенок полностью не привыкнет и не будет засыпать в своей, отдельно стоящей кроватке.

Вообще, как отмечает Евгений Комаровский, если малыш нормально питается, достаточно бывает на свежем воздухе, ему делают массаж, регулярные водные процедуры, то он засыпает без проблем и спокойно спит всю ночь.

Помимо этого, родители должны обеспечить малышу комфортные условия – в комнате должно быть прохладно, а не жарко.

Также ранее мы писали, как отучить ребенка от соски-пустышки.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Делать зарядку для ног
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как бюджетно обновить гардероб
Хакнуть
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Достойный ли сервис на отдыхе в Украине?
Узнать больше об отдыхе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
25 - 31 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Сможешь отличить дизайнерскую одежду от вещей с рынка?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Где купаться
Топ пляжей недалеко от Киева
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять