Доктор Комаровский объяснил, защитит ли прививка от штамма "Омикрон"

Евгений Комаровский рассказал, что рано заявлять, насколько новый штамм коронавируса "Омикрон" опаснее "Дельты", и при необходимости новой вакцины, ее создадут

Спасут имеющиеся на данный момент вакцины от нового штамма ковида – "Омикрона", медицинское сообщество узнает в ближайшее время. Что будет дальше, врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский в программе "Хард з Влащенко" на канале "Украина".

Когда появился штамм "Дельта", медицина уже была знакома с ее "предшественниками", – рассказал Евгений Комаровский,- здесь же мы имеем условную "Дельту" плюс к ней – еще 32 мутации. То есть этот штамм "зрел" и в итоге "пришел", имея мутации в разных зонах. И еще предстоит узнать, как этот вирус внедряется в организм и т.д.

Однозначно сказать опаснее "Омикрон", чем "Дельта" и смогут ли имеющиеся вакцины полностью от него защитить, пока сложно.

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Как быстро передается штамм "Омикрон" и насколько он опаснее других штаммов – неизвестно / Фото: Коллаж: Сегодня

Но, как отмечает кандидат медицинских наук, нам должно очень не повезти, чтобы этот вирус распространялся быстрее и был опаснее "Дельты" и обходил антитела, создаваемыми вакцинами.

Но даже если новый штамм коронавируса смертельно опасен и обходит антитела, создаваемые уже имеющимися вакцинами, то будут изобретать новые вакцины,- говорит Евгений Комаровский,- Это нормально, поскольку количество мутаций большое, постоянно меняется. Мы каждый раз получаем новые вакцины – против "Альфы", "Беты" и так далее, поэтому возмущаться, что вакцины не помогают – просто глупо.

Также мы писали, чем еще опасен "Омикрон" и откуда он взялся.