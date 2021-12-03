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Лікар Комаровський відповів, як зрозуміти, що лікування призначають неправильно

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
3 грудня, 07:30
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Дисбактеріоз, внутрішньочерепний тиск – від лікарів, які ставлять такі діагнози, варто триматися подалі. Яких помилок припускаються лікарі і самі люди – у матеріалі

Діатез, вегетосудинна дистонія, дисбактеріоз, внутрішньочерепний тиск, дискінезія жовчовивідних шляхів – таких діагнозів немає у цивілізованій доказовій медицині давно. Про те, що лікарі досі ставлять такі "діагнози", які лікують непотрібними людині крапельницями чи уколами, Євген Комаровський розповів у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна".

Укольчики, крапельниці, якими лікують неіснуючі хвороби, або неправильна тактика лікування, коли людина має сильний головний біль, – каже лікар Комаровський, – а до неї приїжджає "швидка" і колють магнезію, в результаті це місце уколу так болить, що про голову вже забув. Принаймні, так було раніше. Це досі багато хто вважає лікуванням.

Якщо вам ставлять крапельницю і після набрякає вся рука – це не говорить про якість лікування. Також, як і болісне після уколів місце на попі – далеко не завжди необхідно колоти болючі препарати.

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Якщо вам ставлять крапельницю і після набрякає вся рука – це не говорить про якість лікування
Якщо вам ставлять крапельницю і після набрякає вся рука – це не говорить про якість лікування / Фото: Getty Images

Люди досі звикли до лікування по-старому і чекають цього ж від лікарів. Не кажучи вже про "домашній садизм", коли застуду лікують інгаляціями над картоплею, а деякі лікарі це не заперечують. Тому популярний педіатр закликав не ігнорувати сучасні тенденції у світовій терапії та профілактиці хвороб.

Надворі 21-ше сторіччя, а люди досі замість провітрювання приміщень та обладнання вентиляції купують у ті ж дитячі садки кварцові лампи, – підсумував кандидат медичних наук, – хоча у приміщенні спека та дітям нема чим дихати.

Також ми писали, чи захистить щеплення від штаму "Омікрон".

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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