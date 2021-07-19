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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Когда внутричерепное давление у ребенка – фейк: ответ доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
19 июля, 18:00
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Евгений Комаровский объяснил, что если вашему ребенку диагностируют внутричерепную гипертензию, но отправляют домой и выписывают лекарства, то малыш здоров
Настоящая внутричерепная гипертензия у ребенка требует срочной госпитализации, а не "лечения" диуретиками
Настоящая внутричерепная гипертензия у ребенка требует срочной госпитализации, а не "лечения" диуретиками / Фото: Сегодня

"Поднялось внутричерепное давление" – эту фразу мы слышим часто в отношении детей, которые часто плачут и жалуются на головную боль. Но внутричерепная гипертензия – это состояние, которое требует срочной реанимации, а не лечения в поликлинике. Почему врачи часто ставят "фейковый" диагноз и как действительно распознать у ребенка артериальную гипертензию, Евгений Комаровский и невролог Ирина Гордиенко рассказали в инстаграм-журнале.

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Что же за состояние – внутричерепное давление

Увы, но до сих пор педиатры или детские неврологи в поликлиниках ставят детям диагноз: "внутричерепная гипертензия", затем отправляют домой, выписав довольной маме кучу рецептов. При этом малыш весел, улыбается, ну лишь немного капризничает. А привели его к врачу из-за излишней плаксивости, трясущегося подбородка и прочих "болезней".

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Как отмечает Евгений Комаровский, профессиональный врач при таком раскладе дел схватится за голову: потому что при настоящей артериальной гипертензии ребенка нужно срочно госпитализировать. А не выписывать для снятия давления, которого нет, диуретики и тем более гомеопатические средства.

Настоящая артериальная гипертензия, как ее называют сами неврологи – это мозговая катастрофа. И возникает такое состояние при острых воспалительных инфекционных процессах: менингите, энцефалите либо острого отравления токсинами, которое ведет к отеку мозга, либо после черепно-мозговой травмы. То есть, повышение внутричерепного давления у ребенка – это повод для срочной госпитализации и это состояние, как отмечают врачи, вы точно не пропустите.

Как же распознать у ребенка артериальную гипертензию?

Такое состояние возникает крайне редко и, как уже сказано, на фоне серьезной патологии, при этом ребенок:

  • резко становится пассивным,
  • его начинает тошнить, часто возникает рвота,
  • если ситуация спровоцирована инфекцией, то симптомы проявляются чаще в утреннее время.

В случае, когда педиатр или невролог диагностирует вашему ребенку артериальную гипертензию, которой нет и выписывая при этом препараты – он вредит ему еще больше.

Почему же врачи диагностируют повышенное внутричерепное давление?

Как отметил Евгений Комаровский, часто врачи идут на поводу у чрезмерно обеспокоенных родителей и вписывают препараты. Гомеопатия, бесполезность которой не однократно доказана медициной, ребенку не навредит – но и не поможет.

Диуретики, которыми любят
Диуретики, которыми любят "лечить" внутричерепное давление, могут навредить

А вот мочегонные средства (диуретики), которыми любят "лечить" внутричерепное давление, могут навредить. Особенно в жару, да еще если ребенок не соблюдает питьевой режим и питается нерационально. Если ребенок иногда жалуется на головные боли, капризничают, но при этом в целом активен, играет, то никакой артериальной гипертензии у него нет.

Также ранее мы писали, как родителям реагировать на нытье ребенка.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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