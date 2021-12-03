Доктор Комаровский ответил, как понять, что лечение назначают неправильно

Дисбактериоз, внутричерепное давление – от врачей, ставящих такие "диагнозы", стоит держаться подальше. Какие ошибки допускают врачи и сами люди – в материале

Диатез, вегетососудистая дистония, дисбактериоз, внутричерепное давление, дискинезия желчевыводящих путей – таких диагнозов нет в цивилизованной доказательной медицине давно. О том, что врачи до сих пор ставят такие "диагнозы", которые лечат ненужными человеку капельницами или уколами, Евгений Комаровский рассказал в программе "Хард з Влащенко" на телеканале "Украина".

Укольчики, капельницы, которыми лечат несуществующие болезни, или неправильная тактика лечения, когда у человек сильная головная боль, – говорит доктор Комаровский, – а к нему приезжает "скорая" и колют магнезию, в итоге это место укола так болит, что о голове уже и забыл. По крайней мере так было раньше. Это до сих пор многие считают лечением.

Если вам ставят капельницу и после отекает вся рука – это не говорит о качестве лечения. Также, как и болящая после уколов попа – далеко не всегда необходимо колоть болючие препараты.

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Если вам ставят капельницу и после отекает вся рука – это не говорит о качестве лечения / Фото: Getty Images

Люди до сих пор привыкли к лечению по-старинке и ожидают этого же от врачей. Не говоря уже о "домашнем садизме", когда простуду лечат ингаляциями над картошкой, а некоторые врачи это не оспаривают. Поэтому популярный педиатр призвал не игнорировать современные тенденции в мировой терапии и профилактике болезней.

На дворе 21-й век, а люди до сих пор вместо проветривания помещений и оборудования вентиляции покупают в те же детские сады кварцевые лампы, – подытожил кандидат медицинских наук, – хотя в помещении жара и детям нечем дышать.

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